Ajang 33rd APEC Economic Leaders' Meeting akan berlangsung pada 18–19 November 2026 di Shenzhen, bersamaan dengan APEC CEO Summit serta Joint Ministerial Meeting of Foreign and Trade Ministers. Sekitar 300 kegiatan juga akan digelar di berbagai kota di Tiongkok sepanjang rangkaian APEC China Year.

South mewawancarai sejumlah Konsul Jenderal yang berbasis di Guangzhou dari berbagai negara anggota APEC. Mereka membagikan pandangan mengenai pentingnya APEC 2026 di Shenzhen, serta menyoroti peran Guangdong sebagai pusat global teknologi, inovasi, dan perdagangan yang mencerminkan semangat kerja sama ekonomi Asia-Pasifik.

Para konsul jenderal juga mengundang berbagai mitra global agar berpartisipasi dalam acara besar ini. Mereka menyatakan optimisme bahwa APEC China Year 2026 akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik maupun secara global.

SOURCE South