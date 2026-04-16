Coremail โชว์ศักยภาพในงาน GITEX Asia 2026 พลิกโฉมการสื่อสารองค์กรด้วยระบบอีเมลความปลอดภัยสูงแบบ AI-Native
16 Apr, 2026, 10:52 CST
สิงคโปร์, 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- มหกรรมเทคโนโลยี GITEX Asia 2026 (GITEX Singapore) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ ได้รวบรวมบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก โดยภายในงาน Coremail ได้นำเสนอ AI-Native Secure Email System และ CACTER AI-Native Secure Email Gateway ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ AI ในการพลิกโฉมการสื่อสารองค์กรและความปลอดภัยของอีเมล
GITEX คือมหกรรมเทคโนโลยีและการลงทุนดิจิทัลระดับแนวหน้าของเอเชีย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "AI Everything" มุ่งเน้นการมาบรรจบกันของ AI และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นเวทีรวบรวมนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
การที่ AI เข้ามาพลิกโฉมซอฟต์แวร์องค์กร ส่งผลให้อีเมลกำลังก้าวข้ามจากการเป็นเครื่องมือสื่อสารไปสู่โครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระบบธุรกิจและการไหลเวียนของข้อมูลเข้าด้วยกัน โดย Coremail ได้เดินหน้าผสาน AI เข้ากับระบบอีเมล เพื่อพัฒนาโมเดลการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ภายในงานนี้ Coremail ได้นำเสนอ AI-Native Secure Email System ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) และสถาปัตยกรรมแบบเอเจนต์ ระบบดังกล่าวช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานของอีเมลจากการดำเนินการโดยมนุษย์ไปสู่การทำงานโดยเอเจนต์ ทำให้อีเมลพัฒนาจากการเป็นเพียงที่เก็บข้อมูลไปสู่การเป็นเครื่องมือช่วยทำงาน
ระบบดังกล่าวสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาและบริบทของอีเมล พร้อมจัดลำดับความสำคัญ แยกย่อยงาน และประสานการทำงานแบบหลายเอเจนต์ ส่งผลให้อีเมลกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางธุรกิจอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ระบบยังได้รับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล จึงสามารถสร้างโมเดล Perceive-Think-Act เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยพื้นฐานดังกล่าว ระบบได้ต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง เช่น เอเจนต์จัดหมวดหมู่ที่สามารถคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของอีเมลจำนวนมากได้โดยอัตโนมัติ และเอเจนต์ค้นหาอัจฉริยะที่ช่วยดึงและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจจากช่วงเวลาต่าง ๆ โดยฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านความปลอดภัย ระบบใช้กรอบการทำงานแบบ ReAct ร่วมกับโมเดล sandbox ระดับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการควบคุมข้อมูลและกระบวนการอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ Coremail ยังนำเสนอ CACTER AI-Native Secure Email Gateway ซึ่งพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Nerves 2.0 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงความหมายด้วย AI รวมถึงการตรวจจับแบบมัลติโหมด และระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อระบุและป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง เช่น ฟิชชิง มัลแวร์ และการโจมตีแบบ Business Email Compromise (BEC) ปกป้องทั้งการสื่อสารขาเข้า ขาออก และภายในองค์กร พร้อมความแม่นยำในการตรวจจับสแปมสูงถึง 99.8%
เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทเชิงลึกมากขึ้นในกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ ระบบการสื่อสารจึงถูกกำหนดนิยามใหม่ และอีเมลกลายเป็นอินเทอร์เฟซสำคัญที่เชื่อมระหว่าง AI กับเวิร์กโฟลว์ขององค์กร ช่วยรองรับการทำงานข้ามระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ในอนาคต Coremail จะยังคงเดินหน้ายกระดับการบูรณาการ AI เข้ากับอีเมล ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัย และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กรทั่วโลกต่อไป
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.coremail.ai
