Mouser Electronic เผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด: เพิ่มชิ้นส่วนใหม่กว่า 9,000 รายการในไตรมาสแรกของปี 2569
28 Apr, 2026, 12:01 CST
เซี่ยงไฮ้, 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต Mouser Electronics, Inc. มุ่งมั่นแนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างทันท่วงทีเพื่อความได้เปรียบของลูกค้าอีกทั้งเร่งเวลาในการออกสู่ตลาด ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,200 แบรนด์วางใจให้ Mouser ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก ลูกค้าของ Mouser จะได้รับผลิตภัณฑ์ของแท้ซึ่งผ่านการรับรอง 100% โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผู้ผลิตแต่ละราย
ในไตรมาสที่ผ่านมา Mouser เปิดตัวหมายเลขชิ้นส่วนกว่า 9,000 รายการซึ่งพร้อมสำหรับการจัดส่ง ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ Mouser นำเสนอตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2569 ได้แก่:
• วงจรรวมขนาดเล็ก STMicroelectronics STM32C5 Arm® Cortex®-M33
วงจรรวมขนาดเล็ก (MCUs) STM32C5 จาก STMicroelectronics ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์อัจฉริยะขนาดเล็กหลายพันล้านชิ้นในโรงงาน บ้าน เมือง และโครงสร้างพื้นฐาน โดยที่ยังคงรักษาข้อจำกัดด้านต้นทุน ขนาด และพลังงานอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ STM32C5 MCUs สามารถทำงานได้เร็วกว่าชิประดับเริ่มต้นหลายตัวซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดด้วยกระบวนการผลิต 40 นาโนเมตรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ST ผลิตภัณฑ์จึงมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเพิ่มคุณสมบัติ อาทิ การตรวจจับที่ดีขึ้น การควบคุมซึ่งราบรื่นขึ้น และประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาการใช้พลังงานแบบไดนามิกให้ต่ำ นอกจากนี้ MCU ยังผสานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยซึ่งช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์จากการดัดแปลงและภัยคุกคามทางไซเบอร์
• คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว EDATEC ED-CM0NANO
ED-CM0NANO คือคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (SBC) จาก EDATEC ซึ่งใช้ Raspberry Pi Compute Module Zero (CM0) เป็นพื้นฐาน ED-CM0NANO มีหน่วยประมวลผลกลาง Arm Cortex-A53 แบบสี่แกนสมองซึ่งทำงานได้สูงสุด 1 กิกะเฮิรตซ์, หน่วยประมวลผลกลางกราฟิก Broadcom VideoCore-IV และตัวเลือกการเชื่อมต่ออันหลากหลาย มีระบบรองรับ Wi-Fi® ด้วยเสาอากาศภายนอกเป็นตัวเลือกเสริมช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในขณะที่นาฬิกาเรียลไทม์ (RTC) และตัวจับเวลาเฝ้าระวังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ ED-CM0NANO เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT)
• เซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็น Sensata Technologies MGD Resonix™
เซ็นเซอร์ MGD Resonix™ จาก Sensata ให้ความแม่นยำสูงและเวลาตอบสนองอันรวดเร็วในโมดูลขนาดกะทัดรัดซึ่งพอดีกับอุปกรณ์ทำความร้อน การระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ (HVAC) และระบบทำความเย็นขนาดเล็กที่สุด ซีรี่ส์ MGD มีความทนทานต่อการได้รับความร้อนเกินความสามารถของระบบและการปนเปื้อน รวมถึงอุณหภูมิสูง (อุณหภูมิการทำงานสูงสุด 105 °C) และความชื้นสูง อุปกรณ์เหล่านี้ยังมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปีโดยไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ ทำให้เป็นส่วนประกอบตรวจจับการรั่วไหลที่เหมาะสำหรับระบบ A2L HVAC และระบบทำความเย็น
• เสาอากาศ GNSS สามย่านความถี่ u-blox ANN-MB3
ANN-MB3 จาก u-blox เป็นโซลูชันจลนศาสตร์แบบเรียลไทม์ (RTK) สามย่านความถี่ RTK L1/L2/L5 ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เหมาะสำหรับ GNSS ความแม่นยำสูง F20 เสาอากาศ ANN-MB3 ออกแบบมาเพื่อการควบรวมอย่างราบรื่น มอบประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมด้วยการออกแบบอันแข็งแรงทนทาน รูปทรงกะทัดรัด (62 × 80 × 25.5 มม.) อีกทั้งตัวเลือกการติดตั้งอันยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถนำเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูงไปใช้ในอุตสาหกรรม ยานยนต์ รวมถึงหุ่นยนต์ได้
