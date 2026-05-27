World Expo of Packaging Industry-Southeast Asia 2026 Kembali Digelar di Jakarta, Perkuat Kolaborasi Strategis di Tingkat Regional

Tahun ini, pameran tersebut berlangsung dengan skala dan kolaborasi yang lebih besar. World Expo of Packaging Industry-Southeast Asia akan bersinergi dengan Paper Chain Expo, Pack Plus, dan Bakery ASEAN untuk menghadirkan platform perdagangan internasional yang mencakup seluruh rantai industri, mulai dari bahan baku, manufaktur peralatan, proses pengemasan, hingga aplikasi akhir. Pameran tersebut akan menempati area lebih dari 22.000 meter persegi dan diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan industri antara Tiongkok dan Asia Tenggara.

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, posisi Indonesia semakin strategis sebagai pusat manufaktur dan investasi asing di kawasan. Pertumbuhan pesat sektor e-commerce, layanan pesan-antar makanan, makanan dan minuman, hingga farmasi turut mendorong lonjakan permintaan kemasan kertas, kemasan ramah lingkungan, dan kemasan pintar. Dengan pasar ASEAN yang mencakup lebih dari 600 juta penduduk, Indonesia kini berperan besar dalam industri kemasan regional maupun global.

World Expo of Packaging Industry-Southeast Asia 2026 juga akan terus memperkuat pengembangan pasar Indonesia, sejalan dengan strategi kerja sama industri Tiongkok–ASEAN. Pihak penyelenggara kembali menggandeng sejumlah asosiasi industri, termasuk Asosiasi Kotak Karton Gelombang Indonesia (AKKGI), serta memanfaatkan jaringan asosiasi kemasan, kertas, dan percetakan dari berbagai negara guna memperluas pengaruh internasional pameran ini. AKKGI akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk menghadiri acara tersebut sekaligus menyelenggarakan Konvensi Tahunan dan Gala Dinner 2026. Agenda tersebut akan menghadirkan sekitar 500 pelaku industri dan pembeli untuk memperluas jejaring bisnis.

Skala penyelenggaraan tahun ini juga meningkat signifikan dengan total area pameran melampaui 22.000 meter persegi. Melalui sinergi dengan Paper Chain Expo dan Pack Plus, World Expo of Packaging Industry-Southeast Asia 2026 akan menghadirkan platform terpadu yang menampilkan berbagai segmen penting industri, mulai dari bahan baku kertas dan bahan kimia, peralatan pengemasan dan percetakan, material ramah lingkungan, solusi manufaktur pintar, hingga aplikasi produk akhir.

Dari sisi business matching, World Expo of Packaging Industry-Southeast Asia tetap mengedepankan pendekatan yang terarah dengan mengundang pihak pembeli secara spesifik, menggelar one-on-one business matching, serta program TAP (Targeted Attendee Program). Rangkaian program tersebut mempertemukan pengambil keputusan pembelian, pemilik merek, dan distributor utama di Asia Tenggara. Pihak penyelenggara memperkirakan, lebih dari 25.000 pembeli potensial berkualitas akan hadir sehingga peserta pameran dapat berekspansi di pasar di Asia Tenggara dan internasional.

Selain mengangkat berbagai isu strategis di industri, World Expo of Packaging Industry-Southeast Asia 2026 juga akan menggelar sejumlah forum industri dan kegiatan tematik. Topik yang dibahas mencakup masa depan industri kemasan Asia Tenggara yang berkelanjutan dan cerdas, manufaktur hijau, standardisasi kemasan halal dan rantai pasok hijau, kemasan pintar dan pabrik digital, kemasan untuk layanan pesan-antar makanan dan makanan siap saji, inovasi material dan teknologi pencetakan, hingga perkembangan terbaru aplikasi pulp molding dan wadah makanan berbahan kertas. Berbagai sesi tersebut diharapkan menjadi wadah pertukaran informasi dan pengembangan bisnis bagi peserta maupun pengunjung profesional, sekaligus memperkuat posisi World Expo of Packaging Industry-Southeast Asia sebagai salah satu pameran industri kemasan terdepan di kawasan.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa World Expo of Packaging Industry-Southeast Asia 2026 tidak hanya memperluas skala acara, namun juga membuktikan komitmen jangka panjang untuk membangun ekosistem industri kemasan Asia Tenggara yang semakin terintegrasi dan kolaboratif.

Pelaku industri global kembali berkumpul di Jakarta International Expo (JIEXPO), Indonesia, pada 27–29 Agustus 2026 mendatang.

SOURCE RX (China) Investment Co., Ltd