OMOWAY Raih Pendanaan Puluhan Juta Dolar AS untuk Memproduksi Massal Motor Listrik Self-Balancing Pertama di Dunia

Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung produksi massal dan pengiriman produk unggulan OMOWAY, yaitu OMO X, pengembangan berkelanjutan pada teknologi inti cerdas, serta percepatan ekspansi pasar global.

Salah satu inovasi utama OMOWAY terletak pada keberhasilannya membawa teknologi self-balancing (keseimbangan otomatis) dari tahap prototipe ke produksi massal. Melalui integrasi mendalam antara kontrol perangkat lunak, algoritma AI, dan arsitektur elektronik, OMO X mampu memberikan bantuan keseimbangan yang mulus dan hampir tidak terasa pada kecepatan rendah. Pengendara dapat tetap stabil saat kemacetan stop-and-go tanpa perlu menurunkan kaki, sehingga secara signifikan mempermudah proses belajar berkendara dan mengurangi kelelahan.

Dengan selesainya validasi pra-produksi pada model OMO X dan dimulainya tahap akhir persiapan strategis untuk peluncuran komersialnya, OMOWAY siap menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi secara massal dan mengirimkan sepeda motor listrik pintar dengan fitur self-balancing.

OMOWAY memposisikan OMO X sebagai kategori baru dalam kendaraan roda dua cerdas. Dengan menggabungkan sistem keseimbangan otomatis dan persepsi berbasis AI, kendaraan ini dapat mendeteksi potensi risiko, memberikan peringatan keselamatan, melakukan intervensi saat diperlukan, serta menjaga stabilitas dalam skenario kecepatan rendah seperti kontrol saat berhenti di tanjakan (hill-hold control). Perusahaan menyebut evolusi ini sebagai transisi dari sepeda motor tradisional menjadi "MotoRobot".

OMO X akan diluncurkan pertama kali di Indonesia. OMOWAY telah menjalin kemitraan dengan lebih dari sepuluh distributor lokal, membangun fondasi kuat untuk memasuki salah satu pasar sepeda motor paling menuntut di dunia. "Dealer lokal yang sudah mapan sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh pasar," ujar Yulong Chen, General Manager OMOWAY Indonesia.

Dirancang untuk penggunaan global sejak hari pertama, OMOWAY memandang Asia Tenggara sebagai wilayah kunci untuk implementasi dunia nyata. Melalui iterasi berkelanjutan dalam penggunaan sehari-hari, perusahaan bertujuan untuk menghadirkan mobilitas roda dua yang lebih aman, lebih cerdas, dan lebih nyaman di seluruh dunia.

Tentang OMOWAY

OMOWAY adalah perusahaan teknologi cerdas global yang berdedikasi untuk memelopori inovasi teknologi auto-grade (kelas otomotif) mandiri berbasis full-stack untuk sektor kendaraan roda dua dan bidang mobilitas yang lebih luas. Berlandaskan desain yang berorientasi pada pengguna (user-centric), OMOWAY berkomitmen untuk menciptakan solusi mobilitas cerdas generasi baru yang lebih pintar, aman, dan nyaman.

Hingga saat ini, OMOWAY telah berhasil meraih pendanaan senilai puluhan juta dolar AS dari jajaran investor ternama, termasuk HongShan, ZhenFund, dan HUI Capital.

SOURCE OMOWAY