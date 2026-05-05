Pameran Canton ke-139: AI, Penyesuaian Kreatif dan Reka Bentuk Berorientasikan Perincian Memacu Kategori Alat Tulis

GUANGZHOU, China, 5 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Di kawasan pameran kategori Alat Tulis Pameran Canton ke-139, para pempamer mempersembahkan pelbagai produk yang dibentuk oleh penyepaduan teknologi, penyesuaian kreatif serta reka bentuk berteraskan perincian, mencerminkan jangkaan pembeli global yang semakin berkembang serta peralihan lebih luas ke arah penyelesaian pejabat yang lebih pintar dan cekap.

Antara sorotan utama yang dipamerkan ialah pen terjemahan berkuasa AI yang menggabungkan pemprosesan pintar dengan tulisan tangan semula jadi. Peranti ini mengembalikan pengalaman sentuhan menulis di atas kertas sambil membolehkan pengambilan nota yang lancar serta komunikasi masa nyata. Dilengkapi teknologi pengecaman cap suara, ia mampu membezakan penutur dengan ketepatan tinggi, menyokong dokumentasi mesyuarat yang tersusun dan tafsiran pelbagai bahasa. Model AI bersepadu turut meningkatkan fungsinya dengan menawarkan respons segera, terjemahan serentak dan ringkasan kandungan satu klik, membolehkan pemprosesan maklumat dengan jelas dan pantas.

Reka bentuk buku nota kreatif turut menarik perhatian, khususnya kulit buku modular dengan titik timbul yang membolehkan pengguna melekatkan aksesori kecil untuk ekspresi peribadi. Satu lagi siri buku nota menggabungkan permukaan berlubang yang menyokong hiasan DIY, sekali gus menggalakkan penglibatan kreatif.

Inovasi pacuan perincian amat ketara dalam kategori pelekat. Seorang pempamer memperkenalkan pita mudah koyak yang direka untuk menghapuskan keperluan gunting atau alat pemotong. Reka bentuk ini menangani cabaran lama berkaitan penggunaan pita tradisional, sekali gus menunjukkan pendekatan berpusatkan pengguna dengan peningkatan praktikal dalam pembungkusan dan tugas pejabat harian.

Seorang lagi pengeluar pelekat mempamerkan pita hingar rendah yang direka untuk kegunaan seperti hospital, pejabat pos dan pusat logistik e-dagang, dengan formulasi yang mesra alam. Produk kedua ialah pita bercetak yang menggunakan teknologi percetakan gravur termaju. Pita ini memiliki paten penampilan untuk kemasan hiasannya serta memenuhi keperluan penyesuaian bertaraf tinggi. Penyelesaian pelekat ini digunakan secara meluas dalam logistik, pembungkusan hadiah, alat tulis pejabat dan pengedapan industri, menggabungkan prestasi senyap dengan persembahan visual yang diperhalus.

Bagi produk alat tulis penulisan, sebuah syarikat memperkenalkan penanda pembedahan gred perubatan yang mampu menandakan tubuh manusia sebelum prosedur dijalankan. Produk ini telah dieksport ke pelbagai pasaran antarabangsa, menunjukkan keupayaan kukuh dalam aplikasi perubatan khusus.

Dengan menangani kecekapan harian dan aplikasi profesional khusus, pengeluar Cina sedang memperluas keupayaan kategori alat tulis. Ini membantu mereka memenuhi jangkaan pembeli global yang berubah, dengan Pameran Canton berfungsi sebagai platform utama bagi pasaran antarabangsa.

