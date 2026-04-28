Sorotan GAC dan EMZOOM: Menggerakkan Kejohanan Padel Argentina

BEIJING, 28 April 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, GAC telah memperdalam susun aturnya di pasaran Argentina melalui pelbagai langkah penting. Dari satu sudut, GAC membuat penampilan sulungnya di Kejohanan TC2000 tempatan yang berprestij sebagai penaja rasmi dan juga penyedia kereta keselamatan, dengan model EMZOOM berfungsi sebagai kereta keselamatan rasmi kejohanan tersebut, sekali gus memperlihatkan sepenuhnya prestasi cemerlang dan daya tarikan jenama automobil Cina di litar. Dari sudut yang lain, susulan kejayaan penajaan Buenos Aires Premier Padel P1 pada suku pertama yang menerima sambutan pasaran yang amat baik, GAC sekali lagi memperoleh hak penajaan kejohanan tersebut pada suku kedua. Dengan menjadikan dua acara sukan utama ini sebagai penghubung, GAC berintegrasi secara mendalam ke dalam budaya sukan tempatan Argentina, seterusnya menyuntik dorongan kukuh kepada pembangunan mendalamnya di Argentina serta peluasan pengaruhnya ke seluruh pasaran Amerika Latin.

The official safety car of the Argentine TC2000 Championship: EMZOOM (PRNewsfoto/GAC)

Semasa kejohanan, EMZOOM memainkan peranan sebagai kereta keselamatan rasmi bagi Kejohanan TC2000, mendahului litar sepanjang acara dan kerap muncul dalam rakaman siaran di lokasi dan rasmi, sekali gus mencapai pendedahan jenama yang berkecekapan tinggi. Selain kehadiran teras di litar, GAC turut membina matriks komunikasi berbilang dimensi: logo jenama dipaparkan di seluruh kawasan sekitar litar bagi mengukuhkan penembusan visual di lokasi; suara latar jenama dan integrasi pada skrin disertakan dalam siaran rasmi kejohanan, menjangkau khalayak luas melalui televisyen dan platform digital; interaksi bersemuka luar talian diadakan bersama penggemar perlumbaan untuk memperdalam persepsi jenama; dan kandungan kejohanan disiarkan secara serentak pada pelbagai platform sosial bagi memperluas sempadan komunikasi, seterusnya mencapai usaha sinergi secara dalam talian dan luar talian.

Pada masa akan datang, ketika GAC terus memperkukuh kehadirannya di pasaran Argentina, inisiatif seperti integrasi mendalam ke dalam senario budaya teras tempatan ini akan terus dipromosikan. Ini akan membantu membentuk imej positif jenama-jenama automobil Cina di pasaran Amerika Selatan, menyokong pembangunan GAC yang stabil di sini, serta secara beransur-ansur menjadikannya peserta dan penggalak penting di pasaran Amerika Selatan, sekali gus menulis babak baharu bagi pengantarabangsaan automobil Cina melalui amalan baharu dalam pemasaran sukan.

