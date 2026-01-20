Portofolio Robot AiMOGA Tampil Perdana di "Chery AI Night 2026", Pamerkan Berbagai Skenario Penggunaan Praktis di Dunia Nyata

Dari "Berpikir" ke "Bertindak": AiMOGA Robotics Menjadi Sorotan Utama "AI Night"

Seiring perkembangan AI yang telah melampaui algoritma dan daya komputasi menuju integrasi yang lebih dalam dengan dunia fisik, kecerdasan berwujud semakin dipandang sebagai jalur menuju penerapan AI berskala besar. Berbeda dari sistem AI berbasiskan layar atau suara, kecerdasan berwujud menekankan kehadiran fisik, tindakan otonom, serta respons seketika untuk mendukung proses persepsi, pengambilan keputusan, dan eksekusi di lingkungan nyata.

Di sesi "AI Night", AiMOGA Robotics menunjukkan transisi ini lewat jangkauan AI yang semakin luas, beralih dari ranah digital menuju skenario penggunaan di dunia nyata. Dengan keunggulan Chery dalam sistem cerdas dan integrasi manufaktur, AiMOGA menghadirkan kecerdasan berwujud dalam kehidupan sehari-hari dan layanan publik.

Portofolio Lengkap Solusi Robot: AiMOGA Menampilkan Ragam Aplikasi untuk Berbagai Skenario

Di lokasi acara, Chery menggelar sejumlah area pameran dan interaksi khusus AiMOGA yang memamerkan portofolio robot AiMOGA dalam berbagai bentuk dan fungsi. Pameran ini juga menampilkan robot polisi lalu lintas "Wuyou" Intelligent Police R001 serta robot layanan medis "AiMOGA Care" RN001.

Para pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan robot-robot tersebut dan menyaksikan implementasi kecerdasan berwujud dalam mendukung komunikasi, memberikan pemanduan, dan berkolaborasi di lingkungan nyata. Keluarga robot AiMOGA pun menjadi salah satu atraksi yang paling banyak dikunjungi sepanjang acara.

AI yang Melampaui Mobil: AiMOGA Robotics sebagai "Kurva Pertumbuhan Ketiga" Chery

Dalam strategi AI Chery, mobil tetap menjadi platform utama, namun bukan satu-satunya. Sebagai salah satu kurva pertumbuhan ketiga Chery Group, AiMOGA Robotics bersinergi dengan mobilitas cerdas, manufaktur cerdas, serta ekosistem manusia–kendaraan–rumah.

Hingga 2025, AiMOGA telah mengirimkan dan mengoperasikan 300 robot serta 1.000 robot anjing di lebih dari 30 negara dan wilayah. Robot humanoid AiMOGA, Mornine, telah menuntaskan sertifikasi di Uni Eropa untuk perangkat keras dan perangkat lunak sebagai fondasi penting dalam ekspansi global. Ke depan, AiMOGA selalu berkomitmen membangun asisten cerdas yang tepercaya bagi manusia melalui teknologi praktis dan penerapan nyata.

SOURCE AiMOGA Robotics