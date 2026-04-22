Schaeffler และ VinDynamics ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
News provided bySchaeffler
22 Apr, 2026, 14:31 CST
- Schaeffler และ VinDynamics ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยร่วมและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการยกระดับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
- ผสานจุดแข็งเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม: ความเชี่ยวชาญด้านแอคชูเอเตอร์สมรรถนะสูงของ Schaeffler กับศักยภาพด้านหุ่นยนต์ล้ำสมัยของ VinDynamics
- Schaeffler จะจัดหาแอคชูเอเตอร์ความแม่นยำสูงที่ออกแบบสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่อการใช้งานจริงและการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยข้อมูล
ฮานอย, เวียดนาม, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Schaeffler บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีควบคุมการเคลื่อนที่ และ VinDynamics ผู้บุกเบิกด้านหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Vingroup ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นการวิจัยร่วมและการพัฒนาเทคโนโลยี โดย Schaeffler จะจัดหาชิ้นส่วนสำคัญให้แก่ VinDynamics สำหรับการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ พิธีลงนามจัดขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกกับบริษัทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากพันธมิตรทั่วโลกที่ Schaeffler มีอยู่แล้ว
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามโดยศ. Han Boon Siew หัวหน้าฝ่ายหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เอเชีย/แปซิฟิก ทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันในการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงชิ้นส่วนสำคัญของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ รวมถึงระบบแอคชูเอเตอร์และชิ้นส่วนเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง แอคชูเอเตอร์ที่จัดหาโดย Schaeffler เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ ขณะที่ VinDynamics จะดำเนินการประเมินทางเทคนิคและปรับแต่งซอฟต์แวร์ควบคุม เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้อย่างราบรื่นและการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพกับระบบแอคชูเอเตอร์ของ Schaeffler
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อยกระดับการออกแบบและสมรรถนะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ ความร่วมมือนี้ครอบคลุมมากกว่าการผลิต โดยรวมถึงการให้คำแนะนำและการสนับสนุนด้านการจำลองผลิตภัณฑ์และการทดสอบยืนยัน VinDynamics จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งานจริงของแอคชูเอเตอร์ที่ได้รับกับ Schaeffler ซึ่งจะช่วยให้ Schaeffler สามารถพัฒนาการออกแบบและสมรรถนะของแอคชูเอเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับบริการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบสภาพ และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Schaeffler ต่อหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
จุดแข็งของ VinDynamics ในด้านการวิจัยหุ่นยนต์ การออกแบบระบบ และการบูรณาการ ผสานกับความเชี่ยวชาญเชิงนวัตกรรมของ Schaeffler ในด้านการควบคุมการเคลื่อนที่ สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการผลักดันนวัตกรรมที่มีความหมาย และการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่
Maximilian Fiedler ซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกของ Schaeffler กล่าวว่า "การบุกเบิกการใช้งานใหม่ ๆ แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของเราอย่างชัดเจน VinDynamics เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและทะเยอทะยานสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ด้วยการผสานประสบการณ์หลายทศวรรษของ Schaeffler ในด้านเทคโนโลยีแอคชูเอเตอร์และระบบขับเคลื่อน เข้ากับความสามารถของ VinDynamics ในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ยุคใหม่ เรามั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ และมีส่วนในการกำหนดรูปแบบการใช้งานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในอนาคต"
Mr. La Manh Hung ประธานบริษัท VinDynamics กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ Schaeffler หนึ่งในบริษัทด้านการควบคุมการเคลื่อนที่ชั้นนำของโลกที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและวิศวกรรมอันโดดเด่น ความร่วมมือนี้ไม่เพียงสะท้อนการมาบรรจบกันของศักยภาพทางเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการสอดประสานเชิงกลยุทธ์ด้านวิสัยทัศน์ เนื่องจากทั้งสององค์กรต่างมุ่งมั่นกำหนดอนาคตของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เราเชื่อว่าการผสานจุดแข็งของแต่ละฝ่ายจะปลดล็อกโอกาสที่พลิกโฉมอุตสาหกรรม และเร่งการเปลี่ยนผ่านของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จากสภาพแวดล้อมการวิจัยสู่การใช้งานจริงที่สร้างผลลัพธ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน"
กลุ่มบริษัท Schaeffler – เราคือผู้บุกเบิกด้านการเคลื่อนไหว
Schaeffler Group ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนาที่ก้าวล้ำในด้านการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า 80 ปี ด้วยเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ทันสมัยสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพด้าน CO₂ โซลูชันแชสซี และพลังงานหมุนเวียน บริษัทเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการทำให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Schaeffler อธิบายกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมผ่าน 8 ตระกูลผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่โซลูชันตลับลูกปืนและระบบรางนำเชิงเส้นทุกประเภท ไปจนถึงบริการซ่อมบำรุงและการตรวจสอบ ปัจจุบัน Schaeffler มีพนักงานประมาณ 110,000 คน และมากกว่า 250 แห่งใน 55 ประเทศ เป็นหนึ่งในบริษัทครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดของเยอรมนี
SOURCE Schaeffler
Share this article