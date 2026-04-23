Schaeffler dan VinDynamics tandatangani perkongsian strategik majukan teknologi untuk Robot humanoid

Schaeffler dan VinDynamics menandatangani perkongsian strategik untuk memupuk penyelidikan bersama dan pembangunan teknologi bagi memajukan robotik humanoid

Menggabungkan kekuatan untuk inovasi: kepakaran Schaeffler dalam penggerak berprestasi tinggi dengan keupayaan robotik termaju VinDynamics

Schaeffler akan membekalkan penggerak berketepatan tinggi yang direka untuk robot humanoid bagi penggunaan dunia sebenar dan pengoptimuman pacuan data

HANOI, Vietnam, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Schaeffler, sebuah Syarikat Teknologi Gerakan terkemuka, dan VinDynamics, perintis bagi robotik humanoid yang disokong oleh Vingroup, telah menandatangani memorandum persefahaman untuk memeterai perkongsian strategik berfokuskan penyelidikan bersama dan pembangunan teknologi, yang melaluinya Schaeffler akan membekalkan komponen utama kepada VinDynamics bagi pengeluaran robot humanoid. Majlis menandatangani perjanjian berlangsung di Hanoi, Vietnam, menyaksikan kerjasama pertama dengan sebuah syarikat humanoid di Asia Tenggara, di samping rakan kongsi seluruh dunia Schaeffler.

(from left) Mr. Nguyen Quang Vinh, Chief Technology Officer (VinDynamics), Mr. Le Minh, Director of Hardware (VinDynamics), Prof. Han Boon Siew, Head of Humanoid Asia/Pacific (Schaeffler), and Mr. Maximilian Fiedler, Regional CEO Asia/Pacific (Schaeffler) at the MOU signing ceremony.

Kerjasama strategik untuk memacu pengeluaran robot humanoid

Ditandatangani oleh Prof. Han Boon Siew, Ketua Humanoid Asia/Pasifik, kedua-dua syarikat akan bekerjasama dalam penyelidikan, pembangunan dan pengoptimuman komponen utama robot humanoid, termasuk sistem penggerak dan komponen teknologi gerakan berkaitan di bawah perkongsian ini. Komponen penggerak, yang dibekalkan oleh Schaeffler merupakan bahagian kritikal dalam robot humanoid bagi menghasilkan pergerakan yang tepat dan boleh dipercayai. VinDynamics akan menjalankan penilaian teknikal serta pengoptimuman perisian kawalannya bagi memastikan keserasian lancar dan integrasi berkesan dengan sistem penggerak Schaeffler.

Memanfaatkan data untuk meningkatkan reka bentuk dan prestasi

Bagi meningkatkan prestasi dan kebolehpercayaan sistem, kerjasama ini melangkaui pengeluaran dengan penyediaan nasihat dan sokongan dalam simulasi serta pengesahan produk. VinDynamics akan berkongsi data produk operasi bagi penggerak yang dibekalkan dengan Schaeffler. Ini membolehkan Schaeffler terus menambah baik reka bentuk dan prestasi penggerak, serta memajukan perkhidmatannya termasuk pemantauan keadaan dan penyelenggaraan prediktif.

Memperkukuh komitmen Schaeffler terhadap robotik humanoid

Kekuatan VinDynamics dalam penyelidikan robotik, reka bentuk sistem dan integrasi, digabungkan dengan kepakaran inovatif Schaeffler dalam bidang teknologi gerakan, mewujudkan asas kukuh untuk memacu inovasi bermakna dan menetapkan penanda aras teknologi baharu.

Maximilian Fiedler, Ketua Pegawai Eksekutif Serantau Asia/Pasifik Schaeffler, berkata: "Mempelopori aplikasi jelas menunjukkan semangat inovasi kami. VinDynamics ialah rakan teknologi yang memberi inspirasi dengan visi yang jelas dan bercita-cita tinggi untuk robotik humanoid. Dengan menggabungkan kepakaran Schaeffler selama berdekad-dekad dalam teknologi penggerak dan pemacu dengan keupayaan VinDynamics dalam membangunkan sistem robotik generasi akan datang, kami yakin perkongsian ini akan menghasilkan kemajuan teknologi yang penting serta menyumbang dalam membentuk cara robot humanoid digunakan pada masa depan."

En. La Manh Hung, Presiden VinDynamics, berkata: "Kami berbesar hati bekerjasama dengan Schaeffler, salah satu syarikat teknologi gerakan terkemuka dunia dengan legasi inovasi dan kecemerlangan kejuruteraan yang unggul. Perkongsian ini bukan sahaja mewakili penggabungan keupayaan teknologi tetapi juga penjajaran visi yang strategik, kerana kedua-dua organisasi komited untuk membentuk masa depan robotik humanoid. Kami percaya bahawa dengan menggabungkan kekuatan masing-masing, kerjasama ini akan membuka peluang transformatif dan mempercepat peralihan robot humanoid daripada persekitaran penyelidikan kepada aplikasi dunia sebenar yang memberi impak merentasi sektor industri dan kehidupan harian."

Schaeffler Group – Kami mempelopori gerakan

Schaeffler Group telah memacu ke hadapan ciptaan dan pembangunan terobosan dalam bidang teknologi gerakan selama 80 tahun. Dengan teknologi, produk dan perkhidmatan inovatif untuk mobiliti elektrik, pemacu cekap CO₂, penyelesaian casis dan tenaga boleh baharu, syarikat ini merupakan rakan yang boleh dipercayai dalam menjadikan pergerakan lebih cekap, pintar dan mampan dalam seluruh kitar hayat. Schaeffler menggambarkan rangkaian produk dan perkhidmatannya yang komprehensif melalui lapan barisan produk: Bermula daripada penyelesaian galas dan semua jenis sistem panduan linear hinggalah perkhidmatan pembaikan dan pemantauan. Schaeffler menggaji kira-kira 110,000 pekerja dan beroperasi di lebih 250 lokasi di 55 negara, salah satu syarikat milik keluarga terbesar di dunia dan salah satu syarikat paling inovatif di Jerman.

