Pan Pacific Hotels Group Kelola Pan Pacific Siam Bangkok

Dalam acara peresmian kerja sama Pan Pacific Hotels Group dan Siam Motors Co., Ltd., pionir dan perusahaan tertua di industri otomotif Thailand, untuk mengembangkan hotel mewah tersebut, Choe Peng Sum, Chief Executive Officer, Pan Pacific Hotels Group, berkata, "Setelah sukses mengembangkan Pan Pacific London dan Pan Pacific Orchard, Singapura, oleh UOL yang telah meraih penghargaan, PPHG siap memanfaatkan keahlian dan layanan teknis untuk merenovasi aset dorman. Kami gembira bekerja sama dengan Siam Motors Co., Ltd. sebagai perusahaan yang memiliki visi serupa dengan kami untuk meluncurkan Pan Pacific Siam Bangkok."

Prakasit Phornprapha, President, Siam Motors Co., Ltd. berkata "Kolaborasi dengan PPHG mengawali babak baru dalam ekspansi kami di bisnis perhotelan. Dengan mentransformasi sebuah properti strategis yang sebelumnya merupakan gedung perkantoran ikonis menjadi hotel modern, kami tidak hanya merevitalisasi lokasi tersebut, namun juga menciptakan ikon baru di Bangkok. Proyek ini mencerminkan komitmen kami pada inovasi, serta menyediakan layanan terbaik agar hotel ini menjadi destinasi masa depan bagi wisatawan lokal dan internasional."

Proses renovasi dan optimalisasi tata letak gedung tersebut dilakukan sesuai standar Pan Pacific. Seluruh prosesnya akan rampung pada 2027. Setelah selesai, proyek ini menghadirkan konsep graceful luxury di salah satu destinasi yang paling digemari di dunia. Fasad gedung ini akan dirombak, sedangkan desain interior akan dikembangkan bersama desainer perhotelan terkemuka dunia, Hirsch Bedner Associates.

Terletak di kawasan bisnis Pathumwan, lokasi strategis Pan Pacific Siam menyediakan akses yang mudah ke sejumlah atraksi ternama, fasilitas hiburan, serta transportasi umum, termasuk BTS Skytrain agar wisatawan kian mudah menjangkau kawasan lain di Bangkok. Hotel 18 lantai ini akan memiliki 220 kamar penginapan dan suite yang lega dan apik dengan pemandangan kota Bangkok yang memukau. Luas kamar dan suite berkisar dari 37 meter persegi hingga 163 meter persegi. Sejumlah fasilitas unggulan di hotel ini, antara lain Pacific Club Lounge, restoran eksklusif, serta restoran all-day dining. Para tamu dapat memperoleh layanan yang memanjakan tubuh, mulai dari pusat kebugaran yang buka selama 24/7, ruang yoga, fasilitas sauna, teras terbuka, serta kolam renang. Pan Pacific Siam Bangkok juga dilengkapi aula canggih dan ruang pertemuan serbaguna sehingga menjadi pilihan ideal bagi perusahaan dan wisatawan biasa.

Thailand terus dikunjungi semakin banyak wisatawan asing, bahkan jumlahnya tercatat lebih dari 17,5 juta1 pada periode Januari-Juni 2024. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 36,1 juta2 pada akhir tahun ini. Setelah skema fasilitas visa berlaku, serta arus penerbangan yang kian melonjak, Thailand siap mencapai target kenaikan kunjungan wisatawan asing sebesar dua kali lipat dari angka saat ini hingga mencapai 80 juta orang pada 20273.

Peluncuran Pan Pacific Siam Bangkok memperkuat jangkauan PPHG di ibu kota Thailand. Mengelola sekitar 30 hotel, resor, dan serviced suite Pan Pacific, PPHG terus berekspansi di sejumlah destinasi utama, termasuk properti perhotelan yang tengah dikembangkan di Kyoto, Phnom Penh, dan kota-kota lain yang memperkuat status PPHG sebagai pemimpin segmen luxury hospitality.

Informasi lebih lanjut: www.panpacific.com .

Tentang Pan Pacific Hotels Group Limited

Pan Pacific Hotels Group adalah perusahaan perhotelan global yang memiliki dan mengelola lebih dari 50 hotel, resor, dan serviced suite. PPHG mencakup tiga merek -- "Pan Pacific", PARKROYAL COLLECTION, dan PARKROYAL - yang tersebar di lebih dari 30 kota di Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa. Berkantor pusat di Singapura, PPHG merupakan bagian dari UOL Group Limited yang terdaftar di Bursa Efek Singapura.

Pan Pacific Hotels and Resorts menghadirkan layanan yang penuh kehangatan dan keunggulan bagi setiap tamu.

PARKROYAL COLLECTION Hotels & Resorts memegang teguh semangat hidup dan aspek keberlanjutan.

PARKROYAL Hotels & Resorts juga mengutamakan manusia dan lingkungan, serta mengajak setiap tamu untuk mengeksplorasi kebudayaan lokal yang autentik.

Kunjungi www.panpacific.com .

Pan Pacific DISCOVERY

Pan Pacific DISCOVERY adalah program loyalitas pelanggan yang meningkatkan pengalaman para tamu hotel. Anggota program dapat memperoleh DISCOVERY Dollars (D$), insentif mata uang digital yang mudah digunakan, untuk diskon eksklusif harga kamar hotel, bersantap di restoran, dan lain-lain. Setiap kali level keanggotaan bertambah, anggota mendapatkan fasilitas dan peluang yang lebih baik untuk memperoleh dan memakai D$ ketika menikmati fasilitas dan pengalaman hotel premium, termasuk restoran milik Pan Pacific Hotels Group di seluruh dunia. Pan Pacific DISCOVERY merupakan bagian dari Global Hotel Alliance (GHA), jaringan hotel independen terbesar di dunia yang mencakup 40 merek dan lebih dari 800 hotel yang tersebar di seluruh dunia.

Untuk menjadi anggota, kunjungi panpacific.com .

