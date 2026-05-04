Pameran Canton ke-139: Peningkatan Ekonomi Tidur Percepat Inovasi dalam Tekstil Rumah

GUANGZHOU, China, 4 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ketika ekonomi tidur global terus berkembang, peningkatan jangkaan pengguna terhadap keselesaan, kesihatan dan kelestarian sedang membentuk semula industri tekstil rumah. Berlatarbelakangkan konteks ini, kategori Tekstil Rumah Pameran Canton ke-139 menonjolkan pelbagai inovasi peralatan tempat tidur yang mengintegrasikan bahan termaju, teknologi pintar serta pemikiran berpandukan reka bentuk. Penawaran terkini ini mencerminkan bagaimana pengilang Cina menyediakan penyelesaian yang disesuaikan dengan gaya hidup moden serta keperluan tidur yang semakin sofistikated.

Beberapa produk berpaten menunjukkan tumpuan kukuh terhadap penyelidikan berpandukan bahan. Sarung duvet penyerap lembapan yang dilindungi paten model utiliti meningkatkan keselesaan tidur melalui keupayaan pengurusan lembapan termaju. Bahan gentian kapas diubah suai yang disokong paten ciptaan pula meningkatkan ketahanan dan prestasi fungsian, sekali gus berfungsi sebagai bahan teras bagi aplikasi tekstil berprestasi tinggi.

Kuilt antihama dan antibakteria yang dibangunkan menggunakan teknologi khusus mampu menghalang pertumbuhan hama dan bakteria secara berkesan. Diperakui secara profesional, ia menyokong persekitaran tidur yang lebih bersih dan lebih bebas kotoran melalui prestasi perlindungan yang boleh dipercayai.

Dalam bidang pemanasan pintar, beberapa penyelesaian memperlihatkan peningkatan keselamatan serta kawalan pengguna. Selimut elektrik suhu berzon pintar membolehkan pelarasan suhu secara berasingan untuk bahagian tubuh yang berbeza serta memenuhi pelbagai piawaian pensijilan antarabangsa. Ia mendapat tarikan pasaran yang kukuh di seluruh Eropah dan wilayah lain.

Tekstil sensasi penyejukan memperluas selanjutnya inovasi keselesaan dengan membawakan kuilt penyamanan udara dan selimut dwisisi yang direkayasa untuk memberikan kesan penyejukan boleh diukur yang melebihi penanda aras industri. Produk ini telah menerima anugerah inovasi dan reka bentuk, di samping pengiktirafan atas standard teknikalnya.

Kelestarian juga memainkan peranan penting, dengan bantal ergonomik berasaskan bio yang diperbuat daripada bahan boleh baharu. Direka untuk keterbiodegradasikan dan sokongan berstruktur, ia mengintegrasikan zon ergonomik untuk kepala, leher dan bahu, manakala varian lut udara meningkatkan aliran udara serta keselesaan jangka panjang.

Inovasi ini bersama-sama menonjolkan peralihan yang lebih luas dalam sektor tekstil rumah China ke arah pembangunan bernilai lebih tinggi yang dipacu teknologi, apabila prestasi, kelestarian dan reka bentuk berpusatkan pengguna bertemu. Sebagai platform utama untuk perdagangan global dan pertukaran industri, Pameran Canton ke-139 terus menghubungkan pembeli antarabangsa dengan penyelesaian berpandangan jauh, sekali gus memperkukuh peranannya dalam membentuk hala tuju masa depan pasaran tidur dan tekstil rumah global.

