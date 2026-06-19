อโกด้าเผย Bangkok Pride 2026 ดึงนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทั้งเอเชีย

News provided by

Agoda

19 Jun, 2026, 20:24 CST

กรุงเทพฯ, 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569 – หากพูดถึงเมืองที่มีเทศกาลเฉลิมฉลองสิทธิและความหลากหลายทางเพศได้มีสีสันที่สุดในเอเชีย กรุงเทพฯ คงเป็นชื่อแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง ในช่วงเทศกาล Pride ประจำปีนี้ ทั้งถนนหนทาง รูฟท็อป และย่านต่าง ๆ ทั่วเมืองต่างคึกคักไปด้วยกิจกรรม สีสัน และบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่ดึงดูดนักเดินทางให้มาเยือนจากทั่วภูมิภาค อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า ใน 9 ประเทศที่ทำการค้นหาที่พักในกรุงเทพฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ของเทศกาล Pride มากที่สุดนั้น ล้วนมาจากเอเชียทั้งหมดทุกอันดับ โดยอ้างอิงจากการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มอโกด้า สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ประเทศที่มีนักเดินทางค้นหาที่พักในกรุงเทพฯ สำหรับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสิทธิและความหลากหลายทางเพศมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง และฟิลิปปินส์ ซึ่งนั่นบ่งบอกได้ชัดเจนว่ากรุงเทพฯ กำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวช่วง Pride ในสายตาของนักเดินทางชาวเอเชีย นอกจากนี้ ข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่าผู้คนในภูมิภาคนี้ต่างมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เปิดกว้างและมีชีวิตชีวา และกรุงเทพฯ ก็ตอบโจทย์ทุกข้อนั้นได้ในระยะเที่ยวบินสั้น ๆ

ซึ่งสำหรับทั้ง 9 ประเทศนั้น แต่ละประเทศก็มีการฉลองกิจกรรม Pride ที่ต่างกันออกไป เช่น ไต้หวันมีขบวนพาเหรดประจำปีที่ดึงผู้คนมาร่วมนับแสน ขณะที่โตเกียว โซล มะนิลา และฮ่องกง ต่างก็มีงานฉลองของตัวเองที่คึกคักและเติบโตขึ้นทุกปี สำหรับกรุงเทพฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองนี้ได้ก้าวข้ามความเป็นเพียงจุดหมายปลายทางที่เปิดกว้างสำหรับนักเดินทาง สู่การเป็นสัญลักษณ์ระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง และยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีก เมื่อประเทศไทยกลายเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งยิ่งตอกย้ำให้กรุงเทพฯ มีแรงดึงดูดในฐานะศูนย์กลาง Pride Tourism ของภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นก่อนที่ธงสายรุ้งในขบวนพาเหรดจะออกสู่ท้องถนน เริ่มจากงาน Bangkok Pride Awards 2026 ที่กลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม ณ NEX HALL สยามพารากอน เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้บุกเบิกและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่ม LGBTQ+ ของไทย ใน 11 สาขา รวม 24 รางวัล โดยปีนี้มีผู้ร่วมโหวตมากกว่า 6 ล้านโหวต และไฮไลต์หลักที่ทุกคนรอคอยที่สุดของสัปดาห์นี้คือ Pride Parade ในวันที่ 31 พฤษภาคม ภายใต้ธีม "Patch the World with Pride" โดยขบวนจะเริ่มต้นจากถนนสีลมมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทพหัสดิน พร้อมจุดเด่นสุดพิเศษอย่างธงสายรุ้งขนาดยักษ์ที่ยาวกว่า 500 เมตร

นอกจากขบวนพาเหรดแล้ว Bangkok Pride Forum 2026 ยังรวบรวมเวทีเสวนากว่า 35 เซสชันที่ครอบคลุมหัวข้อด้านวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และชุมชน และยังมี Drag Bangkok Festival 2026 นำเสนอธีม "From Thailand to the World" พร้อมการแข่งขัน drag lip-sync ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดนี้ กรุงเทพฯ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นชัดว่าเมืองนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอีกต่อไป แต่คือพื้นที่ที่เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลาย และเชื่อมโยงผู้คนจากทุกมุมโลกเข้าหากันอย่างแท้จริง

นางสาวอรรคพร รอดคง, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า เปิดเผยว่า "กรุงเทพฯ มีเสน่ห์พิเศษในการดึงดูดนักเดินทางจากทั่วเอเชียในช่วง Pride Season ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ทั้ง 9 ตลาดต่างประเทศที่มียอดค้นหาสูงสุดล้วนมาจากภูมิภาคเดียวกัน ที่อโกด้า เรามุ่งมั่นช่วยให้นักเดินทางทุกคนเข้าถึงที่พักที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยข้อเสนอราคาคุ้มค่า ตัวเลือกที่พักที่หลากหลาย และประสบการณ์การจองที่สะดวกสบาย เพื่อให้ทุกช่วงเวลาพิเศษ อย่างเช่นเทศกาล Pride เป็นทริปที่ทุกคนเข้าถึงได้"

ด้วยตัวเลือกที่พักมากกว่า 6 ล้านแห่ง เส้นทางการบินกว่า 130,000 เส้นทาง และกิจกรรมท่องเที่ยวอีกกว่า 300,000 รายการ อโกด้าช่วยให้นักเดินทางสามารถวางแผนและจองทุกส่วนของการเดินทางได้ครบจบในที่เดียว สำหรับใครที่กำลังวางแผนบินมากรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาล Pride สามารถเลือกดูตัวเลือกที่พักที่หลากหลายได้เลยบนแอปพลิเคชันอโกด้า หรือที่ Agoda.com

SOURCE Agoda

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