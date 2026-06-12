Castrol Superbike Fest 2026 Satukan Lebih 2,300 Penunggang dari Seluruh Asia-Pasifik, Raikan Semangat "One Ride, One Connection"

NHA TRANG, Vietnam, 12 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Castrol Superbike Fest 2026 baru-baru ini menghimpunkan lebih daripada 2,300 penunggang, 106 kelab motosikal dan peserta dari 19 negara, sekali gus membuktikan kekuatan komuniti dalam menghubungkan penunggang motosikal di seluruh rantau Asia-Pasifik.

Riders and motorcycle communities from across the Asia Pacific region gather for Castrol Superbike Fest 2026 in Nha Trang, Vietnam, celebrating the spirit of One Ride, One Connection. (PRNewsfoto/Castrol)

Diadakan di Nha Trang, Vietnam dari 29 hingga 31 Mei 2026, festival tersebut menyatukan penunggang motosikal, pemilik bengkel, peminat motosikal, rakan industri, pemimpin pendapat utama (KOL) dan pengeluar motosikal terkemuka melalui minat yang dikongsi bersama terhadap budaya tunggangan, prestasi dan inovasi.

Berteraskan tema "One Ride, One Connection" ("Satu Tunggangan, Satu Hubungan"), festival itu mencerminkan komitmen Castrol dalam menyokong dan mengembangkan komuniti penunggang melangkaui penawaran produk semata-mata. Melalui pengalaman bersama, penglibatan teknikal dan aktiviti yang diterajui komuniti, Castrol Superbike Fest telah berkembang menjadi salah satu platform terbesar di rantau ini yang dikhususkan untuk menyatukan penunggang merentasi sempadan, budaya dan generasi.

Pengeluar motosikal terkemuka turut mengambil bahagian dalam acara tersebut, manakala strategi penggerakan Castrol Homeland dan demonstrasi bengkel Castrol BikePoint memberikan akses langsung kepada penunggang terhadap kepakaran teknikal, sokongan penyelenggaraan dan pandangan berfokus prestasi.

Penunggang juga berpeluang merasai pengalaman menggunakan Castrol POWER1 Ultimate Superbike, pelincir premium yang direkayasa untuk motosikal berkuasa tinggi yang berprestasi tinggi. Direka untuk memberikan prestasi dan perlindungan yang kukuh dalam keadaan tunggangan yang mencabar, produk tersebut mencerminkan komitmen Castrol dalam menyokong penunggang melalui teknologi yang meningkatkan keyakinan dan prestasi tunggangan.

Sebagai Penaja Berlian festival dan daya penggerak di sebalik inisiatif tersebut, Castrol bekerjasama dengan penganjur, rakan kongsi dan pihak berkepentingan tempatan bagi mewujudkan pengalaman yang meraikan budaya menunggang motosikal sambil memperkukuh hubungan dalam ekosistem motosikal berkuasa tinggi yang lebih luas. Melalui pengalaman jenama yang imersif, bengkel teknikal dan peluang untuk penunggang berinteraksi secara langsung dengan pakar, Castrol memperteguh komitmennya sejak dahulu lagi untuk menyokong penunggang di atas jalan raya dan juga di luar jalan raya.

Di luar acara itu sendiri, komuniti Castrol Superbike Fest terus berkembang. Komuniti Facebook festival itu kini melangkaui angka 22,100 ahli berdaftar, sekali gus mewujudkan salah satu platform digital khusus yang terbesar di rantau ini untuk peminat motosikal berkuasa tinggi berkongsi pengalaman, bertukar-tukar ilmu pengetahuan dan kekal berhubung sepanjang tahun. Acara tersebut turut mencetuskan perbualan hangat sosial organik yang mantap melalui kandungan janaan penunggang, siaran langsung dan penceritaan yang didorong oleh komuniti, sekali gus memperluas perbualan melangkaui tapak festival dan menjangkau khalayak media sosial yang lebih luas di seluruh Asia-Pasifik.

Victor Cheong, Naib Presiden Pemasaran Castrol Asia Pacific, berkata, "Castrol Superbike Fest merupakan lebih daripada sekadar sebuah acara. Ia merupakan platform yang menghimpunkan penunggang yang berkongsi minat terhadap prestasi, pengembaraan dan komuniti. Kejayaan festival tahun ini memperlihatkan kekuatan budaya menunggang motosikal di seluruh Asia-Pasifik serta peranan yang boleh dimainkan oleh pengalaman bermakna dalam menghubungkan orang ramai merentasi sempadan. Di Castrol, kami berbangga menyokong dan melabur dalam komuniti yang terus memberi inspirasi, mendidik dan menyatukan penunggang melalui minat yang dikongsi bersama terhadap dunia motosikal. Melihat lebih daripada 2,300 penunggang dari 19 negara berkumpul dengan semangat 'One Ride, One Connection' benar-benar mencerminkan matlamat penganjuran festival ini."

Selama lebih 125 tahun, Castrol telah menyokong penunggang, pelumba dan jurutera di seluruh dunia. Melalui inisiatif seperti Castrol Superbike Fest, syarikat terus menunjukkan bagaimana jenama boleh memainkan peranan bermakna dalam memperkukuh komuniti, memajukan budaya menunggang motosikal dan mewujudkan peluang untuk penunggang berhubung melalui minat yang sama.

Kejayaan Castrol Superbike Fest 2026 turut menyerlahkan daya tarikan Vietnam yang semakin meningkat sebagai destinasi bagi acara gaya hidup dan sukan permotoran bertaraf antarabangsa, sekali gus menyumbang kepada sektor pelancongan, pertukaran budaya dan hubungan serantau.

Apabila para penunggang pulang ke negara masing-masing dengan membawa kenangan persahabatan, pengalaman dan perjalanan baharu, Castrol Superbike Fest 2026 membuktikan bahawa walaupun penunggang datang dari negara dan dengan latar belakang yang berbeza, mereka tetap dihubungkan oleh satu semangat yang sama — One Ride, One Connection.

Jawatankuasa Penganjur turut merakamkan penghargaannya kepada semua penunggang, kelab motosikal, rakan kongsi, penaja, sukarelawan, pihak berkuasa tempatan dan anggota komuniti atas sokongan yang menyumbang kepada kejayaan festival tersebut.

Perjalanan diteruskan dan komuniti Castrol Superbike Fest menantikan peluang untuk berhubung kembali dengan penunggang dari seluruh rantau ini menerusi edisi festival pada masa akan datang.

Festival tersebut disokong oleh Castrol BP Petco Co., Ltd. sebagai Penaja Berlian, di samping beberapa rakan kongsi serantau, antarabangsa dan media daripada sektor mobiliti, gaya hidup dan pengguna.

Latar Belakang Castrol

Castrol, salah satu jenama pelincir terkemuka dunia, mempunyai warisan inovasi yang membanggakan dan memberi dorongan dalam merealisasikan impian perintis. Semangat terhadap prestasi, digabungkan dengan falsafah bekerja melalui jalinan kerjasama, membolehkan Castrol membangunkan pelincir dan gris yang memainkan peranan penting dalam pelbagai pencapaian teknologi di darat, udara, laut dan angkasa lepas selama lebih 125 tahun.

Castrol merupakan sebahagian daripada bp group dan menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan dan pengguna dalam sektor automotif, marin, perindustrian dan tenaga. Produk berjenama kami diiktiraf di peringkat global atas inovasi dan prestasi tinggi melalui komitmen kami terhadap kualiti premium serta teknologi canggih.

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