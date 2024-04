Yaber Pamerkan Produk "Entertainment Projector" Terbaru di HKTDC Electronics Fair 2024

Yaber K2s yang telah diperbarui memiliki kinerja mengagumkan dengan tingkat kecerahan 800 ANSI Lumens dan kompatibilitas 4K, dua speaker JBL 10W, dukungan Dolby Audio, short throw ratio yang tercatat 1.3:1, NFC screencast, kompatibilitas Alexa, serta stik Google TV yang terintegrasi untuk mengakses Netflix dan lebih dari 7.000 aplikasi lain. Yaber K2s menghadirkan pengalaman home entertainment dalam bentuk audiovisual terbaik.

Di sisi lain, Yaber U12, dengan tingkat kecerahan 700 ANSI Lumens dan resolusi FHD 1.080P, menayangkan berbagai konten dari Netflix dan penyedia layanan streaming lain dengan sangat jernih. Dukungan Dolby Audio turut meningkatkan pengalaman menonton dengan audio imersif. Berkat desain portabel, dilengkapi rotatable gimbal dan pegangan, Yaber U12 dapat dipakai dalam segala momen.

Lebih lagi, Yaber turut memamerkan proyektor rumahan lain yang populer di kalangan konsumen, termasuk Pro U6 dengan FHD 1.080P, 800 ANSI Lumens, serta sejumlah aplikasi bawaan (built-in), serta proyektor berukuran ringkas L1 dengan resolusi 1.080P dan fitur auto keystone correction ±40° secara vertikal.

Di Hong Kong, seluruh produk proyektor Yaber tersedia di HKTVmall, PriceHK, Fortress, dan Asia Miles. Untuk pasar internasional, konsumen dapat membeli produk-produk Yaber di Amazon stores.

Pengunjung pameran dapat mendatangi stan pameran Yaber (No. 1E-C16) di the Hong Kong Convention and Exhibition Center, serta mengeksplorasi berbagai produk eksklusif. Informasi lebih lanjut tersedia di www.yaber.com dan menghubungi alamat surel [email protected].

Tentang Yaber

Berdiri pada 2018, Yaber adalah pionir proyektor untuk media hiburan (entertainment projector). Yaber telah sukses menjual lebih dari dua juta unit produk bagi konsumen di lebih dari 120 negara dan wilayah di seluruh dunia. Yaber juga berhasil memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk "Red Dot Award", "Yanko Design Award", dan "CES Innovation Award 2024".

Yaber bukan hanya merek; melainkan juga sebuah pengalaman. Yaber bertekad mengembangkan dan menyediakan entertainment projector bermutu tinggi dan berkinerja tinggi yang memenuhi kebutuhan pengguna akan individualitas, kreativitas, serta hiburan interaktif. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati pengalaman audio terbaik yang berstandar bioskop.

SOURCE Yaber Technologies Co., Ltd