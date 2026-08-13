Stevie® Awards объявляет лауреатов премии International Business Awards® 2026 года из 78 стран и регионов мира
News provided byStevie Awards
Aug 13, 2026, 01:35 ET
The 23rd Annual International Business Awards® — крупнейшая в мире бизнес-награда — ежегодно присуждается выдающимся организациям, руководителям, предпринимателям и командам со всего мира.
ФЭРФАКС, штат Вирджиния, 13 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Выдающиеся организации и руководители из разных стран и регионов мира стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie® в рамках 23-й ежегодной международной бизнес-премии The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs) — единственной в мире международной комплексной программы бизнес-наград.
Независимое жюри из более 210 представителей делового сообщества, работавших в составе 11 специализированных комитетов, рассмотрело более 3800 заявок от организаций из 78 стран и регионов мира. Победители определялись на основании средних баллов, присвоенных членами независимого жюри.
Полный список лауреатов золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie Awards 2026 года по категориям представлен на веб-сайте iba.stevieawards.com.
Организации, получившие наибольшее количество наград Stevie Awards
Лидером по общему количеству золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie Awards стала группа компаний Viettel. Компании Viettel во всем мире получили в общей сложности 28 наград, при этом Viettel Cambodia Pte., Ltd. и Viettel Peru S.A.C. завоевали по шесть наград каждая. В число других отмеченных наградами компаний группы Viettel вошли Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC и Viettel Timor.
Среди других организаций, завоевавших не менее четырех золотых наград Stevie Awards:
9 золотых наград Stevie
Globe Telecoms, Inc., Манила, Филиппины
7 золотых наград Stevie
Cathay United Bank, Тайбэй, Тайвань
LLYC, Мадрид, Испания
Tata Consultancy Services, различные регионы
6 золотых наград Stevie
Cathay Financial Holding Co. Ltd., Тайбэй, Тайвань
HALKBANK, Аташехир, Турция
IBM, различные регионы
Megaworld Foundation, Inc. и Megaworld Lifestyle Malls, Тагиг, Филиппины
pladis, Стамбул, Турция
QNB, Стамбул, Турция
The Development Bureau of the HKSARG и the Construction Industry Council, Гонконг
5 золотых наград Stevie
CarrefourSA, Малтепе, Турция
Leobit, Остин, штат Техас, США
Miral, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
4 золотые награды Stevie
Abu Dhabi Customs, Абу-Даби, ОАЭ
Addvox, Мехико, Мексика
AS Watson, Милан, Италия, и Гонконг
Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Адана, Турция
Cebuana Lhuillier, Макати, Филиппины
Cisco Systems, Сан-Хосе, штат Калифорния, США
George Capital Finance Solutions, Сидней, Австралия
HeyMo® The Experience Design Company, Стамбул, Турция
Noguchi x, Будапешт, Венгрия
Türkiye Sigorta, Бешикташ, Турция
Церемония награждения в Париже
Торжественная церемония вручения наград на красной ковровой дорожке состоится в среду, 28 октября 2026 года, в отеле Pullman Paris Montparnasse в Париже (Франция). На мероприятии будут также чествовать лауреатов Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Technology Excellence и German Stevie Awards за этот год. Церемония будет транслироваться в прямом эфире по всему миру, продажа билетов уже открыта.
«Мы поздравляем всех победителей International Business Awards 2026 года за их выдающиеся достижения, — заявила Мэгги Миллер (Maggie Miller), президент Stevie Awards. — Победители этого года демонстрируют поразительный уровень инновации, лидерства и творчество подхода, который мы наблюдаем в организациях самого разного масштаба и из самых разных отраслей по всему миру. Их достижения задают высокую планку совершенства, и мы с нетерпением ждем возможности отметить их успехи на сцене в Париже в октябре этого года».
Премия International Business Awards вручается организацией Stevie Awards, которая является организатором девяти ведущих мировых программ бизнес-наград, включая The American Business Awards® и Stevie Awards for Women in Business.
О премии International Business Awards
International Business Awards® — ведущая мировая программа бизнес-наград. Подавать заявки могут любые организации мира — государственные и частные, коммерческие и некоммерческие, крупные и малые.
Премия IBA, также известная как «International Stevies», отмечает достижения более чем в 200 категориях, охватывающих все аспекты деятельности организаций. Награды присуждаются организациям, руководителям, предпринимателям и командам, а также за достижения в области продуктов и услуг, технологий, инноваций и преобразований с использованием искусственного интеллекта, маркетинга, связей с общественностью, обслуживания клиентов, управления персоналом, веб-сайтов, приложений, мероприятий, публикаций, видеоматериалов, подкастов, устойчивого развития, интеллектуального лидерства, инноваций в государственном и общественном секторе и многих других областях.
В рамках IBA 2026 года также предусмотрены отдельные категории за выдающиеся достижения в области инноваций и преобразований с использованием искусственного интеллекта, а также инноваций в государственном и общественном секторе, что отражает меняющийся ландшафт мирового бизнеса.
Прием заявок на участие в The IBAs 2027 года начнется в феврале.
О премии Stevie Awards
С 2002 года Stevie Awards входит в число наиболее престижных международных программ бизнес-наград, отмечая выдающиеся достижения в профессиональной деятельности во всем мире. Название «Stevie» происходит от греческого слова stephanos, что означает «увенчанный венком».
В настоящее время в систему Stevie Awards входит девять программ:
- для стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Asia-Pacific Stevie Awards;
- для Германии — German Stevie Awards;
- для стран Ближнего Востока и Северной Африки — Middle East & North Africa Stevie Awards;
- The American Business Awards®;
- The International Business Awards®;
- для лучших работодателей — Stevie Awards for Great Employers;
- для женщин в бизнесе — Stevie Awards for Women in Business;
- за технологические достижения — Stevie Awards for Technology Excellence;
- за продажи и обслуживание клиентов — Stevie Awards for Sales & Customer Service.
Ежегодно на соискание премий Stevie Awards поступает более 12.000 заявок от организаций из более чем 70 стран и регионов мира. Премия отмечает достижения организаций любого масштаба, а также специалистов, стоящих за их успехом.
Подробнее см. на веб-сайте www.StevieAwards.com.
Контакты для СМИ:
Нина Мор (Nina Moore)
+1 703 547 8389
[email protected]
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