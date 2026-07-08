Yili Tampilkan Perjalanan Joyday di Indonesia Lewat Tur Virtual Global

Joyday kini menjadi salah satu merek es krim yang dikenal luas di Indonesia dan telah menjangkau seluruh 38 provinsi. Untuk mengungkap rahasia di balik popularitas dan kesegaran produk Yili, tur virtual ini mengikuti perjalanan pasangan kreator konten lokal, William dan Reysa. Perjalanan mereka dimulai dari sebuah toko di kawasan permukiman yang ramai dikunjungi anak-anak. Di sana, pasangan ini melihat langsung bagaimana Joyday menjadi salah satu produk yang paling cepat terjual. Dari toko tersebut, mereka menelusuri rantai distribusi Joyday, mulai dari pemilik toko hingga kurir pengantar, sebelum akhirnya bertemu dengan Onaki Murti, distributor Joyday yang menjadi bagian penting dari jaringan distribusi Yili di Indonesia.

"Kuncinya terletak pada kualitas distribusi. Kami menjalankan standar penyimpanan dari PT Yili Indonesia dengan disiplin," ujar Murti. "Dengan menerapkan standar ini, di mana pun Joyday dibeli, kualitas dan rasanya tetap konsisten. Kami juga memastikan distribusi berjalan lancar agar produk semakin mudah dijangkau dan semakin diminati masyarakat. Upaya tersebut turut memberikan manfaat bagi kami sebagai mitra lokal."

Investasi Jangka Panjang dan Inovasi yang Mendunia

Di balik popularitasnya sebagai camilan sehari-hari, Joyday juga mencerminkan komitmen jangka panjang Yili terhadap perekonomian Indonesia. Sejak 2021, fasilitas produksi Yili Indonesia Dairy menjadi pusat manufaktur utama Joyday di kawasan. Pabrik yang merupakan fasilitas pertama yang dibangun sendiri oleh Yili di Asia Tenggara tersebut memproduksi puluhan varian Joyday untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia sekaligus memasok berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.

Berpegang pada prinsip perusahaan, "No Innovation, No Future", Yili terus mengembangkan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen lokal. Upaya tersebut membuahkan pengakuan di tingkat global. Produk es krim cokelat lava berlapis milik Joyday—produk yang menjadi fokus dalam video tur virtual ini—berhasil meraih penghargaan "Best Ice Cream" dalam ajang World Dairy Innovation Awards 2025. Penghargaan tersebut semakin memperkuat posisi Joyday sebagai salah satu produk es krim unggulan di kawasan.

Melalui tur virtual ini, Yili menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat jangkauan di Indonesia dan pasar internasional lain. Dengan menggabungkan sumber daya global dan pemahaman mendalam terhadap pasar lokal, Yili berupaya menghadirkan berbagai produk susu inovatif dan berkualitas yang membawa pengalaman menyenangkan bagi keluarga di berbagai belahan dunia.

SOURCE Yili Group