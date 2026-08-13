VT Markets Mulai Program CSR Finance Forward lewat Lokakarya Literasi Keuangan bagi Pelajar Indonesia Bersama YCAB Foundation

Diluncurkan pada Juli 2026, Finance Forward merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) VT Markets yang menyasar sejumlah pasar berkembang. Lewat program ini, VT Markets membekali generasi muda dengan keterampilan keuangan agar mereka lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu dan meraih kemandirian finansial dalam jangka panjang.

Program ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045 untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju saat negara ini merayakan hari kemerdekaan ke-100. Peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda dinilai penting untuk memanfaatkan potensi demografi Indonesia sekaligus membantu calon pekerja dan wirausaha mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat.

Mengawali rangkaian Finance Forward, lokakarya di Jakarta dirancang agar materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan pelajar. Mitra pelatih keuangan lokal VT Markets membahas sejumlah dasar pengelolaan keuangan, meliputi:

Menyusun Anggaran dan Menabung: Membentuk kebiasaan dasar dalam mengelola arus kas pribadi secara efektif.

Membentuk kebiasaan dasar dalam mengelola arus kas pribadi secara efektif. Mengambil Keputusan Finansial : Memahami berbagai pilihan finansial sehari-hari sekaligus mempertimbangkan risikonya.

: Memahami berbagai pilihan finansial sehari-hari sekaligus mempertimbangkan risikonya. Menerapkan Pengetahuan Praktis dalam Kehidupan Nyata: Menghubungkan materi yang dipelajari di kelas dengan kebutuhan finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Agar kegiatan belajar tetap menarik, para peserta juga mengikuti aktivitas kelompok, kuis interaktif, serta berbagai permainan. VT Markets turut membagikan hadiah dan goodie bag kepada peserta selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan ini mencerminkan pendekatan VT Markets dalam menjalankan program CSR dengan menyesuaikan materi edukasi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perusahaan juga bekerja sama dengan mitra lokal dan organisasi masyarakat seperti YCAB Foundation untuk memastikan materi yang diberikan tetap relevan, mudah dipahami, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta. Setelah memulai program di Indonesia, VT Markets berencana memperluas rangkaian lokakarya Finance Forward ke negara-negara lain di Asia Tenggara sebelum mengembangkannya ke berbagai pasar di dunia.

SOURCE VT Markets