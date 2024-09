Xinhua Silk Road: Program Pertukaran Budaya Tiongkok-Kazakhstan (Lianyungang) Berlangsung di Kazakhstan

BEIJING, 2 September 2024 /PRNewswire/ -- Program pertukaran budaya Tiongkok-Kazakhstan (Lianyungang) baru saja berlangsung di Astana, ibu kota Kazakhstan.

Dengan tema "Building the Silk Road Together and Winning the Future", acara ini mempertemukan berbagai pejabat badan kebudayaan, diplomat, dan akademisi asal Tiongkok dan Kazakhstan, serta para perwakilan generasi muda Kazakhstan, begitu pula perusahaan-perusahaan di sektor kebudayaan dan pariwisata.