งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 139: เศรษฐกิจการนอนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในบ้าน
News provided byCanton Fair
04 May, 2026, 21:26 CST
กว่างโจว, ประเทศจีน, 4 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ขณะที่เศรษฐกิจการนอน (sleep economy) ทั่วโลกยังคงขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในด้านความสบาย สุขภาพ และความยั่งยืน ก็กำลังปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอภายในบ้าน ภายใต้บริบทดังกล่าว หมวดหมู่สิ่งทอภายในบ้านในงานแคนตันแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 139 จึงได้นำเสนอกลุ่มนวัตกรรมเครื่องนอนหลากหลายรูปแบบที่ผสานวัสดุขั้นสูง เทคโนโลยีอัจฉริยะ และแนวคิดการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยดีไซน์ไว้ด้วยกัน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าผู้ผลิตจีนกำลังพัฒนาโซลูชันที่ออกแบบมาอย่างสอดรับกับวิถีชีวิตยุคใหม่ และตอบโจทย์ความต้องการด้านการนอนหลับที่มีความซับซ้อนและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหลายรายการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งความสำคัญอย่างชัดเจนในด้านการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยวัสดุ ปลอกผ้านวมที่สามารถดูดซับความชื้น ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยอนุสิทธิบัตร ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนหลับด้วยความสามารถในการจัดการความชื้นขั้นสูง วัสดุเส้นใยฝ้ายดัดแปลงที่ได้รับการสนับสนุนโดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ช่วยเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพการใช้งาน และทำหน้าที่เป็นวัสดุหลักสำหรับการประยุกต์ใช้ในสิ่งทอสมรรถนะสูง
ผ้าห่มป้องกันไรฝุ่นและต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไรฝุ่นและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองในระดับวิชาชีพ และช่วยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมการนอนสะอาดและถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้น ด้วยประสิทธิภาพการปกป้องที่เชื่อถือได้
ในสาขาระบบทำความร้อนอัจฉริยะ มีการจัดแสดงโซลูชันหลายรายการที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและความสามารถควบคุมได้โดยผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้น ผ้าห่มไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถแบ่งโซนอุณหภูมิได้ ช่วยให้ปรับอุณหภูมิแยกส่วนตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย และสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรองระดับนานาชาติหลายรายการ โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ
สิ่งทอที่ให้สัมผัสเย็นยังได้เข้ามาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อมอบความสบายอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์อย่างผ้านวมปรับอากาศและผ้าห่มสองด้านที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้สามารถมอบความเย็นได้อย่างวัดผลได้จริง และเหนือกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมและการออกแบบ ตลอดจนการยอมรับในมาตรฐานทางเทคนิค
นอกจากนี้ ความยั่งยืนก็มีบทบาทสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยมีหมอนที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จากวัสดุชีวภาพที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน โดยได้รับการออกแบบให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีโครงสร้างรองรับสรีระอย่างเหมาะสม พร้อมผสานการแบ่งโซนตามหลักสรีระสำหรับศีรษะ คอ และไหล่ อีกทั้งยังมีรุ่นที่เน้นการระบายอากาศ เพื่อเสริมการไหลเวียนของอากาศและความสบายในการใช้งานระยะยาว
นวัตกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในบ้านของจีนในระดับกว้าง ไปสู่การพัฒนาที่มีมูลค่าสูงและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งผสานทั้งสมรรถนะ ความยั่งยืน และการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเข้าไว้ด้วยกัน ขณะที่งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 139 ยังคงทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรมในระดับโลก โดยเชื่อมโยงผู้ซื้อจากนานาชาติกับโซลูชันที่มุ่งสู่อนาคตอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำถึงบทบาทของงานในการกำหนดทิศทางในอนาคตของตลาดสิ่งทอภายในบ้านและผลิตภัณฑ์เพื่อการนอนหลับในระดับโลก
