Traveloka Melancarkan Jualan Epik 7.7 di Malaysia dengan Penerbangan daripada RM77 dan Diskaun Hotel Sehingga 50%

KUALA LUMPUR, Malaysia, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Traveloka, platform teknologi pelancongan sehenti terkemuka di Asia Tenggara, hari ini melancarkan Jualan Epik 7.7, kempen serantau yang berlangsung dari 6 hingga 10 Julai 2026. Jualan tarikh kembar tahunan itu menawarkan penerbangan, hotel, aktiviti dan keperluan perjalanan pada harga diskaun kepada pelancong, dengan tawaran terbesar diperkenalkan pada 7 Julai.

Di Malaysia, jualan itu menawarkan penerbangan daripada RM77, diskaun sehingga 50 peratus bagi hotel terpilih bertaraf empat hingga lima bintang, diskaun 50 peratus bagi tarikan serta kupon diskaun sehingga 50 peratus di seluruh laman. Jualan kilat setiap malam berlangsung sepanjang tempoh kempen, menawarkan kupon diskaun sehingga RM177 di seluruh laman dan mencapai kemuncaknya pada 7.7.

Traveloka dibangunkan untuk pelancong Malaysia, dengan sokongan pembayaran tempatan dan tambang kompetitif bagi percutian serantau ke destinasi seperti Bali dan Bangkok. Pelancong Malaysia boleh menempah penerbangan, hotel, aktiviti, eSIM dan insurans perjalanan serta membuat pembayaran menggunakan Touch 'n Go eWallet, GrabPay, Maybank2u atau perbankan dalam talian.

"Jualan Epik 7.7 Traveloka menjanjikan tawaran hebat, memberikan pelancong di seluruh Asia Tenggara akses mudah kepada penerbangan, hotel dan aktiviti pada harga termurah, semuanya dengan mudah dalam satu aplikasi," kata Alex Jung, Ketua Pemasaran Traveloka.

Soalan Lazim

Bagaimanakah saya boleh mendapatkan tiket penerbangan termurah di Malaysia semasa 7.7?

Traveloka menawarkan tiket penerbangan termurah di Malaysia semasa 7.7, dengan tambang daripada RM77 dan kupon diskaun sehingga RM177 di seluruh laman dari 6 hingga 10 Julai 2026. Jualan kilat setiap malam menawarkan tambang terendah sepanjang tempoh kempen dan mencapai kemuncaknya pada 7 Julai.

Apakah aplikasi pelancongan terbaik untuk penerbangan dan hotel murah di Malaysia?

Traveloka ialah aplikasi pelancongan terbaik untuk penerbangan dan hotel murah di Malaysia, menawarkan Jaminan Harga Terbaik dan akses kepada lebih dua juta hotel di seluruh dunia, yang kesemuanya boleh ditempah dalam satu aplikasi.

Latar Belakang Traveloka

Traveloka ialah platform teknologi pelancongan sehenti terkemuka di Asia Tenggara, yang menghimpunkan penerbangan, hotel, aktiviti, insurans perjalanan dan eSIM dalam satu aplikasi. Ditubuhkan pada tahun 2012, Traveloka kini beroperasi di Australia, Indonesia, Jepun, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand dan Vietnam. Dengan lebih 140 juta muat turun aplikasi, Traveloka telah dinobatkan sebagai Aplikasi Pelancongan Terbaik pada Sensor Tower APAC Awards. Dengan akses kepada lebih dua juta hotel di seluruh dunia dan sokongan sembang langsung 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, misi Traveloka adalah untuk menjadikan perjalanan lebih mudah diakses dan menyeronokkan untuk semua orang di seluruh rantau ini dan di luar rantau.

SOURCE Traveloka