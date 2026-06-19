Hong Kong ACTION 2.0 Dilancarkan dengan Pelaksanaan Serentak Ekosistem Tenaga

HONG KONG, 19 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada Hong Kong International Auto Expo 2026, GAC secara rasmi memperkenalkan peningkatan pelan "Hong Kong ACTION 2.0". Dengan tema "All New GAC, Going Global", GAC mempamerkan kemajuan sistematiknya dalam perkhidmatan tenaga, ekosistem digital dan mobiliti pintar. Wei Haigang, Presiden GAC International, menegaskan bahawa GAC bukan sekadar menyediakan sebuah kereta, malah menghubungkan pengguna kepada kehidupan yang lebih baik pada setiap langkah perjalanan mereka.

Selaras dengan sasaran Kerajaan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong untuk membangunkan 200,000 petak parkir pengecasan, GAC telah menjadi antara pengeluar automotif China yang terawal melaksanakan ekosistem perkhidmatan tenaga di Hong Kong. Pada tahun ini, GAC menjangkakan pembinaan bersama 22 stesen pengecasan yang dilengkapi dengan 88 pengecas pantas, di samping mencapai kesalinghubungan merentasi 32 stesen dan 102 pengecas. Dengan kerjasama pengendali tempatan seperti Shell, aplikasi GAC International App akan mengintegrasikan lebih daripada 30 stesen pengecasan, dengan tumpuan kepada hab komersial seperti Central Plaza, serta pemasangan peralatan pengecasan ultra pantas 240kW. Wei Haigang menggunakan frasa "Menjadikan pengecasan semudah membeli secawan teh susu di sudut jalan" untuk menggambarkan strategi tenaga GAC. Janji penyetempatan GAC kini semakin menjadi realiti yang boleh dirasai oleh warga Hong Kong.

Selain infrastruktur tenaga, GAC turut membangunkan ekosistem mobiliti kitaran penuh yang merangkumi pengisian semula tenaga, perkhidmatan digital, langganan perisian dan penyelesaian mobiliti. Kerjasama dengan platform seperti Ruqi Mobility terus diperkukuh bagi membawa pengalaman perjalanan yang lebih pintar dan pelbagai kepada penduduk Hong Kong. Daripada produk kepada perkhidmatan, dan daripada tenaga kepada ekosistem, GAC memanfaatkan Hong Kong sebagai batu loncatan strategik untuk mempercepatkan pengembangan ekosistem globalnya serta memacu globalisasi berkualiti tinggi industri automotif China.

Melangkah ke hadapan, GAC kekal teguh dengan strategi penyetempatannya: "Di Hongkong, Untuk Hong Kong; Bersepadu ke dalam Hong Kong, Berkhidmat Melayani Hong Kong dan Menyumbang kepada Hong Kong". Dengan menjadikan Hong Kong sebagai pintu masuk globalnya, GAC akan berganding bahu dengan Hong Kong untuk menghayati mobiliti yang lebih hijau dan pintar demi kehidupan yang lebih baik, sambil menulis lembaran baharu dalam pengembangan global berkualiti tinggi industri automotif China.

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