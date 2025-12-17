OMOWAY Resmikan Kantor Pusat Regional 10 Lantai, Akselerasi Pergeseran Smart 3.0 Kendaraan Roda Dua

Pada acara pembukaan, OMOWAY menyambut kelompok mitra strategis pertamanya, termasuk puluhan dealer dengan pengalaman puluhan tahun di sektor roda dua. Kemitraan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap mobilitas listrik cerdas serta kemampuan produk dan eksekusi lokal OMOWAY.

"Setelah puluhan tahun di industri sepeda motor, ini adalah produk paling mendebarkan yang pernah saya temui. Ini benar-benar bersejarah bagi industri," komentar seorang dealer berpengalaman setelah uji coba berkendara.

Sistem self-balancing unik OMOWAY, dipadukan dengan perangkat lunak dan fitur pintar yang dikembangkan sendiri, mendorong disrupsi ini. Hal ini secara efektif meningkatkan pengalaman berkendara: tidak perlu menurunkan kaki saat bermanuver kecepatan rendah, pengereman anti-selip saat menikung, self-parking, dan kunci digital terenkripsi standar otomotif. Semua fitur ini dibangun di atas arsitektur yang sangat terintegrasi dengan domain controllers dan intelligent chassis.

"Komitmen dari dealer berpengalaman adalah penegasan bahwa era elektrifikasi cerdas telah tiba," kata Co-founder OMOWAY, Todd He. "Kami menghadirkan inovasi terobosan yang dipadukan dengan pemahaman lokal yang mendalam bagi pengguna kami. Yang kami hadirkan ke pasar bukanlah sekadar produk—melainkan generasi mobilitas cerdas berikutnya."

Cakupan Pasar Menyeluruh: Memimpin Transisi Global menuju Mobilitas Cerdas

RHQ baru ini menunjukkan transisi OMOWAY dari ambisi teknologi menuju ekspansi lapangan yang cepat. Didukung oleh kemampuan pembangunan saluran yang kuat, OMOWAY bertujuan untuk membawa sepeda motor listrik cerdas ke setiap keluarga di seluruh negeri: Pada paruh pertama tahun 2026, jaringan penjualan & layanan akan mencakup sepenuhnya pasar inti Jawa dan Bali, dan akan diperluas ke Sumatra, Kalimantan, dan wilayah utama lainnya pada akhir tahun.

Secara paralel, OMOWAY sedang membangun sistem layanan purna jual terstandarisasi, jaringan layanan pengisian daya, dan program talenta yang akan melatih lebih dari seribu profesional lokal—menciptakan ekosistem layanan yang benar-benar berkelanjutan. Melalui OMOWAY smart App, pengguna akan mendapatkan akses ke pengalaman layanan online-to-offline yang transparan, efisien, dan andal.

Motorcycle 3.0: Sepeda Motor Listrik Cerdas Penghantar Nilai bagi Keluarga Global

OMOWAY, dengan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak full-stack in-house serta teknologi AI intinya, muncul sebagai "penentu" mobilitas roda dua. Model unggulannya, OMO X—sepeda motor listrik pintar pertama di dunia yang dilengkapi dengan sistem bantuan berkendara self-balancing siap produksi—menarik perhatian luas pada peluncuran merek globalnya pada bulan Juni.

Model ini mengatasi tantangan inti dalam lalu lintas kecepatan rendah dan kemacetan. Ia juga membawa perubahan besar dalam keselamatan dan secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan dalam kondisi jalan yang tidak rata atau basah.

OMO X baru-baru ini telah lulus sertifikasi dari Kementerian Perhubungan Indonesia, dan lini manufaktur OMOWAY kini bersiap untuk produksi massal guna mendukung peluncuran pasarnya di tahun 2026.

Berdasarkan keahlian mendalam dari sektor EV cerdas, OMOWAY didorong oleh teknologi dan nilai pengguna untuk menurunkan hambatan adopsi teknologi tinggi, memberikan pengalaman produk cerdas yang inovatif untuk setiap kehidupan. Dengan pandangan global, OMOWAY mengarahkan industri roda dua menuju era baru yang cerdas—mendorong kecerdasan dan keberlanjutan secara global.

SOURCE OMOWAY