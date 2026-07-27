Osome Sasarkan Gelombang Seterusnya Syarikat AI yang Memilih Singapura

SINGAPURA, HONG KONG dan LONDON, 27 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Osome, platform pengurusan syarikat AI yang dipercayai oleh lebih daripada 50,000 pengasas teknologi dan usahawan solo di peringkat dunia, memperkukuh sokongannya terhadap gelombang seterusnya bagi syarikat AI yang memilih Singapura sebagai pangkalan serantau mereka.

Osome's business dashboard (PRNewsfoto/Osome)

Daya tarikan Singapura terus meningkat apabila syarikat AI terkemuka mencapai kedudukan yang lebih kukuh. OpenAI memberikan komitmen sebanyak S$300 juta (AS$234 juta) kepada ekosistem AI negara itu, manakala Cognition menubuhkan ibu pejabat APAC di sana. Anthropic dan Tencent turut memantapkan kehadirannya di Singapura.

Belanjawan 2026 mengukuhkan momentum ini menerusi National AI Impact Programme, hab Kampong AI baharu di one-north, serta potongan cukai sebanyak 400% bagi pelaburan AI yang layak. Syarikat asing boleh mengakses insentif ini dengan memperbadankan sebuah Syarikat Sendirian Berhad (Private Limited Company), yang membenarkan 100% pemilikan asing serta kadar cukai syarikat pemula serendah 10% di bawah Pengecualian Cukai Syarikat Pemula (Startup Tax Exemption).

Ketika semakin banyak syarikat pemula natif-AI memilih Singapura untuk membina perniagaan global yang cekap, Osome membantu pengasas mengendalikan proses tersebut. Beroperasi di Singapura, Hong Kong, UK dan UAE, Osome membolehkan pengasas memperbadankan syarikat dalam tempoh secepat tujuh hari, di samping mengurus operasi pejabat belakang termasuk perakaunan, simpan kira dan pematuhan.

Berdasarkan sokongan tersebut, baru-baru ini Osome melancarkan pelayan Model Context Protocol (MCP) yang menjadikan pembantu AI pilihan pengasas sebagai pusat kawalan perniagaan. Melalui Claude, ChatGPT dan Gemini, pengasas boleh mendapatkan transaksi, rekod pemegang saham, laporan kewangan serta data syarikat lain dengan selamat menerusi satu antara muka AI.

Pengasas syarikat natif-AI & teknologi sudahpun membangunkan perniagaan mereka bersama Osome. Pengasas UpNComer, Karan Dasgupta, memperbadankan syarikat Singapura dalam tempoh beberapa hari selepas beralih kepada Osome, sekali gus menjimatkan "sekurang-kurangnya 20 jam" setiap bulan. Aesty yang berpangkalan di Dubai dan Angelflow di Hong Kong turut melaporkan peningkatan kecekapan yang serupa, dengan tempoh kerja simpan kira dikurangkan daripada kira-kira seminggu kepada hanya dua jam sebulan.

Eugenio Ferrante, Ketua Pegawai Eksekutif Osome, berkata: "Beberapa tahun lalu, pembinaan sebuah syarikat global memerlukan pasukan seramai 500 orang dan pejabat serantau yang besar. Hari ini, syarikat pemula AI dengan tiga orang anggota boleh beroperasi di peringkat global dari Singapura hanya dengan sebuah komputer riba. Ancaman terbesar bukanlah persaingan, tetapi beban tugasan pentadbiran yang melambatkan operasi. Dengan pelayan MCP baharu kami, anda boleh mengurus kewangan dan pematuhan syarikat melalui pembantu AI anda, sekali gus memberi anda kebebasan sepenuhnya untuk memfokuskan kepada usaha membangunkan perniagaan dan memberi perkhidmatan kepada pelanggan."

Latar Belakang Osome

Osome ialah platform pengurusan syarikat AI yang menggabungkan kepakaran manusia dengan automasi bagi urusan pemerbadanan, perakaunan dan pematuhan cukai. Sejak 2017, ia memberi perkhidmatan kepada lebih 50,000 syarikat pemula di Singapura, Hong Kong, UK dan UAE. Ketahui lebih lanjut di osome.com.

SOURCE Osome