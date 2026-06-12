Castrol Superbike Fest 2026 รวมพลสิงห์นักบิดกว่า 2,300 ชีวิตทั่วเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำสปิริตความผูกพันตามแนวคิด "One Ride, One Connection"
News provided byCastrol
12 Jun, 2026, 16:28 CST
ญาจาง, เวียดนาม, 12 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Castrol Superbike Fest 2026 ได้สร้างปรากฏการณ์รวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่านักบิดกว่า 2,300 ราย และชมรมมอเตอร์ไซค์อีกกว่า 106 กลุ่ม จาก 19 ประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นพลังของคอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงผู้ขับขี่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าไว้ด้วยกัน
มหกรรมระดับภูมิภาคในครั้งนี้จัดขึ้น ณ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเป็นศูนย์รวมของทั้งผู้ขับขี่ เจ้าของอู่ ผู้คลั่งไคล้ในความเร็ว พันธมิตรในอุตสาหกรรม อินฟลูเอนเซอร์ (KOL) และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ที่มาร่วมหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยความหลงใหลที่มีต่อวัฒนธรรมการขับขี่ สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม และนวัตกรรมอันก้าวล้ำ
งานนี้จัดขึ้นตามแนวคิด "One Ride, One Connection" เพื่อสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ Castrol ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการเติบโตของคอมมูนิตี้นักบิด ซึ่งเป็นมากกว่าแค่นำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ โดย Castrol Superbike Fest ได้ยกระดับสู่การเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคในการเชื่อมโยงผู้ขับขี่เข้าด้วยกัน ทลายทุกข้อจำกัดทั้งในเรื่องพรมแดน วัฒนธรรม และช่วงอายุ ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ จัดกิจกรรมเชิงเทคนิค และกิจกรรมสร้างสรรค์โดยกลุ่มคนรักสองล้อ
อีเวนต์นี้ได้รับเกียรติจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำที่ต่างตบเท้าร่วมงาน พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมในโซน Castrol Homeland และการสาธิตเวิร์กช็อป Castrol BikePoint เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่านักบิดได้สัมผัสความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้วยตนเอง พร้อมรับบริการบำรุงรักษา และข้อมูลเจาะลึกที่มุ่งยกระดับสมรรถนะตัวรถ
นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นระดับพรีเมียมอย่าง Castrol POWER1 Ultimate Superbike ที่คิดค้นขึ้นสำหรับรถซูเปอร์ไบค์สมรรถนะสูงโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบสมรรถนะขั้นสุดและปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมภายใต้สภาวะการขับขี่ที่สมบุกสมบัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Castrol ในการสนับสนุนเหล่านักบิดด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและยกระดับการขับขี่ให้เต็มประสิทธิภาพ
Castrol ในฐานะผู้สนับสนุนหลักระดับ Diamond และฟันเฟืองสำคัญเบื้องหลังการจัดงานครั้งนี้ ได้จับมือกับผู้จัดงาน พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ร่วมเชิดชูวัฒนธรรมการขับขี่ พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอีโคซิสเต็มของชาวซูเปอร์ไบค์ในวงกว้าง ทั้งนี้ Castrol ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนาน ในการอยู่เคียงข้างนักบิดทั้งบนท้องถนนและในทุก ๆ วัน โดยมอบประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์แบบจัดเต็ม จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทางเทคนิค และเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
นอกเหนือจากความสำเร็จของตัวงานแล้ว คอมมูนิตี้ของ Castrol Superbike Fest ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มบนแพลตฟอร์ม Facebook มีสมาชิกผู้ลงทะเบียนร่วมคลับแล้วกว่า 22,100 ราย ส่งผลให้พื้นที่นี้กลายเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคให้ผู้ที่หลงใหลในซูเปอร์ไบค์ได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเชื่อมต่อกันได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ตัวงานยังสร้างกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งด้วยคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์โดยตัวนักบิดเอง การถ่ายทอดสด และการบอกเล่าเรื่องราวจากคนในคอมมูนิตี้ ซึ่งช่วยต่อยอดความน่าสนใจจากภายในงานไปสู่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในวงกว้างทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
คุณ Victor Cheong รองประธานฝ่ายการตลาดของ Castrol ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "Castrol Superbike Fest เป็นมากกว่าแค่มหกรรมรวมตัวทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มที่หลอมรวมเหล่านักบิดที่มีความหลงใหลร่วมกัน ทั้งในเรื่องสมรรถนะอันทรงพลัง การผจญภัย และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคอมมูนิตี้ ความสำเร็จของงานในปีนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมการขับขี่ทั่วเอเชียแปซิฟิก และสะท้อนว่าการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไร้พรมแดน Castrol ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนและร่วมลงทุนในคอมมูนิตี้ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และหลอมรวมนักบิดทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยความรักในการขับขี่รถจักรยานยนต์ การได้เห็นสิงห์นักบิดกว่า 2,300 ชีวิต จาก 19 ประเทศ มารวมตัวกันภายใต้สปิริต 'One Ride, One Connection' นั้น คือสิ่งสะท้อนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดตั้งงานเทศกาลนี้"
ตลอดระยะเวลากว่า 125 ปี Castrol ได้ยืนหยัดเคียงข้างผู้ขับขี่ นักแข่ง และวิศวกรทั่วโลกมาโดยตลอด และด้วยโปรเจกต์อย่าง Castrol Superbike Fest ในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพิสูจน์ให้เห็นว่า แบรนด์สามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคอมมูนิตี้ ขับเคลื่อนวัฒนธรรมสองล้อให้ก้าวไกล พร้อมเปิดโอกาสให้เหล่านักบิดได้เชื่อมต่อถึงกันผ่านความหลงใหลที่มีร่วมกัน
ความสำเร็จของงาน Castrol Superbike Fest 2026 ยังช่วยตอกย้ำศักยภาพอันโดดเด่นของเวียดนาม ในฐานะหมุดหมายปลายทางยอดนิยมของการจัดมหกรรมไลฟ์สไตล์และมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค
แม้เทศกาลนี้จะปิดฉากลงและเหล่านักบิดต่างเดินทางกลับพร้อมความทรงจำอันล้ำค่า ทั้งมิตรภาพใหม่ ๆ และประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจ แต่งาน Castrol Superbike Fest 2026 ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่า แม้ผู้ขับขี่จะต่างที่มาหรือต่างวัฒนธรรมเพียงใด ทว่าทุกคนยังคงเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยสปิริตหนึ่งเดียว นั่นคือ "One Ride, One Connection"
ทางคณะผู้จัดงานขอขอบคุณเหล่านักบิด ชมรมรถจักรยานยนต์ พันธมิตร ผู้สนับสนุน อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ตลอดจนสมาชิกในคอมมูนิตี้ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม จนทำให้งานเทศกาลในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
แม้งานในครั้งนี้จะปิดฉากลงแต่การเดินทางยังคงดำเนินต่อไป โดยคอมมูนิตี้ Castrol Superbike Fest ตั้งตารอที่จะได้กลับมาเชื่อมต่อกับเหล่านักบิดจากทั่วทั้งภูมิภาคอีกครั้งในการจัดงานครั้งต่อ ๆ ไป
ทั้งนี้ มหกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Castrol BP Petco Co., Ltd. ในฐานะผู้สนับสนุนระดับ Diamond Sponsor ร่วมกับพันธมิตรจากทั้งในระดับภูมิภาค ระดับสากล และสื่อมวลชนชั้นนำในแวดวงยานยนต์ ไลฟ์สไตล์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
เกี่ยวกับ Castrol
Castrol คือแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีประวัติอันน่าภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเติมพลังความฝันให้เหล่านักบุกเบิก โดยความมุ่งมั่นด้านสมรรถนะ ผสานกับหลักการทำงานด้วยการร่วมมือกัน ทำให้ Castrol สามารถพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีมากมาย ทั้งทางภาคพื้นดิน ทางอากาศ ทางน้ำ และอวกาศ มาอย่างยาวนานกว่า 125 ปี
Castrol ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ bp group ให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเดินเรือ อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Castrol ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านนวัตกรรมและสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบคุณภาพระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีล้ำสมัย
SOURCE Castrol
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