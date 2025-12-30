Crayola zaprasza do nieziemskiej zabawy z zestawem Happy Meal® w restauracjach McDonald's na całym świecie

Dzięki tej ekscytującej współpracy dzieci w ponad 60 krajach mogą puścić wodze fantazji, zamieniając codzienne rodzinne chwile w pełne wyobraźni podróże

EASTON (Pensylwania), 30 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Crayola po raz pierwszy nawiązała współpracę z McDonald's na skalę globalną, wprowadzając nową ofertę Happy Meal, która pobudza wyobraźnię dzieci i zmienia wszechświat w miejsce sprzyjające kreatywności.

W zestawie Happy Meal można znaleźć unikalne zestawy kreatywne i zabawki o tematyce kosmicznej pod wspólną marką, które mają zachęcić całą rodzinę do kreatywnej zabawy. Limitowana edycja zestawu Planet McDonald's Happy Meal trafi do restauracji McDonald's w ponad 60 krajach w regionie EMEA, Wielkiej Brytanii, Azji i Kanadzie i będzie dostępna w zależności od rynku od marca 2026 r. do wyczerpania zapasów.

Kampania obejmuje również interaktywne doświadczenia cyfrowe, w ramach których dzieci mogą zeskanować swoje dzieła i obserwować, jak ożywają w tętniącym życiem środowisku o tematyce kosmicznej, oferującym wiele możliwości odkrywania, uczenia się i jeszcze większej kreatywności.

„Misją firmy Crayola zawsze było inspirowanie i wspieranie kreatywnego poszukiwania, odkrywania i wyrażania siebie przez każde dziecko. Współpraca z McDonald's pozwala zrealizować tę misję w odważny i nieoczekiwany sposób - powiedziała Anna Roca, dyrektor ds. globalnych partnerstw w Crayola. - Jesteśmy podekscytowani współpracą z McDonald's, dzięki której jedna z najbardziej lubianych rodzinnych atrakcji - zestaw Happy Meal - zamieni się w pełną wyobraźni podróż, wnosząc więcej kreatywnych chwil do codziennych zajęć. Razem zachęcamy dzieci, aby odważyły się stworzyć coś wyjątkowego i wypełniły wszechświat kolorami".

Na pudełkach Happy Meal i w reklamach kampanii wykorzystano pomysłowe ilustracje stworzone przez dzieci, celebrując autentyczną kreatywność, która napędza kampanię. Po raz pierwszy w historii firma Crayola, lider w dziedzinie produktów do kreatywnej ekspresji dzieci, została dostawcą kredek dla McDonald's. Kolejnym charakterystycznym elementem programu jest wykorzystanie zasobów kreatywnych Crayola we wszystkich działaniach marketingowych. Współpraca ta wspiera również dążenie rodziców do tego, aby ich dzieci miały możliwość rozwoju kreatywności poprzez praktyczne zabawy, oferując im jednocześnie możliwość kontynuowania kreatywnej przygody w świecie cyfrowym.

„W McDonald's zawsze szukamy sposobów na tworzenie zabawnych, zaskakujących i angażujących doświadczeń, które w znaczący sposób łączą rodziny. Ta wyjątkowa współpraca z Crayola pozwala nam dostarczać spersonalizowane, interaktywne doświadczenia, które łączą kulturę i kreatywność poprzez podróż o tematyce kosmicznej, w której dzieci kontrolują własną narrację" - powiedziała Sheila Hamilton, starszy dyrektor ds. globalnego marketingu marki w McDonald's.

