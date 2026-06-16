OMO-X Memulai Pengiriman Perdana Global, Membawa Sepeda Motor Menuju Era 3.0

Lebih dari sekadar peluncuran produk baru, momen pengiriman ini menandai langkah penting menuju adopsi sepeda motor pintar secara lebih luas, sekaligus menjadi sinyal bagi masa depan mobilitas roda dua yang cerdas.

Indonesia Sambut Pemilik OMO-X Pertama di Dunia

Sejak masa pemesanan daring (pre-order) dibuka, OMO-X menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat di pasar Indonesia.

"Permintaan untuk OMO-X telah melampaui ekspektasi kami, dan kami memproyeksikan akumulasi pesanan akan melewati angka 10.000 unit pada pekan depan," ujar Yulong Chen, General Manager OMOWAY Indonesia. Pencapaian ini menegaskan kapabilitas OMOWAY dalam pengembangan produk, eksekusi rantai pasok (supply chain), serta operasional pasar yang terlokalisasi dengan baik.

Sepeda Motor Pintar Mewah Pertama

Jika sepeda motor berbasis bensin mendefinisikan era 1.0 dan era elektrifikasi mendefinisikan era 2.0, maka OMO-X kini memimpin transisi menuju era mobilitas 3.0—mengintegrasikan desain futuristik, teknik mesin tingkat lanjut, dan teknologi cerdas untuk mendefinisikan kembali pengalaman berkendara roda dua.

Terinspirasi dari arsitektur sasis otomotif mutakhir, OMO-X memperkenalkan sistem sasis berpaten yang dilengkapi suspensi depan double-wishbone dan struktur rear linkage, menghadirkan stabilitas pengereman yang lebih baik serta kendali berkendara (handling) yang lebih optimal.

Dari segi fitur cerdas, OMO-X menawarkan pengalaman berkendara yang terkoneksi melalui Layar Interaktif Pintar (Smart Interactive Display) berukuran 10,25 inci. Fitur tambahan lainnya meliputi akses kunci digital (digital key), standar samping otomatis (automatic side stand), dan kontrol kendaraan jarak jauh (remote vehicle control), yang secara signifikan meningkatkan utilitas penggunaan sehari-hari.

Dikembangkan berbasis arsitektur universal OMO-ROBOT yang dirancang mandiri, varian OMO-X Smart berfokus pada konektivitas cerdas dan pengalaman interaktif. Sementara itu, varian OMO-X Balance mengintegrasikan teknologi stabilisasi giroskopik (gyroscopic stabilization) yang terinspirasi dari teknologi industri dirgantara. Melalui fitur bantuan keseimbangan aktif (active balance assistance), fitur ini meningkatkan stabilitas kendaraan pada kecepatan rendah sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pengendara.

"Kami percaya bahwa masa depan mobilitas roda bukan hanya sekadar alat transportasi—tetapi tentang menjadi pendamping cerdas yang memahami, membantu, dan berkembang bersama pengendaranya. Inti dari filosofi 'Smart for Life' adalah keyakinan kami bahwa teknologi harus melayani kebutuhan manusia," tambah Yulong Chen.

Dari Indonesia untuk Dunia

OMOWAY telah membangun jaringan penjualan dan layanan purnajual yang mencakup pasar-pasar utama di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

OMO-X Smart: Dibanderol dengan harga Rp46,9 juta ( On-The-Road ).

Dibanderol dengan harga ( ). OMO-X Balance: Dibanderol dengan harga Rp63,9 juta (On-The-Road).

Sebagai bagian dari penawaran peluncuran terbatas, konsumen yang melakukan pemesanan OMO-X Smart hingga 31 Juli akan mendapatkan subsidi sepeda motor listrik 5 juta rupiah sepenuhnya ditanggung OMOWAY (tidak dapat digabungkan dengan subsidi pemerintah) serta subsidi biaya administrasi sepeda motor 2 juta rupiah. Hal ini membuat harga On-The-Road (OTR) menjadi Rp39,9 juta.

Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan garansi baterai 7 tahun, garansi motor 6 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan selama 3 tahun, serta sistem audio pintar terintegrasi pada kendaraan.

Menatap masa depan, Indonesia akan berfungsi sebagai batu loncatan strategis (strategic launchpad) bagi OMOWAY untuk ekspansi global, dengan rencana penetrasi pasar ke Thailand, Singapura, Malaysia, dan Eropa.

Kunjungi diler resmi OMOWAY untuk merasakan pengalaman berkendara langsung, atau unduh aplikasi OMOWAY di Google Play atau Apple Store untuk melihat spesifikasi lengkap dan melakukan pemesanan.

Tentang OMOWAY

Didirikan pada Juli 2024, OMOWAY adalah perusahaan teknologi cerdas global yang mengkhususkan diri pada robotika beroda (wheeled robotics). Dibangun di atas arsitektur full-stack OMO-ROBOT milik sendiri, perusahaan mengubah kendaraan roda dua konvensional menjadi "robot roda dua" yang dilengkapi dengan kemampuan persepsi dan pengambilan keputusan, memungkinkan mobilitas cerdas di berbagai skenario dunia nyata.

SOURCE OMOWAY