Stevie® Awards объявляет лауреатов премии International Business Awards® 2026 года из 78 стран и регионов мира

The 23rd Annual International Business Awards® — крупнейшая в мире бизнес-награда — ежегодно присуждается выдающимся организациям, руководителям, предпринимателям и командам со всего мира.

ФЭРФАКС, штат Вирджиния, 13 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Выдающиеся организации и руководители из разных стран и регионов мира стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie® в рамках 23-й ежегодной международной бизнес-премии The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs) — единственной в мире международной комплексной программы бизнес-наград.

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

Независимое жюри из более 210 представителей делового сообщества, работавших в составе 11 специализированных комитетов, рассмотрело более 3800 заявок от организаций из 78 стран и регионов мира. Победители определялись на основании средних баллов, присвоенных членами независимого жюри.

Полный список лауреатов золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie Awards 2026 года по категориям представлен на веб-сайте iba.stevieawards.com.

Организации, получившие наибольшее количество наград Stevie Awards

Лидером по общему количеству золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie Awards стала группа компаний Viettel. Компании Viettel во всем мире получили в общей сложности 28 наград, при этом Viettel Cambodia Pte., Ltd. и Viettel Peru S.A.C. завоевали по шесть наград каждая. В число других отмеченных наградами компаний группы Viettel вошли Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC и Viettel Timor.

Среди других организаций, завоевавших не менее четырех золотых наград Stevie Awards:

9 золотых наград Stevie

Globe Telecoms, Inc., Манила, Филиппины

7 золотых наград Stevie

Cathay United Bank, Тайбэй, Тайвань

LLYC, Мадрид, Испания

Tata Consultancy Services, различные регионы

6 золотых наград Stevie

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Тайбэй, Тайвань

HALKBANK, Аташехир, Турция

IBM, различные регионы

Megaworld Foundation, Inc. и Megaworld Lifestyle Malls, Тагиг, Филиппины

pladis, Стамбул, Турция

QNB, Стамбул, Турция

The Development Bureau of the HKSARG и the Construction Industry Council, Гонконг

5 золотых наград Stevie

CarrefourSA, Малтепе, Турция

Leobit, Остин, штат Техас, США

Miral, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

4 золотые награды Stevie

Abu Dhabi Customs, Абу-Даби, ОАЭ

Addvox, Мехико, Мексика

AS Watson, Милан, Италия, и Гонконг

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Адана, Турция

Cebuana Lhuillier, Макати, Филиппины

Cisco Systems, Сан-Хосе, штат Калифорния, США

George Capital Finance Solutions, Сидней, Австралия

HeyMo® The Experience Design Company, Стамбул, Турция

Noguchi x, Будапешт, Венгрия

Türkiye Sigorta, Бешикташ, Турция

Церемония награждения в Париже

Торжественная церемония вручения наград на красной ковровой дорожке состоится в среду, 28 октября 2026 года, в отеле Pullman Paris Montparnasse в Париже (Франция). На мероприятии будут также чествовать лауреатов Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Technology Excellence и German Stevie Awards за этот год. Церемония будет транслироваться в прямом эфире по всему миру, продажа билетов уже открыта.

«Мы поздравляем всех победителей International Business Awards 2026 года за их выдающиеся достижения, — заявила Мэгги Миллер (Maggie Miller), президент Stevie Awards. — Победители этого года демонстрируют поразительный уровень инновации, лидерства и творчество подхода, который мы наблюдаем в организациях самого разного масштаба и из самых разных отраслей по всему миру. Их достижения задают высокую планку совершенства, и мы с нетерпением ждем возможности отметить их успехи на сцене в Париже в октябре этого года».

Премия International Business Awards вручается организацией Stevie Awards, которая является организатором девяти ведущих мировых программ бизнес-наград, включая The American Business Awards® и Stevie Awards for Women in Business.

О премии International Business Awards

International Business Awards® — ведущая мировая программа бизнес-наград. Подавать заявки могут любые организации мира — государственные и частные, коммерческие и некоммерческие, крупные и малые.

Премия IBA, также известная как «International Stevies», отмечает достижения более чем в 200 категориях, охватывающих все аспекты деятельности организаций. Награды присуждаются организациям, руководителям, предпринимателям и командам, а также за достижения в области продуктов и услуг, технологий, инноваций и преобразований с использованием искусственного интеллекта, маркетинга, связей с общественностью, обслуживания клиентов, управления персоналом, веб-сайтов, приложений, мероприятий, публикаций, видеоматериалов, подкастов, устойчивого развития, интеллектуального лидерства, инноваций в государственном и общественном секторе и многих других областях.

В рамках IBA 2026 года также предусмотрены отдельные категории за выдающиеся достижения в области инноваций и преобразований с использованием искусственного интеллекта, а также инноваций в государственном и общественном секторе, что отражает меняющийся ландшафт мирового бизнеса.

Прием заявок на участие в The IBAs 2027 года начнется в феврале.

О премии Stevie Awards

С 2002 года Stevie Awards входит в число наиболее престижных международных программ бизнес-наград, отмечая выдающиеся достижения в профессиональной деятельности во всем мире. Название «Stevie» происходит от греческого слова stephanos, что означает «увенчанный венком».

В настоящее время в систему Stevie Awards входит девять программ:

для стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Asia-Pacific Stevie Awards;

для Германии — German Stevie Awards;

для стран Ближнего Востока и Северной Африки — Middle East & North Africa Stevie Awards;

The American Business Awards®;

The International Business Awards®;

для лучших работодателей — Stevie Awards for Great Employers;

для женщин в бизнесе — Stevie Awards for Women in Business;

за технологические достижения — Stevie Awards for Technology Excellence;

за продажи и обслуживание клиентов — Stevie Awards for Sales & Customer Service.

Ежегодно на соискание премий Stevie Awards поступает более 12.000 заявок от организаций из более чем 70 стран и регионов мира. Премия отмечает достижения организаций любого масштаба, а также специалистов, стоящих за их успехом.

Подробнее см. на веб-сайте www.StevieAwards.com.

Контакты для СМИ:

Нина Мор (Nina Moore)

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