Canton Fair ครั้งที่ 139: AI การปรับแต่งเชิงสร้างสรรค์ และการออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียด เติมพลังให้หมวดเครื่องเขียน
05 May, 2026, 14:39 CST
กวางโจว ประเทศจีน 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ภายในพื้นที่จัดแสดงหมวดเครื่องเขียนของงาน Canton Fair ครั้งที่ 139 ผู้จัดแสดงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งขับเคลื่อนด้วยการผสานเทคโนโลยี การปรับแต่งเชิงสร้างสรรค์ และการออกแบบที่เน้นรายละเอียด สะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อทั่วโลก และแนวโน้มสู่โซลูชันสำนักงานที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือปากกาแปลภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานการประมวลผลอัจฉริยะเข้ากับการเขียนด้วยลายมืออย่างเป็นธรรมชาติ อุปกรณ์นี้ช่วยคงประสบการณ์การเขียนบนกระดาษ ขณะเดียวกันยังรองรับการจดบันทึกและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ โดยมาพร้อมเทคโนโลยีจดจำลายเสียงที่สามารถแยกผู้พูดได้อย่างแม่นยำ รองรับการจัดทำบันทึกการประชุมอย่างเป็นระบบและการแปลหลายภาษา อีกทั้งยังมีโมเดล AI ในตัวที่ช่วยเพิ่มความสามารถ เช่น การตอบคำถามทันที การแปลแบบพร้อมกัน และการสรุปเนื้อหาด้วยคลิกเดียว ทำให้การประมวลผลข้อมูลมีความชัดเจนและรวดเร็ว
ดีไซน์สมุดโน้ตเชิงสร้างสรรค์ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะปกแบบโมดูลาร์ที่มีจุดนูน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กเพื่อแสดงความเป็นตัวเองได้ อีกทั้งยังมีสมุดอีกซีรีส์ที่ออกแบบพื้นผิวแบบเจาะรู รองรับการตกแต่งแบบ DIY เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมด้านความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความใส่ใจในรายละเอียดปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในหมวดผลิตภัณฑ์กาวและเทป โดยผู้จัดแสดงรายหนึ่งได้เปิดตัวเทปฉีกง่ายที่ออกแบบมาเพื่อลดความจำเป็นในการใช้กรรไกรหรืออุปกรณ์ตัด ดีไซน์นี้ช่วยแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของการใช้เทปแบบดั้งเดิม สะท้อนแนวคิดที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานทั้งด้านบรรจุภัณฑ์และงานสำนักงานในชีวิตประจำวัน
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กาวอีกรายหนึ่งได้นำเสนอเทปเสียงเบา ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสถานที่อย่างโรงพยาบาล ไปรษณีย์ และศูนย์โลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ พร้อมสูตรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือเทปพิมพ์ลายที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบกราวัวร์ขั้นสูง โดยเทปดังกล่าวได้รับสิทธิบัตรด้านรูปลักษณ์สำหรับผิวสัมผัสเชิงตกแต่ง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการปรับแต่งระดับพรีเมียม โซลูชันเทปและกาวเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานโลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์ของขวัญ เครื่องเขียนสำนักงาน และการซีลในอุตสาหกรรม โดยผสานประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบเข้ากับความสวยงามที่ประณีต
ในหมวดอุปกรณ์สำหรับเขียน บริษัทแห่งหนึ่งได้เปิดตัวปากกามาร์กเกอร์ทางการแพทย์ระดับศัลยกรรม ซึ่งสามารถใช้ทำเครื่องหมายบนร่างกายมนุษย์ก่อนการทำหัตถการ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกส่งออกไปยังหลายตลาดทั่วโลก สะท้อนถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในด้านการใช้งานเฉพาะทางทางการแพทย์
ด้วยการตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการใช้งานระดับมืออาชีพเฉพาะทาง ผู้ผลิตจากจีนกำลังขยายขอบเขตของหมวดเครื่องเขียนให้กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อทั่วโลก โดยมีงาน Canton Fair ทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญสำหรับตลาดนานาชาติ
