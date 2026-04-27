Yili บริษัทผลิตภัณฑ์นมอันดับหนึ่งของเอเชีย กวาดรางวัลมากมายในงาน GDIC Asia 2026

News provided by

Yili Group

28 Apr, 2026, 04:47 CST

สิงคโปร์, 28 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน การประชุม Global Dairy Innovation Congress (GDIC) Asia ครั้งที่ 9 ประจำปี 2569 ได้จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดย ดร. Ignatius Szeto รองประธานของ Yili Group บริษัทผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ของเอเชีย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานและขึ้นกล่าวปาฐกถาหลัก โดยภายในงาน เขาได้แบ่งปันมุมมองเชิงลึกที่มุ่งเน้นอนาคตและแนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และพัฒนาการด้านความต้องการของผู้บริโภค

Continue Reading
The 9th GDIC Asia Awards 2026 (PRNewsfoto/Yili Group)
Yili Scoops Multiple Awards (PRNewsfoto/Yili Group)
ภายในงานประชุม ได้มีการเปิดตัวรางวัล "Trailblazer of Dairy Product Innovation Award" หรือรางวัลผู้บุกเบิกความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ Yili ซึ่งรวมถึง Yili Xinhuo, Yili Qingmu และ Yili Health Science Changshi สามารถคว้ารางวัลใหญ่รวมทั้งสิ้นถึง 9 รางวัล แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญของบริษัทในด้านโภชนาการแม่นยำที่ปรับแต่งอาหารเฉพาะบุคคล (precision nutrition) และนวัตกรรมเชิงฟังก์ชัน (functional innovation)

ในฐานะภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและเติบโตอย่างมีพลวัตไม่หยุดนิ่ง เอเชียกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมนมซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของภาคสุขภาพโดยรวม จึงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ โดยบนเวทีหลักเมื่อวันที่ 22 เมษายน ดร. Ignatius Szeto ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "Population-Based Nutrition-Driven Dairy Innovation and Its Application in Healthy Aging" (นวัตกรรมนมที่ขับเคลื่อนด้วยโภชนาการระดับประชากร และการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมภาวะสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ) โดยได้อธิบายแนวทางทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เขาอธิบายว่า เพื่อตอบสนองความต้องการสำคัญของกลุ่มประชากรเป้าหมายเหล่านี้ Yili ได้สร้างระบบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสามเสาหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการพื้นฐาน การเสริมสารอาหารเฉพาะด้านอย่างตรงจุด และการเติมเต็มสารอาหารเชิงฟังก์ชันให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือรูปแบบดำเนินชีวิต ระบบผลิตภัณฑ์นมที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและเหมาะสมกับผู้สูงวัยนี้ สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลายของผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุได้อย่างแม่นยำและครอบคลุม

ส่วนในเวทีย่อย Yili ได้เปิดเผยผลงานความสำเร็จล่าสุดด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีโปรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยดร. Szeto กล่าวว่า "สายพันธุ์โปรไบโอติกเปรียบเสมือนเป็น 'ชิปหลัก' ของวิทยาศาสตร์อาหาร และความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรในสาขานี้ เป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันพื้นฐานของบริษัทผลิตภัณฑ์นมโดยตรง ด้วยแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเองโดยอิสระ Yili ได้ผสานทรัพยากรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก เพื่อสร้างระบบนวัตกรรมแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การยืนยันคุณสมบัติเชิงหน้าที่ ไปจนถึงการผลักดันสู่การผลิตและจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม เราได้พัฒนาสายพันธุ์เด่นหลายสายพันธุ์ด้วยตนเอง และยังคงเป็นผู้นำในการยกระดับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง"

ในการอภิปรายแบบโต๊ะกลมเกี่ยวกับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมในเอเชียเพิ่มเติม ดร. Szeto ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับตัวแทนอุตสาหกรรมจากภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสำรวจแนวโน้มการเติบโตและโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน Yili ได้จัดตั้งฐานการผลิตในหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และไทย โดยยังคงรักษาตำแหน่งบริษัทผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ของเอเชียได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 และยังเป็นบริษัทจากเอเชียเพียงรายเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของบริษัทผลิตภัณฑ์นมระดับโลก โดยยังคงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้แนวคิดการพัฒนา "No innovation, no future" ที่เสนอโดย Pan Gang ประธานกรรมการและประธานของ Yili Group บริษัทได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม 15 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ Yili ยังเป็นผู้นำในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติด้านอุตสาหกรรมนม (National Center of Technology Innovation for Dairy) ในประเทศจีน ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายนวัตกรรมความร่วมมือระดับโลกที่แข็งแกร่งและครอบคลุม

SOURCE Yili Group

Also from this source

Syarikat Tenusu Terkemuka Asia Yili Bolot Anugerah di GDIC Asia 2026

Syarikat Tenusu Terkemuka Asia Yili Bolot Anugerah di GDIC Asia 2026

Dari 22 hingga 23 April, Kongres Inovasi Tenusu Global ke-9 (GDIC) Asia 2026 telah berlangsung di Singapura. Dr. Ignatius Szeto, Naib Presiden Yili...
More Releases From This Source