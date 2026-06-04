Jualan Pertengahan Tahun 6.6 Traveloka Tawarkan Tawaran Penerbangan, Hotel dan Tarikan Bermula RM66 untuk Pengembara Malaysia

Jualan Pertengahan Tahun 6.6 Traveloka: Penerbangan, Hotel dan Aktiviti bermula RM66

KUALA LUMPUR, Malaysia, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Traveloka, platform teknologi pelancongan sehenti terkemuka Asia Tenggara, hari ini mengumumkan kempen Jualan Pertengahan Tahun 6.6 yang berlangsung dari 5 hingga 9 Jun 2026, menawarkan tambang penerbangan bermula RM66 ke Pulau Pinang, Langkawi, Kota Kinabalu, Kuching, Krabi dan Phuket; jualan kilat hotel bermula RM66 semalam; tawaran beli dua tiket tarikan; serta kupon bernilai RM166 yang akan dilepaskan pada 6 Jun.

Bilakah tawaran dilepaskan?

Kupon akan dilepaskan pada waktu yang dijadualkan setiap hari dari 5 hingga 9 Jun (waktu Malaysia):

Masa (MYT) Tawaran 12.00 tengah malam (setiap hari) Jualan kilat penerbangan ke Thailand dan Malaysia bermula RM66 9.00 pagi (setiap hari) Jualan kilat penerbangan ke Thailand dan Malaysia bermula RM66 12.00 tengah hari (setiap hari) Tawaran beli dua tiket tarikan bermula RM66 7.00 malam (setiap hari) Jualan kilat hotel bermula RM66 semalam 9.00 malam (6 Jun sahaja) Pelepasan kupon RM166

Jualan kilat penerbangan merangkumi laluan ke Pulau Pinang, Langkawi, Kota Kinabalu, Kuching, Krabi dan Phuket. Pakej tarikan pula meliputi destinasi mesra keluarga termasuk Aquaria KLCC, Taman Tema Berjaya Times Square dan Zoo Negara. Jualan kilat hotel pada waktu malam merangkumi penginapan seperti Lloyd's Inn dan Wyndham Ion Majestic Hotel.

Kupon Syarikat Penerbangan

Kempen ini turut menawarkan diskaun penerbangan yang menarik melalui kerjasama dengan beberapa syarikat penerbangan utama:

Syarikat Penerbangan Tawaran Diskaun Perbelanjaan Minimum Kod Malaysia Airlines Diskaun RM100 RM200 100MH China Eastern Airlines Diskaun RM150 Tiada minimum 150MU Hainan Airlines Diskaun RM120 Tiada minimum 120HU Xiamen Airlines Diskaun RM50 RM900 FLYMF

Tawaran Thailand: Diskaun 20% untuk penerbangan dan hotel bagi penginapan enam malam atau lebih

Pengembara yang menempah penerbangan dan hotel ke destinasi di Thailand boleh menikmati diskaun 20% bagi tempahan dengan tempoh penginapan minimum enam malam. Tawaran ini sah sepanjang tempoh jualan dari 5 hingga 9 Jun.

Diskaun rakan pembayaran dan tawaran pelayaran

Kupon rakan pembayaran: Diskaun sehingga RM100 dengan Maybank, UOB, Hong Leong Bank, HSBC, Boost PayFlex dan Touch 'n Go

Tempahan Disney Cruise Line: Diskaun sehingga 20%

Tempahan pelayaran umum: Diskaun 8% dengan penjimatan sehingga RM2,500

Cara Menebus Tawaran

Pengembara Malaysia boleh mengakses tawaran ini mulai 5 Jun 2026 melalui aplikasi mudah alih atau laman web Traveloka. Kod kupon boleh digunakan semasa proses pembayaran. Jualan kilat adalah tertakluk kepada tempoh masa tertentu dan ketersediaan tawaran.

SOURCE Traveloka