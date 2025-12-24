Xinhua Silk Road: Hainan FTP Berkomitmen Terus Mengoptimalkan Iklim Usaha

Ren menjelaskan bahwa provinsi tersebut berupaya menjawab kebutuhan perusahaan dan masyarakat, berfokus pada inovasi kelembagaan yang terintegrasi, memperluas keterbukaan, membangun sistem kebijakan dan kelembagaan, serta sistem layanan perusahaan yang efisien dan sesuai dengan FTP berstandar tinggi. Lewat upaya ini, Hainan ingin menciptakan lingkungan pembangunan yang adil, terbuka, transparan, dan mudah diprediksi.

Untuk mendorong pembangunan FTP, Hainan telah membentuk Dinas Pengembangan Iklim Usaha tingkat provinsi, dinas provinsi pertama di Tiongkok. Setiap kota dan kabupaten di Hainan juga telah membentuk kelompok pimpinan dan departemen terkait sehingga memberikan jaminan kelembagaan yang kuat bagi optimalisasi iklim usaha.

Ren menekankan, selain terus memperkuat dan mengoptimalkan iklim usaha dengan keunggulan utama berupa lingkungan ekologi yang khas, Hainan juga terus menyempurnakan kebijakan dan membangun sistem industri modern dengan karakteristik FTP.

Menurut Ren, FTP Hainan berupaya membangun iklim usaha yang berorientasi pada pasar, berbasiskan hukum, dan mendunia. Provinsi ini sangat mengutamakan dinamika pasar dalam alokasi sumber daya serta mengurangi intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan ekonomi mikro demi menciptakan iklim pasar yang lebih adil dan dinamis.

Ren juga menyampaikan, Hainan berpegang pada prinsip bahwa "supremasi hukum merupakan iklim usaha terbaik", melindungi hak kepemilikan dan hak serta kepentingan yang sah untuk semua jenis pelaku usaha sesuai hukum. Hingga kini, lebih dari 60 peraturan dan lebih dari 20 aturan pemerintah yang berkaitan erat dengan iklim usaha telah diterapkan.

Ke depan, Ren mengatakan, Hainan akan mengambil langkah-langkah konkret untuk secara aktif membangun sistem kebijakan dan kelembagaan yang selaras dengan FTP berstandar tinggi.

Tautan Artikel: https://en.imsilkroad.com/p/348908.html

SOURCE Xinhua Silk Road