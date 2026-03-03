OMOWAY Raih Penghargaan iF DESIGN AWARD 2026; Arsitektur Robot Orisinal Siap Lakukan Debut Global

Dengan fitur inovatif dan desain visioner, OMOWAY unggul di antara hampir 10.000 pengajuan berkualitas tinggi dari 68 negara, menunjukkan tingkat kompetisi yang tinggi dan signifikansi dari memenangkan penghargaan ini.

Sebagai sepeda motor listrik self-balancing produksi massal pertama di dunia, OMO X mengikuti filosofi "Form Follows Function" (Bentuk Mengikuti Fungsi), mengintegrasikan perangkat keras cerdas, kegunaan yang berpusat pada pengguna, serta estetika avant-garde secara mulus. Garis geometrisnya yang tegas dan permukaan minimalis menciptakan siluet futuristik yang khas. Untuk memenuhi berbagai tuntutan berkendara harian, OMO X menghadirkan "Multi-transformable Module" pertama di dunia, yang memungkinkan kendaraan beralih antara mode Scooter, Street, dan GT.

Teknologi Inti: Self-Balancing untuk Keamanan Proaktif

OMO X mengintegrasikan sistem komputasi persepsi dan kontrol keseimbangan yang canggih, memungkinkan kendaraan untuk menjaga stabilitas selama perjalanan kecepatan rendah atau pemberhentian sementara. Inovasi ini secara signifikan membantu mengurangi rasa lelah pengendara. Berbasis teknologi Self-balancing, OMO X juga menyertakan fitur cerdas lainnya seperti ACC(Adaptive Cruise Control), Auto Hold, dan Hill Hold Control. Dengan mengatasi bahaya keselamatan tradisional seperti kehilangan keseimbangan, terguling, dan selip samping, OMOWAY telah mencapai pergeseran paradigma dari "perlindungan pasif" ke "keamanan aktif".

Peluncuran Global Mendatang: Arsitektur Robot OMO

Didorong oleh misi untuk "menghadirkan pengalaman cerdas inovatif bagi setiap kehidupan," OMOWAY akan menyelenggarakan Global Tech Launch di Singapura pada 12 Maret. Acara ini akan secara resmi meluncurkan Arsitektur Robot OMO yang orisinal, menampilkan potensi luas teknologi self-balancing di berbagai skenario dan mengawali era baru mobilitas roda dua yang lebih cerdas dan aman.

Selain itu, model unggulan OMOWAY, OMO-X, telah resmi memasuki tahap produksi massal. Jendela pra-pemesanan resmi dan jadwal pengiriman akan diungkapkan secara eksklusif selama acara peluncuran tersebut.

Tentang OMOWAY

OMOWAY adalah perusahaan teknologi global terkemuka yang berdedikasi untuk menghadirkan teknologi full-stack tingkat otomotif (auto-grade) ke sektor mobilitas roda dua. Kami menciptakan generasi baru produk mobilitas yang cerdas, aman, dan nyaman. Dengan debut sepeda motor listrik cerdas self-balancing-nya, OMOWAY telah menarik perhatian media di 55 negara dan wilayah.

Tentang iF DESIGN AWARD

Sejak tahun 1954, iF DESIGN AWARD telah menjadi tolok ukur keunggulan desain yang diakui secara global. Merek iF Design telah mapan secara internasional sebagai simbol pencapaian desain yang luar biasa, di mana iF DESIGN AWARD dianggap sebagai salah satu penghargaan desain paling penting di dunia. Penghargaan ini memberikan penghormatan atas pencapaian desain di semua disiplin ilmu: produk, kemasan, branding & komunikasi, desain layanan, arsitektur dan arsitektur interior, pengalaman pengguna (UX), antarmuka pengguna (UI), serta konsep. Semua karya yang memenangkan penghargaan ditampilkan di situs ifdesign.com.

