Nippon Paint China Tampil Julung Kali di ARCHIDEX 2026, Pamer Inovasi Industri

KUALA LUMPUR, Malaysia, 1 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Nippon Paint China membuat penampilan sulungnya di ARCHIDEX 2026 yang diadakan dari 29 Julai hingga 1 Ogos bertempat di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur. Diundang untuk mengadakan pameran di Zon Pameran China anjuran Center of Science and Technology and Industrialization Development di bawah Kementerian Perumahan dan Pembangunan Bandar-Luar Bandar China, Nippon Paint China mempamerkan penyelesaian salutan dalam empat bidang: Pembuatan Pintar, Penulenan Udara, Penjimatan Tenaga & Pengurangan Karbon, serta Perumahan Berkualiti Tinggi.

Nippon Paint China showcased its coating solutions at ARCHIDEX 2026

Ketika Asia Tenggara mempercepat langkah penerimaan piawaian bangunan hijau dan menaik taraf asas pembuatannya, permintaan terus meningkat terhadap bahan yang mampu meningkatkan prestasi tenaga, bertahan dalam keadaan iklim yang mencabar dan mendayakan pembinaan yang lebih cekap. Nippon Paint China membawakan teknologi yang dibangunkan dan disahkan di China bagi memenuhi keutamaan ini dalam persekitaran industri, kediaman dan bandar.

Sorotan utama melibatkan Salutan Penyejuk Bersinar Jimat Tenaga dan Sistem Jimat Tenaga Aerogel Dwiteras yang direka untuk iklim panas dan kemudahan yang menggunakan banyak tenaga. Teknologi penyejukan bersinar dapat mengurangkan suhu bangunan tanpa penggunaan kuasa tambahan. Dalam keadaan musim panas di Shanghai, penggunaan salutan pada bumbung kilang seluas 10,000 meter persegi dapat mengurangkan penggunaan tenaga penyejukan bulanan sebanyak hampir 25%, sekali gus menjimatkan kos elektrik kira-kira RMB72,000 (hampir RM43,000).

Bagi ruang kediaman dan ruang awam, Nippon Paint mempamerkan Sistem Kalis Air Hiasan Bersepadu yang sesuai untuk keadaan lembap dan hujan, di samping Salutan Fotopemangkin NAYAOJING™, Panel Hiasan Bersepadu Jimat Tenaga dan Sistem Lantai Akustik. Bagi pembuatan termaju pula, Sistem Lantai Ultra-Tahan Haus PU Mortar Anti-Statik memenuhi keperluan untuk permukaan rata, bersifat antistatik dan tahan lasak terhadap haus, manakala sistem yang disesuaikan menyokong kemudahan dalam industri seperti elektronik jitu, penggudangan automatik dan tenaga baharu.

"Berkembang ke peringkat global bukan sekadar menghantar produk ke luar negara. Bekalan haruslah bergerak seiring, dan perkhidmatan mesti benar-benar sampai ke lokasi tempatan," kata Encik Dragon Sun, Ketua Pegawai Operasi Nippon Paint China. "Sepanjang hampir sedekad menyokong syarikat-syarikat Cina di luar negara, kami membangunkan model produk-dan-perkhidmatan yang menggabungkan kepakaran teknikal, bekalan tempatan dan kerjasama rentas pasaran. Kami berharap dapat berganding bahu dengan lebih ramai rakan kongsi di seluruh rantaian nilai bagi menyokong pengembangan global berkualiti tinggi syarikat-syarikat Cina."

Disokong oleh rangkaian 26 kemudahan pembuatan NIPSEA Group di seluruh ASEAN, Nippon Paint terus menyokong projek komersial, kediaman, industri dan infrastruktur di seluruh rantau ini. Penampilan sulungnya di ARCHIDEX menyaksikan satu lagi langkah dalam menghubungkan inovasi yang dibangunkan di China dengan keadaan tempatan serta keperluan pembangunan Asia Tenggara, di samping menyokong kerjasama yang lebih luas sepanjang rantaian nilai pembinaan.

SOURCE Nippon Paint China