VT Markets Luncurkan Program Menyambut Bulan Suci Ramadan untuk Membantu 100 Keluarga di Jakarta Timur, Indonesia

Menyambut bulan suci Ramadan, inisiatif ini turut meringankan tekanan ekonomi yang sering dihadapi keluarga kurang mampu selama periode tersebut. Melalui YCAB Foundation yang telah terbentuk dengan baik, masyarakat yang menerima bantuan dipilih secara cermat sehingga bantuan tersalurkan secara langsung dan tepat sasaran kepada 100 keluarga di Jakarta Timur.

"Melalui kolaborasi ini, kami tidak hanya menyalurkan bantuan untuk kebutuhan pokok, namun juga menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh terpinggirkan, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan nilai kepedulian dan tanggung jawab bersama. Dengan mitra seperti VT Markets, kami menjangkau keluarga yang membutuhkan pada momen yang tepat sekaligus memberikan dukungan pada mereka agar dapat melangkah maju," ujar Samantha Susilo, Chief of Party, YCAB Foundation.

Pada 27 Februari 2026, tim relawan VT Markets dan staf YCAB Foundation turun langsung untuk membagikan paket bahan makanan pokok. Paket bantuan tersebut berisi beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang turut mengurangi beban finansial jangka pendek sekaligus membantu keluarga menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang.

"Ramadan mengingatkan kita bahwa dampak positif berawal dari tanggung jawab bersama," kata Dandelyn Koh, Head, Global Marketing, VT Markets. "Melalui kerja sama dengan YCAB Foundation, kami membantu keluarga yang membutuhkan pada momen penting ini. Kami juga berterima kasih kepada para mitra dan klien atas kepercayaan yang terus diberikan sehingga inisiatif seperti ini dapat terwujud."

Keberhasilan program ini menegaskan komitmen VT Markets terhadap tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Selain berperan dalam industri keuangan, VT Markets juga terus berinvestasi pada berbagai program komunitas yang mendorong ketahanan sosial, memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal, serta memberikan dampak sosial yang nyata.

Seiring dengan ekspansi regional VT Markets, kegiatan sosial yang bermakna selalu menjadi bagian penting dari tujuan jangka panjang perusahaan untuk tidak hanya memperluas kehadiran tetapi juga membangun komitmen menjadi tindakan nyata bagi masyarakat.

SOURCE VT Markets