Perkuat Bisnis MICE Global, Millennium Hotels and Resorts Gandeng HXE lewat Inovasi Digital.

Kemitraan ini memperkuat proposisi "Where Business Connects" MHR dengan meningkatkan visibilitas grup perhotelan ini di kalangan pelanggan korporasi dan pelaku bisnis MICE yang tergabung dalam jaringan HXE. Melalui kemitraan ini, hotel-hotel MHR dapat memanfaatkan platform, perangkat, serta jaringan klien HXE. HXE juga mendukung MHR dalam seluruh proses penjualan, mulai dari menjaring prospek dan menangani permintaan hingga melakukan tindak lanjut. Dengan dukungan tersebut, MHR dapat lebih fokus mengonversi peluang menjadi pemesanan sekaligus memastikan penyelenggaraan acara korporasi berjalan lancar.



MHR memiliki lebih dari 145 properti di 80 destinasi, sementara jaringan HXE mencakup lebih dari 150.000 hotel dan lokasi, serta lebih dari 400.000 pelanggan perusahaan. Kombinasi kedua jaringan tersebut membentuk ekosistem yang mempertemukan permintaan MICE dengan jaringan dan keahlian perhotelan global. Kemitraan ini akan mempermudah proses pencarian, pengelolaan, dan penyelenggaraan acara bisnis, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi perencana acara, hotel, dan pelanggan perusahaan.

"Permintaan layanan MICE dari China untuk destinasi internasional terus menghadirkan peluang bisnis yang menarik. Perusahaan dan asosiasi industri mencari mitra hotel terpercaya yang mampu mendukung kebutuhan bisnis mereka di berbagai destinasi internasional," ujar Cinn Tan, Chief Commercial Officer, Millennium Hotels and Resorts. "Melalui kolaborasi bersama HXE, kami siap menjangkau permintaan MICE potensial dari berbagai platform pencarian MICE terkemuka. Pada saat yang sama, kemitraan ini membuka saluran tambahan untuk mengembangkan bisnis pertemuan dan acara di seluruh portofolio global kami. Kolaborasi ini juga memperkuat proposisi "Where Business Connects" dengan mempertemukan para perencana acara dengan hotel, ruang pertemuan, dan keahlian destinasi yang kami miliki sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, kami dapat menangkap lebih banyak peluang sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemilik properti, mitra, dan klien."



Kemitraan ini merupakan bagian dari strategi MHR untuk memperkuat posisinya dalam ekosistem pertemuan dan acara global, serta mendukung ekspansi internasional HXE. Memadukan portofolio hotel dan keahlian destinasi MHR dengan platform teknologi serta jaringan korporasi HXE, kedua perusahaan menargetkan ekosistem MICE yang lebih terhubung, efisien, dan efektif bagi pelanggan di seluruh dunia.



"HXE menilai MHR sebagai mitra digital yang gesit dan visioner bagi grup perhotelan global di tengah perkembangan pesat pasar MICE. Kolaborasi ini berpotensi menghadirkan integrasi digital yang lebih lancar antara unit operasional MICE dan hotel MHR, mulai dari akuisisi pelanggan secara digital, layanan, hingga pengalaman langsung di lokasi. Melalui kerja sama ini, jaringan pelanggan perusahaan HXE dapat mengakses ratusan hotel MHR di 80 kota destinasi utama dunia, termasuk Singapura, New York, Los Angeles, London, Paris, dan Dubai. Proses tersebut berlangsung hingga lima kali lebih cepat dibandingkan metode pencarian hotel dan lokasi pada umumnya," ujar Liang Yang, CEO HXE.

Program Kemitraan Strategis ini akan dimulai pada Agustus. Kedua perusahaan akan bekerja sama untuk meningkatkan permintaan MICE ke sejumlah properti Millennium Hotels & Resorts di berbagai negara, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi perencana acara, klien korporasi, dan mitra hotel.

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SOURCE Millennium Hotels and Resorts