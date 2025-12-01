Sejumlah Perusahaan FinTech Web3 Donasikan Lebih dari HK$100 Juta demi Membantu Korban Bencana Kebakaran
01 Des, 2025, 12:23 WIB
HONG KONG, 1 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Pada 26 November, kebakaran besar Level-5 terjadi di Tai Po Wang Fuk Court, Hong Kong, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan properti. Sejumlah perusahaan teknologi keuangan Web3 seperti Binance, OKX, Vantage, Bitget, dan lain-lain bergerak cepat menyalurkan donasi lebih dari HK$130 juta kepada lembaga-lembaga amal demi membantu penanganan pascabencana.
Insiden ini menjadi keprihatinan masyarakat luas di seluruh kota. Berbagai komunitas dan perusahaan juga segera turun tangan, membentuk tim relawan yang datang langsung ke lokasi bencana untuk membantu pengadaan logistik dan memberikan bantuan darurat. Dukungan finansial dan tenaga dari perusahaan-perusahaan ini ikut mempercepat proses penanganan bencana dan menunjukkan kepedulian serta tanggung jawab sektor FinTech di saat krisis.
Seiring proses penyelamatan dan penanganan korban, industri FinTech berharap, semakin banyak perusahaan dan organisasi membantu para warga terdampak.
