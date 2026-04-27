สิ่งที่คล้ายกันย่อมดึงดูดกัน จิตวิญญาณที่สอดคล้องย่อมตอบรับกันอย่างกลมกลืน ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ของการคมนาคมอัจฉริยะระดับโลก
28 Apr, 2026, 05:13 CST
ปักกิ่ง, 28 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- All New GAC, Going Global! เมื่อวันที่ 24 เมษายน ภายในงาน Auto China 2026 GAC International ได้จัดงานเปิดตัวระดับโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก พร้อมเปิดเผยระบบกลยุทธ์ระดับโลกที่ได้รับการยกระดับ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอรถยนต์รุ่นสำคัญ 3 รุ่นที่มุ่งสู่ตลาดโลก ได้แก่ GAC YUE7, AION i60 และ AION N60 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
ภายในบูธของ GAC มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 330 คน รวมถึงตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรหลัก และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันเปิดบทใหม่ของการเดินทางสู่ระดับโลกของ GAC
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสสำคัญนี้ อาทิ Serge Gachot ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้จัดงาน Paris Motor Show, Ali Haydar Bozkurt ตัวแทนจาก Jameel Motors, Mishari Aljomaih ตัวแทนดีลเลอร์จากซาอุดีอาระเบีย, Feng Xingya ประธาน GAC Group, Jack Chen รองประธาน GAC Group และประธาน GAC INTERNATIONAL, Li Yong ประธาน GAC Business, Zhang Zhiyong ประธาน GAC New Energy Commercial Vehicle, Li Canhui รองประธาน GAC-Sofinco Auto Finance และ Wei Haigang ประธาน GAC INTERNATIONAL พร้อมด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย
เปิดตัว 3 รุ่น เจาะกลุ่มตลาดโลกหลักอย่างแม่นยำ
ในฐานะก้าวสำคัญของการดำเนินกลยุทธ์ระดับโลก งานเปิดตัวครั้งนี้ได้เน้นย้ำรถยนต์รุ่นหลักสามรุ่นที่มุ่งสู่ตลาดโลก ได้แก่ GAC YUE7, AION i60 และ AION N60
AION i60 ได้รับการวางตำแหน่งเป็น "รถครอบครัวที่ไร้ความกังวลเรื่องระยะทางวิ่ง" โดยมาพร้อมเทคโนโลยี GAC ADiMOTION เจเนอเรชันใหม่ ให้ระยะทางวิ่งรวมตามมาตรฐาน CLTC สูงสุดถึง 1,240 กิโลเมตร ช่วยลดความกังวลเรื่องระยะทางได้อย่างมีนัยสำคัญ รุ่นนี้ยังได้รับรางวัล "Top 10 REEV Models" และ "Top 10 EV Models" และมีกำหนดเปิดตัวสู่ตลาดโลกอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้
ตั้งแต่การสร้างฉันทามติร่วมกับพันธมิตร การกำหนดแนวทางระดับโลก ไปจนถึงการเปิดตัวรุ่นใหม่และการวางโครงสร้างระบบนิเวศธุรกิจ กลยุทธ์ระดับโลกของ GAC กำลังก้าวจากพิมพ์เขียวสู่ความเป็นจริงอย่างรวดเร็ว ในอนาคต GAC จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้เข้าถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน พร้อมร่วมกันสร้างคุณค่าแห่งการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ และอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
