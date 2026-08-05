PCG Global Rampungkan Pendanaan Pra-Seri A, Tangkap Peluang dari Pesatnya Kebutuhan Energi di Asia Tenggara

GUANGZHOU, Tiongkok dan SINGAPURA, 5 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- PCG Global, pengembang infrastruktur energi terbarukan, telah merampungkan pendanaan Pra-Seri A. Babak pendanaan ini dipimpin oleh GenZero, platform investasi milik Temasek yang mempercepat dekarbonisasi di berbagai negara.

PCG Global didirikan di Singapura oleh tim yang berada di balik PCG Power, salah satu operator energi terdistribusi terbesar di Tiongkok yang mengelola aset operasional dengan kapasitas lebih dari 2 gigawatt (GW). Berbekal pengalaman tersebut, PCG Global menerapkan model bisnis yang mencakup seluruh siklus proyek—mulai dari pengembangan, konstruksi, fase operasional, sekuritisasi aset, hingga reinvestasi—untuk mendukung ekspansi di pasar internasional. Saat ini, PCG Global tengah mengembangkan portofolio proyek berkapasitas sekitar 1,8 GW yang tersebar dalam berbagai tahap pembangunan. Portofolio tersebut meliputi pembangkit listrik tenaga surya terdistribusi, pembangkit listrik skala utilitas, sistem penyimpanan energi behind-the-meter, serta solusi manajemen energi pintar. Perusahaan juga menyediakan layanan lengkap, mulai dari pembiayaan dan pengembangan proyek hingga operasional serta pengelolaan aset karbon.

Pendanaan eksternal pertama PCG Global ini akan mempercepat pengembangan dan pelaksanaan proyek di Asia Tenggara, Oseania, dan Timur Tengah. Ketiga kawasan tersebut dinilai memiliki prospek pertumbuhan energi terbarukan yang sangat besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan semakin kuatnya komitmen menuju nol emisi bersih (net zero). Di Asia Tenggara, PCG Global telah mengoperasikan proyek pertamanya di Indonesia dan saat ini tengah mengembangkan sejumlah proyek pembangkit listrik skala utilitas di kawasan tersebut.

Li Wenxuan, Chairman & CEO, PCG Power, mengatakan: "Pendanaan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap kemampuan kami dalam menghadirkan solusi energi terdistribusi yang telah teruji di Tiongkok untuk pasar internasional. Kami ingin menciptakan dampak jangka panjang dengan mengembangkan proyek berkualitas di berbagai negara."

Kimberly Tan, Head, Investments, GenZero, mengatakan: "Tim PCG telah menunjukkan kapabilitas yang kuat dalam pengelolaan investasi, pengembangan proyek, hingga pelaksanaan operasional. Kami meyakini perusahaan ini siap memperluas bisnisnya ke pasar global, terutama di kawasan yang membutuhkan infrastruktur energi bersih dan tangguh."

Berkantor pusat di Singapura, PCG Global beroperasi dengan tata kelola perusahaan yang independen dan didukung puluhan tenaga profesional serta tim pengembangan yang tersebar di berbagai negara sasaran.

Tentang PCG Global

PCG Global merupakan perusahaan energi bersih yang berkantor pusat di Singapura dan berfokus pada investasi, pengembangan, serta pengoperasian infrastruktur energi terbarukan di berbagai pasar internasional. Perusahaan menyediakan solusi energi terintegrasi yang mencakup pembangkit listrik tenaga surya, sistem penyimpanan energi, serta manajemen energi pintar, dengan layanan yang mencakup seluruh siklus proyek, mulai dari pembiayaan hingga pengelolaan aset karbon.

Tentang GenZero

GenZero adalah platform investasi yang didirikan oleh Temasek untuk mempercepat dekarbonisasi di seluruh dunia. Perusahaan berinvestasi pada berbagai solusi yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam skala besar guna menciptakan dampak positif terhadap iklim sekaligus mendatangkan imbal hasil finansial yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

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