UnionPay International dan Samsung Wallet Berkolaborasi dalam Layanan Pembayaran Seluler Global dengan Debut di Hong Kong, Tiongkok

SHANGHAI, 12 Januari 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) dan Samsung Electronics meluncurkan layanan pembayaran kolaboratif berbasiskan solusi pembayaran seluler "NFC-QRC all-in-one" di Shanghai. Melalui kolaborasi ini, pemegang kartu UnionPay di seluruh dunia dapat menghubungkan kartu mereka ke Samsung Wallet dan leluasa memilih metode pembayaran NFC atau kode QR ketika bertransaksi. Hong Kong SAR akan menjadi pasar pertama yang meluncurkan layanan ini dengan BOC Credit Card (International) Co., Ltd. sebagai mitra penerbit perdana.

Sebagai produsen ponsel pintar Android terbesar di dunia, layanan Samsung Wallet kini tersedia di 62 negara dan wilayah. Untuk itu, kolaborasi tersebut secara signifikan memperluas jangkauan global layanan pembayaran seluler UnionPay di kalangan pengguna Android di seluruh dunia, serta mempercepat penerbitan kartu digital di pasar lokal. UnionPay International juga akan bekerja sama dengan Samsung Electronics untuk menghadirkan program promosi diskon instan eksklusif di Hong Kong SAR bagi pemegang kartu UnionPay yang menggunakan ponsel pintar Samsung Galaxy.

Larry Wang, CEO UnionPay International, menyatakan, "Kolaborasi Samsung Electronics dan BOC Credit Card merupakan langkah penting yang memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak untuk mendorong pengembangan ekosistem pembayaran seluler lintasnegara. Berpegang pada prinsip keterbukaan dan saling menguntungkan, UnionPay mengintegrasikan jaringan pembayaran globalnya dengan keunggulan ekosistem perangkat Samsung. Dengan demikian, transaksi pembayaran lintasnegara menjadi lebih mudah dan inklusif."

Woncheol Chai, EVP & Head, Digital Wallet Team, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics, berkata, "Kolaborasi Samsung Wallet dan UnionPay lebih dari sekadar integrasi teknis. Kolaborasi ini merupakan langkah awal untuk menghadirkan layanan pembayaran seluler yang lebih nyaman dan aman bagi pelanggan kedua perusahaan. Berkat keahlian global Samsung Electronics dan kemitraan UnionPay dengan pihak penerbit kartu pembayaran serta pihak penjual, layanan pembayaran seluler semakin berkembang, baik di kanal luring dan daring, tak hanya di wilayah Tiongkok Raya, namun juga di pasar global. Selain pembayaran nirkontak NFC, kami juga akan segera memperkenalkan pembayaran QR sehingga terus meningkatkan daya saing metode pembayaran Samsung Wallet–UPI."

Stephen Chan, Deputy Chief Executive, Bank of China (Hong Kong), berkata, "Kami gembira bahwa BOC Credit Card menjadi institusi pertama di Hong Kong yang mendukung layanan pembayaran yang diluncurkan oleh UnionPay International dan Samsung Electronics. Metode pembayaran ini membantu pemegang kartu kredit UnionPay BOC untuk mendapatkan prioritas eksklusif ketika menghubungkan kartu mereka ke Samsung Wallet. Layanan ini tidak hanya menawarkan pengalaman pembayaran yang praktis bagi pelanggan di Hong Kong, melainkan juga menjadi perkembangan penting dalam peluncuran global Samsung Wallet dan inovasi pembayaran seluler."

Dengan solusi "NFC-QRC all-in-one", satu aplikasi mendukung berbagai metode pembayaran. Solusi ini membantu institusi mitra di luar negeri yang ingin meluncurkan dua layanan pembayaran seluler UnionPay secara bersamaan, serta memenuhi kebutuhan beragam kelompok pengguna di berbagai negara. Saat ini, layanan pembayaran seluler UnionPay—termasuk UnionPay Mobile QuickPass dan pembayaran QR Code UnionPay—telah diterima di lebih dari 100 negara dan wilayah. Di luar Tiongkok daratan, UnionPay Mobile QuickPass diterima di lebih dari 23 juta terminal POS, sedangkan proyek interoperabilitas pembayaran QR telah terwujud atau sedang dikembangkan di sekitar 50 negara dan wilayah, dengan puluhan juta pihak penjual yang kini telah menerima metode pembayaran QR UnionPay.

