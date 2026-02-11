OMOWAY Meraih BDA Award: Estetika Antarbintang sebagai Wadah Masa Depan Cerdas

BDA, yang didukung oleh World Design Organization, menghadirkan jajaran juri internasional terkemuka dari Jepang, Denmark, Finlandia, dan lain-lain. OMO X berhasil melewati tiga putaran kompetisi untuk menang, berkat bahasa desain "Interstellar Fission" yang pionir dan modul modular yang dapat bertransformasi. Penghargaan ini merupakan pengakuan komunitas desain internasional terhadap tim OMOWAY di bidang "Desain + Kecerdasan + Inovasi."

Berdasarkan riset pengguna yang mendalam, OMO X berhasil mencapai "trinitas" dari inovasi perangkat keras-lunak yang sangat cerdas, kebutuhan nyata pengguna, dan estetika yang disruptif. Eksteriornya menggunakan garis geometris dan permukaan minimalis untuk menciptakan siluet menyerupai jet tempur. Dengan sasis rendah, ban lebar, dan jarak sumbu roda yang panjang, OMO X memberikan dampak visual yang kuat. Dengan menghilangkan redundansi, setiap elemen desain lahir secara alami dari fungsionalitas, menciptakan keseimbangan sempurna antara minimalisme dan performa.

Sebagai sepeda motor listrik produksi massal pertama di dunia yang dilengkapi dengan kemampuan self-balancing, OMO X berhasil menembus pencapaian yang telah lama diakui sebagai rintangan teknik yang berat. Untuk menguasai hal ini, tim membangun kembali sistem dari nol, mencapai integrasi yang mulus antara persepsi, komputasi, keseimbangan, dan eksekusi. Menanggapi topik desain mutakhir ini, tim OMOWAY mendalami "Morfologi Kendaraan," memeriksa ulang DNA struktural sepeda motor dan memperluas batasan desain industri untuk membentuk kembali mekanisme internal.

Untuk menjawab beragam skenario penggunaan seperti perjalanan kerja, mengantar anak, berbelanja, bersosialisasi, dan bepergian, OMO X menghadirkan "Multi-Morphology Module" variabel pertama di dunia, yang memungkinkan kendaraan untuk beralih antara komuter perkotaan, sepeda motor jalanan, dan penjelajah jarak jauh.

Smart for Life, Design for Users. Sebagai sepeda motor listrik pertama yang ditenagai oleh arsitektur umum cerdas HALO yang dikembangkan sendiri oleh OMOWAY, OMO X lebih dari sekadar alat transportasi—ini adalah praktik mendalam dari imajinasi OMOWAY tentang mobilitas cerdas masa depan.

Ke depannya, OMOWAY akan memperluas matriks produk yang terdiversifikasi untuk menerapkan teknologi cerdas di berbagai sektor. Merek ini bertujuan untuk menetapkan standar desain cerdas baru yang diakui industri oleh industri global dan memenuhi misinya: menghadirkan pengalaman cerdas yang inovatif bagi setiap lini kehidupan.

Tentang OMOWAY:

OMOWAY merupakan perusahaan teknologi cerdas global yang memelopori pengembangan teknologi proprietary auto-grade untuk kendaraan roda dua dan seterusnya. Melalui pendekatan user-centric, OMOWAY merevolusi pengalaman berkendara lewat solusi mobilitas mutakhir yang mengutamakan kecerdasan, keamanan, dan kenyamanan. Sampai saat ini, OMOWAY telah mengamankan pendanaan bernilai puluhan juta dolar dari jajaran investor terkemuka global seperti HongShan, ZhenFund, dan HUI Capital.

