Xinhua Silk Road: Kecamatan Ziyuan Pamerkan Beragam Komoditas Pertanian di Sebuah Pameran Internasional yang Berlangsung di Shenzhen

BEIJING, 3 November 2025 /PRNewswire/ -- Kecamatan Ziyuan, Wilayah Otonom Guangxi Zhuang, Tiongkok Selatan kembali tampil di ajang World Food and Agricultural Expo (Shenzhen) 2025 untuk ketiga kalinya. Dalam pameran ini, Ziyuan menampilkan beragam komoditas pertanian unggulan sekaligus menunjukkan komitmen dalam membangun merek produk pertanian.

Sebagai "ekshibitor langganan" di pameran ini, Kecamatan Ziyuan menghadirkan rangkaian produk yang lebih beraneka ragam.

Tiga kategori produk utama yang dipamerkan Kecamatan Ziyuan: Produk pertanian untuk obat-obatan tradisional Tiongkok, seperti bubuk bunga lili, bubuk akar kudzu, dan buah Luo Han Guo; sayuran organik asal dataran tinggi, termasuk tomat ceri, talas, dan rebung; produk ternak dan unggas berkualitas tinggi, seperti daging babi hitam dan telur kaya selenium.

Selain itu, Kecamatan Ziyuan juga menunjukkan sejumlah pencapaian baru dalam rantai industri pertanian setelah mempelajari tren konsumsi dan karakteristik regional. Sejumlah produk olahan baru, seperti shumai, turut diperkenalkan. Teh "Wupaiyou", makanan khas etnis minoritas setempat yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Wilayah Otonom Guangxi, juga menjadi salah satu daya tarik utama di acara tersebut.

Menurut keterangan Lei Zeguang, Co-director, Supply and Marketing Cooperative, Kecamatan Ziyuan, setelah tiga kali berpartisipasi secara berturut-turut, area pameran Ziyuan kini disusun dengan lebih profesional. Tahun ini, area pameran khusus untuk mencicipi produk juga tersedia sehingga pengunjung dapat mencoba cita rasa produk. "Setelah mengikuti dua pameran sebelumnya, kami semakin memahami cara untuk menampilkan keunggulan produk secara tepat," ujarnya.

Selama pameran berlangsung, perwakilan Kecamatan Ziyuan ikut diundang untuk berbicara dalam forum bertajuk "Jalur Praktis Integrasi Tiga Sektor Industri pada Tingkat Kecamatan". Lewat forum tersebut, para perwakilan Kecamatan Ziyuan berbagi pengalaman setelah berpartisipasi dalam pameran ini selama tiga tahun, serta wawasan pasar. Mereka juga menjajaki peluang baru untuk mengembangkan produk pertanian bersama para peserta dari berbagai daerah lain.

Partisipasi Kecamatan Ziyuan selama tiga tahun berturut-turut di pameran ini mencerminkan perubahan besar, dari sekadar "menampilkan produk" menuju upaya "membangun merek", serta dari "memperluas pasar" menjadi "menciptakan permintaan pasar". Dengan mengandalkan keunggulan ekologi, Kecamatan Ziyuan kini memasuki babak baru di industri pertanian yang berfokus pada kualitas, kebutuhan konsumen, dan nilai merek.

Tautan artikel: https://en.imsilkroad.com/p/348133.html

SOURCE Xinhua Silk Road