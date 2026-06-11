Coremail ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ AI ในระบบอีเมลองค์กร ในงาน AI+ Power 2026

News provided byCoremail
11 Jun, 2026, 10:02 CST
ฮ่องกง, 11 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Coremail ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันความปลอดภัยและเทคโนโลยีอีเมลสำหรับองค์กร ได้นำเสนอระบบอีเมล "AI-Native Secure Email System" ภายในงาน AI+ Power 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC)
งาน AI+ Power 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ได้รวบรวมผู้นำธุรกิจและผู้มีอำนาจตัดสินใจกว่า 10,000 ราย ผู้ให้บริการโซลูชัน AI มากกว่า 60 ราย และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 150 ราย ภายใต้แนวคิด "AI+ Power in Action" โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานนี้ Coremail ได้สาธิตให้เห็นว่า เทคโนโลยี AI-Native กำลังเข้ามาพลิกโฉมระบบอีเมลและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรอย่างไร โดยระบบ Coremail AI-Native Secure Email System ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลล้นเกิน กระบวนการทำงานแบบแมนนวลที่ใช้เวลานาน และการทำงานของ AI ที่กระจัดกระจาย ด้วยการผสาน Large Language Model เข้ามาเป็นกลไกด้านการรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมใช้ AI Agent เป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานที่มี AI เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ
"องค์กรต่าง ๆ ไม่ได้เพียงแค่ใช้งาน AI เท่านั้น แต่จะทำงานร่วมกับ AI Agent อย่างใกล้ชิดด้วย" Tim Lin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Coremail กล่าว "อีเมลกำลังก้าวข้ามบทบาทของเครื่องมือสื่อสาร ไปสู่แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูล แอปพลิเคชัน และ AI Agent เข้าด้วยกัน เป้าหมายของเราคือการช่วยให้องค์กรสามารถผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ"
แพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับ 6 สถานการณ์ทางธุรกิจหลัก ได้แก่ การจัดหมวดหมู่อีเมล การจัดตารางนัดหมาย กระบวนการอนุมัติงานตามลำดับขั้น การดำเนินงานสำนักงานผ่านอีเมล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการระบบไอที โดยอาศัยสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Agent เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานในการประสานงานการประชุม การวิเคราะห์อีเมลอัจฉริยะ การจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ รวมถึงการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่มีความซับซ้อน
เพื่อสนับสนุนการนำ AI มาใช้งานอย่างปลอดภัย ระบบได้ผสานกรอบการทำงาน ReAct (Reasoning + Acting) เข้ากับโมเดล Sandbox ระดับผู้ใช้ โดยแยกสภาพแวดล้อมการทำงานของ AI ออกจากข้อมูลของผู้ใช้งาน พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามหลัก Least Privilege อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับ Model Context Protocol (MCP) ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือและ API จากผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมแบบ Sandbox ขณะเดียวกัน การเชื่อมโยงระบบธุรกิจและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ยังช่วยให้องค์กรสามารถขยายขอบเขตการใช้งาน AI และยกระดับบทบาทของอีเมลจากการเป็นเพียงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางธุรกิจที่มีความสำคัญ
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 27 ปีในด้านเทคโนโลยีอีเมลสำหรับองค์กร ปัจจุบัน Coremail ให้บริการลูกค้าองค์กรกว่า 20,000 ราย และผู้ใช้งานปลายทางมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก ในอนาคต บริษัทจะยังคงเดินหน้าสำรวจการบูรณาการ AI เข้ากับการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.coremail.ai
SOURCE Coremail
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