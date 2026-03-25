Pemimpin Teknologi Global Hadir di ATxEnterprise 2026 untuk Membahas Masa Depan Infrastruktur Digital, AI, dan Kepercayaan Siber

"Asia memasuki momen penting ketika transformasi digital beralih dari tahap eksperimen menuju implementasi yang bertanggung jawab dalam skala besar. Ekosistem ATx mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu penting yang menentukan masa depan digital. Melalui diskusi di ATxSummit dan ATxEnterprise, kami ingin berkontribusi pada kebijakan, kemitraan, dan inovasi yang mendukung ekonomi digital yang inklusif dan tangguh," ujar Yvonne Lim, Cluster Director (Asia Tech x Programme Office and Digital Industry Singapore), IMDA.

Berlokasi di Singapore EXPO, ATxEnterprise menghadirkan para pemimpin industri melalui berbagai platform utama seperti BroadcastAsia, CommunicAsia, SatelliteAsia, TechXLR8, Tech Leaders Forum, dan The AI Summit Singapore. Ajang ini biasanya diikuti lebih dari 700 peserta pameran, 450 pembicara, dan lebih dari 100 jam konferensi yang mencakup AI, konektivitas, keamanan siber, dan teknologi perusahaan.

Beberapa pembicara utama antara lain:

Jeanie Fang, Director , Data & AI Management , Crunchbase

, , Lambert Hogenhout, Chief Data & AI , United Nations

, Prerit Mishra, Head, Data & AI, Asia Pasifik, DHL

Asia Pasifik, Akshay Seth, Data & AI Lead , ComfortDelgro

, Luping Xu, Vice President , Data Science Lead , OCBC

, , Brijesh Pandya, Director , Artificial Intelligence , Keppel Ltd .

, , . Stephen Bennett, Group CISO , Domino's Pizza

, Rajath Ramesh, Group Director , Product and Platform Engineering , Carousell

, , Aaron Wong, CEO , Paypal Singapore

, Puneet Ghanshani, Chief Architect , Microsoft

, Derrick Heng, Chief Commercial Officer, International Digital Services, Singtel

Bersama para pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan inovator teknologi dari seluruh kawasan, para pembicara di ATxEnterprise mengulas isu-isu kompleks terkait investasi infrastruktur, kepercayaan digital, konektivitas lintasnegara, serta penerapan AI yang bertanggung jawab.

Diskusi ini juga berlangsung seiring langkah Singapura yang semakin gencar memanfaatkan AI sebagai daya saing strategis. Ketika mengumumkan APBN Singapura 2026, pemerintah meluncurkan misi AI baru yang menargetkan sektor manufaktur mutakhir, konektivitas, keuangan, dan kesehatan, serta membentuk Dewan AI Nasional untuk mengarahkan strategi AI nasional. Inisiatif ini mendorong adopsi AI di sektor bisnis dan memperkuat posisi Singapura sebagai pusat penerapan AI yang bertanggung jawab dan berskala luas.

Wacana yang Menentukan Masa Depan Digital di Asia

Sepanjang acara berlangsung, berbagai agenda diskusi mencakup faktor-faktor yang menentukan arah perkembangan teknologi perusahaan dan digital, seperti:

Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan ASEAN: Infrastruktur digital — termasuk komputasi awan (cloud), pusat data, dan jaringan digital — menentukan daya saing nasional di Asia Tenggara. Sejalan dengan lonjakan permintaan layanan digital, pemerintah dan perusahaan berinvestasi pada infrastruktur yang skalabel guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kepercayaan Siber sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi: Setelah sendi ekonomi semakin digital, kepercayaan terhadap sistem daring menjadi kunci keberlangsungan bisnis dan kepercayaan publik. Untuk itu, agenda diskusi mencakup cara organisasi memperkuat tata kelola keamanan siber, meningkatkan ketahanan, dan membangun kepercayaan dalam ekosistem digital. Konektivitas Tanpa Batas: Kalangan perusahaan kini beroperasi dalam lingkungan yang semakin terdistribusi sehingga mendorong kebutuhan konektivitas hibrida yang memadukan 5G, satelit, dan jaringan terestrial. Para pemimpin industri akan membahas bagaimana konektivitas generasi berikutnya dapat mendukung layanan digital lintasnegara dan memperkuat ketahanan jaringan. AI yang Bertanggung Jawab dalam Skala Perusahaan: Di seluruh ASEAN, adopsi AI beralih dari tahap uji coba menuju implementasi operasional. Pembicara akan membahas langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk menerapkan AI secara bertanggung jawab dengan menyeimbangkan inovasi, tata kelola, transparansi, dan kepatuhan regulasi. Inovasi yang Melibatkan Risiko dan Tanggung Jawab: Adopsi teknologi meningkat di sejumlah sektor yang diatur secara ketat, seperti keuangan, kesehatan, dan infrastruktur penting. Agenda diskusi akan mengeksplorasi bagaimana organisasi menyeimbangkan inovasi dengan regulasi, aspek keamanan, dan dampak sosial jangka panjang.

Mempercepat Babak Baru Enterprise AI melalui The AI Summit Singapore

Salah satu sesi utama dalam ajang tahun ini adalah The AI Summit Singapore. Di sesi ini, para pemimpin teknologi global akan membahas perkembangan AI yang kini beralih dari tahap eksperimen menuju implementasi di seluruh jenjang organisasi. Agenda diskusi akan mencakup sejumlah langkah yang dapat diambil perusahaan dalam mengintegrasikan AI dengan aktivitas operasional, sekaligus menjawab tantangan yang terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan ketahanan.

Setelah AI semakin banyak diterapkan dalam sistem dan aktivitas bisnis yang krusial, agenda diskusi juga menyoroti bagaimana perusahaan dapat mengembangkan AI secara bertanggung jawab dengan memperkuat tata kelola, kesiapan infrastruktur, dan kapabilitas tenaga kerja. Hal tersebut sejalan dengan ambisi Singapura untuk menjadikan AI daya saing strategis, seperti yang tercantum dalam APBN terbaru.

"AI kini menjadi fondasi utama bagi perusahaan modern," ujar Joyce Wang, Event Director, ATxSG, Informa. "Di tengah adopsi AI yang kian marak di berbagai sektor, wacana harus beralih dari eksperimen menuju tata kelola, implementasi, dan dampak jangka panjang. The AI Summit Singapore menjadi platform bagi para pemimpin industri untuk berbagi wawasan praktis tentang pengembangan AI secara bertanggung jawab sekaligus memberikan manfaat nyata bagi bisnis dan masyarakat."

Ketika banyak perusahaan di ASEAN yang memasuki fase baru dalam transformasi digital, ATxEnterprise 2026 mendorong dialog antara pembuat kebijakan, inovator, dan pemimpin industri untuk membangun infrastruktur digital yang tangguh, sistem digital yang tepercaya, serta ekosistem AI yang bertanggung jawab di seluruh kawasan.

Registrasi ATxEnterprise 2026 kini telah dibuka. Untuk melihat daftar program, pembicara, dan agenda acara, kunjungi: https://asiatechxsg.com/registration, serta https://asiatechxsg.com/atxenterprise.

Tentang Asia Tech x Singapore (ATxSG)

ATxSG 2026 adalah ajang teknologi terkemuka di Asia yang digelar Infocomm Media Development Authority (IMDA) dan Informa Tech, serta didukung Singapore Tourism Board (STB). Ajang ini terdiri atas tiga segmen utama, ATxSummit, ATxEnterprise, dan ATxInspire.

Tentang Informa Festivals

Informa Festivals menyelenggarakan berbagai ajang teknologi terkemuka dunia, termasuk London Tech Week, Africa Tech Festival, dan Asia Tech x Singapore. Lewat ajang tersebut, Informa Festivals mempertemukan pemimpin global yang berasal dari perusahaan, pemerintah, usaha rintisan, dan sektor investasi untuk membahas teknologi yang menentukan masa depan ekonomi digital. Informa Festivals merupakan bagian dari Informa PLC, grup usaha global yang mengadakan ajang tatap muka (Live Event) untuk segmen B2B, Layanan Digital B2B, dan Pasar Akademik.

Informasi selengkapnya: https://www.informa.com/divisions/informa-festivals/

Tentang Infocomm Media Development Authority (IMDA)

Infocomm Media Development Authority (IMDA) menggerakkan transformasi digital Singapura dengan mengembangkan ekonomi digital yang dinamis dan masyarakat digital yang inklusif. Sebagai Arsitek Masa Depan Digital Singapura, IMDA mendorong kemajuan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Media yang didukung regulasi progresif, teknologi yang penuh terobosan, serta pembinaan SDM lokal dan ekosistem infrastruktur digital. Dengan demikian, Singapura dapat menjadi kota metropolitan digital.

Kabar terbaru tersedia di www.imda.gov.sg atau akun media sosial IMDA di LinkedIn (IMDAsg), Facebook (IMDAsg) dan Instagram (@imdasg).

Informasi Tambahan A: Daftar Pembicara

Daftar pembicara yang telah memberikan konfirmasi kehadiran tersedia di bawah ini. Daftar selengkapnya tersedia di asiatechxsg.com/speakers.

Sean Seah, Senior Vice President Strategy, Technology and Innovation , Langham Hospitality Group

, Hazremi Hamid, Senior Officer, Digital Economy (AI Governance), The ASEAN Secretariat

Abhishek Jha, CISO , Tata Technologies

, Fahad Khan, CISO , Apollo Hospitals

, Jamie Khoo, CEO , DayOne Data Centres

, Dr Pauline Erica Tay, Director , National Health Innovation Centre Singapore (NHIC)

, John Rocela, CTO , Osome

, Kate Hancock, Founder , Global AI Council

, John Ang, CTO , Etonhouse

, Dinesh Joshi, CTO, NDTV

