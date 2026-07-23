Synagie Luncurkan Geene 2.0 - BytePlus, SingData, dan FLY Entertainment Jadi 12 Mitra Pendiri Ekosistem "AI Commerce" Tepercaya

Banyak perusahaan telah memanfaatkan AI untuk membuat konten, menganalisis data, hingga mengotomatisasi alur kerja. Namun, berbagai kemampuan tersebut kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga hasil analisis sulit diterjemahkan menjadi kinerja bisnis yang terukur tanpa mengabaikan prinsip tata kelola dan akuntabilitas.

Geene 2.0 hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengintegrasikan fitur-fitur di bidang data, AI, media, bisnis, dan blockchain dalam satu platform SaaS. Melalui ekosistem yang saling terhubung, perusahaan dapat menganalisis pasar, menyusun strategi, membuat konten, mengotomatisasi aktivitas operasional, hingga memverifikasi keaslian produk dalam satu platform.

Platform ini mulai tersedia resmi pada awal Agustus 2026.

Peluncuran Geene 2.0 disaksikan Senior Minister of State di Prime Minister's Office sekaligus Deputy Secretary-General National Trades Union Congress (NTUC), Desmond Tan, bersama lebih dari 200 pemimpin bisnis, mitra ekosistem, pelanggan, dan tamu undangan.

Dikembangkan Bersama 12 Pemimpin Industri

Geene 2.0 dikembangkan bersama 12 mitra pendiri yang menguasai keahlian di bidang data, AI, bisnis, media, dan blockchain.

Alih-alih mengandalkan satu penyedia teknologi untuk memenuhi seluruh kebutuhan AI, Geene 2.0 memadukan berbagai teknologi terbaik di kelasnya dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan pendekatan ini, kalangan perusahaan semakin cepat mengadopsi AI dan menyederhanakan proses implementasinya.

Mesin cerdas milik Geene bernama ASSET menjadi komponen utama di balik platform ini. ASSET mengelola seluruh proses bisnis berbasis AI melalui lima jenjang kecerdasan yang saling terhubung.

Jenjang ASSET Fungsi Bisnis Analyse Mengubah data pasar, pelanggan, dan bisnis menjadi analisis yang dapat ditindaklanjuti Strategise Memberikan rekomendasi strategi dan keputusan bisnis berbasis AI Storytelling Menghasilkan konten pemasaran, bisnis, dan komunikasi pelanggan dalam berbagai bahasa Execute Mengotomatisasi proses bisnis, interaksi pelanggan, serta proses penjualan Trust Memverifikasi produk, aktivitas AI, dan klaim bisnis melalui sistem penelusuran berbasis blockchain.

Kelima jenjang kecerdasan tersebut mengubah AI dari sekadar alat yang bekerja sendiri-sendiri menjadi kapabilitas bisnis yang terpadu, mulai dari menghasilkan analisis, menjalankan strategi, hingga membangun kepercayaan.

Ke-12 mitra pendiri Geene 2.0 meliputi:

BytePlus China Mobile International DataCloud DU-MAS FLY Entertainment International Brand Centre Masverse Mei Ah Entertainment SingData Synagie Yiwise Zeneva

Visi Baru AI Commerce

Chief Digital Officer, Synagie Group Asia and Europe, Pei Gy Wong, mengatakan, "Persaingan AI pada masa depan tidak akan dimenangkan oleh perusahaan yang memiliki model AI terbesar, namun perusahaan yang mampu membangun tingkat kepercayaan tertinggi.

Perusahaan tidak membutuhkan banyak perangkat AI. Mereka memerlukan AI yang dapat dipercaya untuk mengambil keputusan yang lebih baik, menjalankan strategi dengan penuh keyakinan, dan menghasilkan kinerja bisnis yang terukur.

Geene 2.0 mencerminkan keyakinan kami bahwa masa depan AI untuk dunia usaha bertumpu pada kolaborasi. Dengan menyatukan para pemimpin di bidang data, AI, perdagangan, media, dan blockchain, kami menghadirkan jalur yang praktis bagi perusahaan untuk mengadopsi AI secara percaya diri dan dalam skala yang lebih besar."

Implementasi Nyata Ekosistem Enterprise Intelligence bagi Pelaku Usaha

Geene 2.0 tidak lagi sekadar konsep. Platform ini telah diterapkan secara komersial melalui AGONG Durian, merek durian premium asal Malaysia yang dipasok dan dilengkapi penanda blockchain oleh mitra pendiri DU-MAS.

Implementasi tersebut menunjukkan bagaimana analisis pasar berbasis AI, pembuatan konten, otomatisasi perdagangan, dan verifikasi blockchain dapat bekerja secara terpadu dalam aktivitas bisnis. Hasilnya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen.

Kerangka kerja yang sama juga dapat diterapkan di berbagai sektor, seperti ritel, manufaktur, layanan kesehatan, barang konsumsi, hingga produk mewah, yang semakin membutuhkan jaminan keaslian produk, kepatuhan regulasi, dan kepercayaan.

Mendorong Adopsi AI yang Tepercaya di Singapura

Synagie menilai bahwa teknologi saja belum cukup untuk mempercepat adopsi AI. Dunia usaha juga membutuhkan akses terhadap solusi yang tepat, panduan implementasi yang jelas, serta tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang relevan.

Geene 2.0 menjadi salah satu solusi digital yang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kualitas pengambilan keputusan, menyederhanakan alur kerja, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Perusahaan yang ingin mengimplementasikan solusi tersebut dapat memanfaatkan inisiatif NTUC Company Training Committee (CTC). Melalui CTC Grant, perusahaan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh dukungan pendanaan hingga 70% untuk proyek transformasi bisnis dan pengembangan tenaga kerja, termasuk perancangan ulang pekerjaan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas. Program tersebut juga memberikan manfaat bagi pekerja berupa peluang kenaikan upah, jalur karier yang lebih terstruktur, maupun tunjangan pengembangan kompetensi.

Selain itu, Synagie juga bekerja sama dengan Singapore Industrial and Services Employees' Union guna meningkatkan kesiapan tenaga kerja, termasuk kalangan profesional, manajer, dan eksekutif (PMEs), dalam menghadapi era AI.

Langkah Berikutnya

Seiring dengan adopsi AI yang semakin marak di kalangan dunia usaha di Asia, Synagie meyakini bahwa gelombang inovasi berikutnya akan ditentukan oleh ekosistem AI yang tepercaya, bukan lagi aplikasi AI yang berdiri sendiri.

Dengan memadukan kecerdasan, kemampuan eksekusi, dan akuntabilitas dalam satu platform, Geene 2.0 memberikan fondasi yang praktis bagi perusahaan untuk memperluas pemanfaatan AI secara percaya diri sekaligus memperkuat posisi Singapura sebagai salah satu pusat inovasi enterprise AI yang bertanggung jawab.

SOURCE Synagie