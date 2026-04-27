Yili บริษัทผลิตภัณฑ์นมอันดับหนึ่งของเอเชีย กวาดรางวัลมากมายในงาน GDIC Asia 2026
News provided byYili Group
28 Apr, 2026, 04:47 CST
สิงคโปร์, 28 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน การประชุม Global Dairy Innovation Congress (GDIC) Asia ครั้งที่ 9 ประจำปี 2569 ได้จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดย ดร. Ignatius Szeto รองประธานของ Yili Group บริษัทผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ของเอเชีย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานและขึ้นกล่าวปาฐกถาหลัก โดยภายในงาน เขาได้แบ่งปันมุมมองเชิงลึกที่มุ่งเน้นอนาคตและแนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และพัฒนาการด้านความต้องการของผู้บริโภค
ภายในงานประชุม ได้มีการเปิดตัวรางวัล "Trailblazer of Dairy Product Innovation Award" หรือรางวัลผู้บุกเบิกความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ Yili ซึ่งรวมถึง Yili Xinhuo, Yili Qingmu และ Yili Health Science Changshi สามารถคว้ารางวัลใหญ่รวมทั้งสิ้นถึง 9 รางวัล แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญของบริษัทในด้านโภชนาการแม่นยำที่ปรับแต่งอาหารเฉพาะบุคคล (precision nutrition) และนวัตกรรมเชิงฟังก์ชัน (functional innovation)
ในฐานะภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและเติบโตอย่างมีพลวัตไม่หยุดนิ่ง เอเชียกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมนมซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของภาคสุขภาพโดยรวม จึงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ โดยบนเวทีหลักเมื่อวันที่ 22 เมษายน ดร. Ignatius Szeto ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "Population-Based Nutrition-Driven Dairy Innovation and Its Application in Healthy Aging" (นวัตกรรมนมที่ขับเคลื่อนด้วยโภชนาการระดับประชากร และการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมภาวะสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ) โดยได้อธิบายแนวทางทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เขาอธิบายว่า เพื่อตอบสนองความต้องการสำคัญของกลุ่มประชากรเป้าหมายเหล่านี้ Yili ได้สร้างระบบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสามเสาหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการพื้นฐาน การเสริมสารอาหารเฉพาะด้านอย่างตรงจุด และการเติมเต็มสารอาหารเชิงฟังก์ชันให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือรูปแบบดำเนินชีวิต ระบบผลิตภัณฑ์นมที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและเหมาะสมกับผู้สูงวัยนี้ สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลายของผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุได้อย่างแม่นยำและครอบคลุม
ส่วนในเวทีย่อย Yili ได้เปิดเผยผลงานความสำเร็จล่าสุดด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีโปรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยดร. Szeto กล่าวว่า "สายพันธุ์โปรไบโอติกเปรียบเสมือนเป็น 'ชิปหลัก' ของวิทยาศาสตร์อาหาร และความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรในสาขานี้ เป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันพื้นฐานของบริษัทผลิตภัณฑ์นมโดยตรง ด้วยแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเองโดยอิสระ Yili ได้ผสานทรัพยากรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก เพื่อสร้างระบบนวัตกรรมแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การยืนยันคุณสมบัติเชิงหน้าที่ ไปจนถึงการผลักดันสู่การผลิตและจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม เราได้พัฒนาสายพันธุ์เด่นหลายสายพันธุ์ด้วยตนเอง และยังคงเป็นผู้นำในการยกระดับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง"
ในการอภิปรายแบบโต๊ะกลมเกี่ยวกับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมในเอเชียเพิ่มเติม ดร. Szeto ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับตัวแทนอุตสาหกรรมจากภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสำรวจแนวโน้มการเติบโตและโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน Yili ได้จัดตั้งฐานการผลิตในหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และไทย โดยยังคงรักษาตำแหน่งบริษัทผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ของเอเชียได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 และยังเป็นบริษัทจากเอเชียเพียงรายเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของบริษัทผลิตภัณฑ์นมระดับโลก โดยยังคงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้แนวคิดการพัฒนา "No innovation, no future" ที่เสนอโดย Pan Gang ประธานกรรมการและประธานของ Yili Group บริษัทได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม 15 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ Yili ยังเป็นผู้นำในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติด้านอุตสาหกรรมนม (National Center of Technology Innovation for Dairy) ในประเทศจีน ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายนวัตกรรมความร่วมมือระดับโลกที่แข็งแกร่งและครอบคลุม
SOURCE Yili Group
