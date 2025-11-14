SinoGuide: Platform Layanan Cerdas dan Terpadu untuk Warga Negara Asing telah Hadir

Aplikasi baru ini mengintegrasikan berbagai informasi seperti kebijakan, panduan, berita, hingga materi belajar bahasa. Tersedia dalam bahasa Mandarin dan Inggris, SinoGuide menyediakan informasi resmi dan terkini bagi warga negara asing—baik yang berencana datang ke Tiongkok maupun yang sudah tinggal di negara ini. Informasi tersebut mencakup bidang pemerintahan, kehidupan sehari-hari, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aplikasi ini juga menyediakan 31 layanan daring yang umum digunakan, termasuk pembayaran, transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Melalui SinoGuide, pengguna dapat mengakses layanan penting bagi warga negara asing di Tiongkok, seperti informasikebijakan keluar-masuk, fitur pengingat masa tinggal, informasi kurs valuta asing, pembayaran daring, pemesanan kendaraan, pesan-antar makanan, pembayaran biaya hidup sehari-hari, dan belajar bahasa.

SinoGuide juga dilengkapi fitur penerjemahan instan pada antarmuka aplikasiberbahasa Mandarin. Maka, pengguna yang belum menguasai bahasa Mandarin tetap dapat menikmati pengalaman digital di Tiongkok dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Ke depan, fungsi aplikasi akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan. Versi iOS segera hadir dan tersedia di app store internasional.

SOURCE CRI Online