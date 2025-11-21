Pimpin Transformasi Industri | Anyuan Mold Berkolaborasi dengan UnionTech Menghadirkan Printer 3D untuk Bahan Logam di Industri Cetakan Alas Kaki

Sejak berdiri pada 2020, Anyuan Mold terus mengembangkan intensif solusi cetakan alas kaki, serta memprioritaskan inovasi teknologi sebagai daya saing. Aktivitas produksi cetakan sepatu konvensional berhadapan dengan sejumlah tantangan—mulai dari siklus produksi yang lama, biaya modifikasi yang mahal, hingga fleksibilitas desain yang terbatas. Tantangan ini mendorong Anyuan Mold berinvestasi pada teknologi mutakhir.

Dalam proses pemilihan teknologi printer 3D untuk bahan logam, Anyuan Mold menempuh riset pasar dan menguji peralatan selama satu tahun sebelum memutuskan bekerja sama dengan UnionTech. Anyuan Mold lalu membeli dua printer 3D untuk bahan logam yang didukung empat laser, Fuees430. Keputusan tersebut diambil Anyuan Mold setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

Dari sisi kebutuhan pasar, banyak produsen sepatu terkemuka kini menuntut siklus produksi yang lebih cepat dan kustomisasi yang lebih tinggi untuk cetakan sepatu. Berkat rekam jejak dan pengalaman luas dalam teknik cetak 3D untuk industri alas kaki, UnionTech menjadi mitra yang ideal bagi Anyuan Mold.

Kinerja dan stabilitas peralatan juga menjadi faktor penting. Setelah berbagai tahap uji coba, stabilitas operasional dan tingkat kelayakan produk dari printer 3D logam empat laser Fuees430 buatan UnionTech terbukti memiliki kinerja terdepan di industri. Maka, Anyuan Mold memiliki optimisme untuk menerapkan teknologi baru tersebut.

Selain itu, layanan purnajual yang profesional turut memperkuat keputusan kerja sama ini. Reputasi UnionTech di industri, dukungan teknis "one-to-one", serta respons cepat dalam layanan pemeliharaan perangkat menjadi sejumlah pertimbangan bagi Anyuan Mold.

Kemitraan strategis antara Anyuan Mold dan UnionTech menjadi contoh nyata dari inovasi teknologi dan kolaborasi industri di industri cetakan sepatu.

Ke depan, kedua pihak akan terus memperluas kerja sama, mengeksplorasi lebih banyak peluang di industri cetakan sepatu berbasiskan printer 3D untuk bahan logam, mendorong perkembangan industri cetakan sepatu Tiongkok yang bermutu tinggi, dan membawa "Intelligent Manufacturing of China" semakin bersinar di sektor manufaktur mutakhir di pasar global.

