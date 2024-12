Mouser Electronics Bahas Revolusi "Industry 5.0" yang Mengutamakan Manusia

Dengan kemajuan teknologi yang tercapai pada era "Industry 4.0"--setelah kecerdasan buatan (AI), analisis data, dan machine learning mengubah interaksi dunia fisik dan digital--"Industry 5.0" kelak lebih mengutamakan keseimbangan antara manusia dan teknologi. Era tersebut juga memprioritaskan nilai sosial, daya tahan, serta aspek keberlanjutan sebagai pilar-pilar utama. Maka, episode EIT kali ini akan membahas transisi dari "Industry 4.0" menuju "Industry 5.0", serta kemajuan teknologi yang segera hadir.

Dalam siniar (podcast) The Tech Between Us , pembawa acara Mark Patrick, Director, Technical Content, EMEA, Mouser, serta Leonardo Dentone, Program Chair, ISA Denmark, akan mengulas sejumlah faktor yang mendorong implementasi "Industry 5.0", termasuk robot canggih, sistem yang digerakkan AI, serta kerangka dunia siber-fisik yang memfasilitasi kolaborasi antara manusia dan mesin. Lewat siniar selanjutnya, In Between The Tech, Larry Sweet, Director, Engineering, Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute, mengupas tantangan yang dihadapi ahli teknik dalam menerapkan model industri yang mengutamakan manusia, serta langkah-langkah untuk mengatasinya.

"Industry 5.0 bukan hanya babak berikutnya dalam kemajuan teknologi; namun juga, transisi yang mengintegrasikan kemajuan sosial dengan inovasi industri," ujar Patrick. "Hal tersebut menuntut ahli teknik mengubah pola pikir tentang peran teknologi dalam membangun lingkungan industri yang berdaya tahan dan mengutamakan manusia, terutama ketika inovasi mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat."

Episode ini menyediakan sumber informasi lengkap bagi ahli teknik, termasuk artikel teknis dan studi kasus , siniar, infografis , video , serta konten khusus pelanggan. Pertama kali dilansir pada 2015, program Mouser Empowering Innovation Together merupakan salah satu program terkenal yang membahas komponen elektronik.

