Castrol Superbike Fest 2026 Satukan Lebih dari 2.300 Pengendara Motor di Asia Pasifik dalam Semangat "One Ride, One Connection"

Digelar di Nha Trang, Vietnam, pada 29–31 Mei 2026, ajang ini menjadi titik temu bagi para pengendara motor, pemilik bengkel, penggemar, mitra industri, key opinion leader (KOL), hingga produsen sepeda motor terkemuka. Seluruh peserta terhubung melalui kecintaan yang sama terhadap budaya berkendara, performa, dan inovasi.

Mengusung tema "One Ride, One Connection", ajang ini mencerminkan komitmen Castrol dalam mendukung dan mengembangkan komunitas pengendara, tidak hanya melalui produk, namun juga pengalaman kolektif. Melalui berbagai aktivitas komunitas, sesi teknis, dan interaksi antarpengendara, Castrol Superbike Fest berkembang sebagai salah satu platform terbesar di Asia Pasifik yang mempertemukan pengendara lintasnegara, budaya, dan generasi.

Sejumlah produsen sepeda motor terkemuka turut berpartisipasi dalam acara ini. Castrol juga menghadirkan berbagai aktivitas melalui Castrol Homeland dan demonstrasi bengkel Castrol BikePoint sehingga pengendara dapat memperoleh pengetahuan teknis, dukungan perawatan kendaraan, serta wawasan mengenai peningkatan performa.

Para peserta juga merasakan langsung performa Castrol POWER1 Ultimate Superbike, pelumas premium yang dikembangkan untuk superbike berkinerja tinggi. Selain memberikan perlindungan maksimal dan kinerja optimal dalam berbagai kondisi berkendara yang menantang, produk ini menjadi wujud komitmen Castrol dalam menghadirkan teknologi yang membantu pengendara tampil lebih percaya diri dan memaksimalkan performa kendaraan mereka.

Sebagai Diamond Sponsor dan penggerak utama dalam ajang ini, Castrol bekerja sama dengan panitia, mitra, dan pemangku kepentingan lokal untuk menghadirkan pengalaman yang mengangkat budaya berkendara, serta mempererat hubungan ekosistem superbike. Melalui pengalaman interaktif, lokakarya teknis, serta dialog langsung bersama para ahli, Castrol kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung para pengendara, baik di dalam maupun di luar lintasan.

Di luar penyelenggaraan ajang ini, komunitas Castrol Superbike Fest terus berkembang. Komunitas Facebook festival ini telah memiliki lebih dari 22.100 anggota terdaftar sehingga menjadi salah satu wadah digital terbesar di Asia Pasifik bagi para penggemar superbike untuk berbagi pengalaman, bertukar wawasan, serta tetap terhubung sepanjang tahun. Ajang ini juga ramai diperbincangkan di media sosial melalui konten yang dibagikan para pengendara, livestreams, serta berbagai kisah dari komunitas. Antusiasme tersebut membuat gaung festival ini melampaui lokasi acara dan menjangkau audiens yang lebih luas di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Vice President Marketing, Castrol Asia Pacific, Victor Cheong, mengatakan, "Castrol Superbike Fest bukan sekadar sebuah acara. Di ajang ini, pengendara yang menggemari performa, petualangan, dan semangat kebersamaan saling bertemu. Kesuksesan penyelenggaraan ajang tahun ini mencerminkan kuatnya budaya berkendara di Asia Pasifik, serta menunjukkan bagaimana pengalaman yang berkesan dapat menjembatani hubungan antarindividu dari berbagai negara dan latar belakang. Kami bangga mendukung dan mengembangkan komunitas yang terus menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan para pengendara melalui kecintaan yang sama terhadap dunia sepeda motor. Kehadiran lebih dari 2.300 pengendara dari 19 negara dalam semangat 'One Ride, One Connection' mencerminkan tujuan utama festival ini."

Selama lebih dari 125 tahun, Castrol telah mendukung para pengendara, pembalap, dan insinyur di seluruh dunia. Melalui inisiatif seperti Castrol Superbike Fest, Castrol berperan aktif memperkuat komunitas, mengembangkan budaya berkendara, serta menciptakan peluang bagi para pengendara untuk saling terhubung melalui minat yang sama.

Kesuksesan Castrol Superbike Fest 2026 juga menegaskan semakin besarnya daya tarik Vietnam sebagai destinasi ajang gaya hidup dan olahraga otomotif berskala internasional. Kehadiran acara semacam ini turut mendukung sektor pariwisata, pertukaran budaya, dan konektivitas kawasan.

Saat para peserta kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa kenangan, pengalaman, dan persahabatan baru, Castrol Superbike Fest 2026 membuktikan bahwa para pengendara tetap terhubung oleh satu semangat yang sama: "One Ride, One Connection" meski berasal dari latar belakang dan negara yang berbeda

Panitia penyelenggara menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengendara, komunitas motor, mitra, sponsor, relawan, pemerintah daerah, dan anggota komunitas yang telah mendukung kesuksesan ajang ini.

Perjalanan komunitas Castrol Superbike Fest terus berlanjut. Para penyelenggara berharap mempertemukan kembali para pengendara dari seluruh kawasan dalam edisi berikutnya.

Festival ini mendapat dukungan dari Castrol BP Petco Co., Ltd. sebagai Diamond Sponsor, bersama berbagai mitra regional, internasional, dan media dari sektor mobilitas, gaya hidup, dan konsumen.

Tentang Castrol

Castrol, salah satu merek pelumas terkemuka di dunia, memiliki sejarah panjang dalam inovasi dan mendukung berbagai pionir. Dengan semangat terhadap performa yang berpadu dengan filosofi kemitraan, Castrol mengembangkan produk pelumas dan oli gemuk (grease) yang menjadi bagian dari berbagai pencapaian teknologi di darat, udara, laut, hingga luar angkasa selama lebih dari 125 tahun.

Castrol merupakan bagian dari grup bp dan melayani pelanggan di sektor otomotif, maritim, industri, dan energi. Produk Castrol telah diakui secara global berkat inovasi, performa tinggi, kualitas premium, dan teknologi mutakhir.

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