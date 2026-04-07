VT Markets Menyatukan Pemimpin Sektor Keuangan Regional Terkemuka dalam APAC Gala 2026

VT Markets mengawali 2026 dengan mencatat volume perdagangan senilai USD 1,5 triliun pada Januari lalu, serta pertumbuhan jumlah pengguna aktif sebesar 246% dari periode yang sama pada tahun lalu. Didukung strategi regional, volume perdagangan VT Markets di Thailand meningkat tiga kali lipat, pendapatan kotor di Vietnam melonjak 397%, dan transaksi pertama di Filipina meningkat tajam hingga 450%—menandakan perubahan signifikan dalam pangsa pasar regional. Kinerja tersebut menyusul sederet pencapaian yang diraih VT Markets setelah beroperasi selama 10 tahun pada 2025. Tahun lalu, VT Markets memenangkan lebih dari 30 penghargaan industri, termasuk "Best Global Multi-Asset Broker" dan "Most Reliable Trading Platform".

Acara ini juga menjadi momen refleksi setelah kunjungan sosial VT Markets ke Baan Nokkamin Foundation . Dalam kunjungan tersebut, VT Markets bersama para mitranya menyalurkan bantuan untuk anak-anak dan individu kurang mampu di tingkat lokal, sekaligus memberikan dampak yang berkelanjutan di luar sektor keuangan.

"Kami mengangkat tema 'Future in Motion' di acara ini karena mencerminkan posisi VT Markets saat ini," ujar Dandelyn Koh, Head, Global Marketing, VT Markets. "Pertumbuhan kami di Asia Pasifik sangat pesat, namun kami tidak pernah melupakan para mitra yang menjadi mesin penggerak utama. Baik melalui kegiatan sosial maupun pengenalan infrastruktur generasi berikutnya, kami terus melangkah bersama, dan ini baru permulaan bagi kami."

Sejumlah sesi yang digelar dalam acara tersebut:

The Awards Excellence Ceremony: mengapresiasi kemitraan dan kinerja yang menjadikan VT Markets pemimpin pasar di Asia Pasifik.

The Signature Lucky Draw: Sesi yang paling dinantikan, mencakup berbagai hadiah mewah, mulai dari perangkat teknologi unggulan hingga perjalanan eksklusif ke Newcastle, Inggris, yang mencerminkan kemitraan VT Markets dengan affiliate utamanya.

The 2026 Roadmap Reveal: Menyajikan gambaran awal mengenai generasi terbaru dari infrastruktur trading. Di sesi ini, para tamu mendapatkan pratinjau eksklusif atas produk dan fitur yang akan diluncurkan secara bertahap.

Seiring langkah VT Markets yang terus memperluas jangkauan regional, APAC Gala 2026 semakin memperkuat posisinya sebagai broker yang visioner dan mengutamakan kemajuan teknologi serta kesuksesan jangka panjang bagi komunitas mitra globalnya.

