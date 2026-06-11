Tencent Cloud เปิดตัว AI Agent ใหม่ WorkBuddy และ Miora เสริมศักยภาพนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
News provided byTencent Cloud
11 Jun, 2026, 17:21 CST
สิงคโปร์, 11 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Tencent Cloud ธุรกิจคลาวด์ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก Tencent เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ AI Agent และแอปพลิเคชันที่พร้อมรองรับการใช้งานในภาคธุรกิจ ภายในงาน SuperAI 2026 โดยโซลูชันใหม่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทั้งองค์กรและผู้ใช้งานรายบุคคลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นระบบอัตโนมัติ ยกระดับการสร้างสรรค์ผลงาน และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในหลากหลายอุตสาหกรรม
Tencent WorkBuddy (WorkBuddy) และ Tencent Design Miora (Miora) คือ AI Agent รุ่นล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับ AI จากเครื่องมือที่ช่วยเหลือการทำงาน สู่ระบบอัจฉริยะที่สามารถลงมือดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองโซลูชันถือเป็นส่วนหนึ่งของ "Agent Playground" ที่ Tencent Cloud เดินหน้าขยายศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการทำงานประจำวันผ่านชุดโซลูชัน AI ที่พร้อมสำหรับการใช้งานในองค์กร ดังนี้:
- WorkBuddy ช่วยให้องค์กรสามารถทำให้เวิร์กโฟลว์ในสำนักงาน เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการจัดทำรายงาน โดยเพียงป้อนคำสั่งครั้งเดียว ระบบสามารถแปลงโจทย์ให้เป็นผลงานที่พร้อมใช้งาน พร้อมดำเนินการหลายภารกิจผ่าน AI Agent หลายตัวได้พร้อมกัน นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ AI โมเดลที่หลากหลายผ่าน API ได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการการทำงานจากระยะไกลผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Discord, Slack และ Telegram ช่วยให้องค์กรรักษาทั้งประสิทธิภาพการทำงานและการกำกับดูแลการใช้งาน (Governance) ได้อย่างมีประสิทธิผล
- Miora คือสตูดิโอสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ AI (AI-native Creative Studio) ซึ่งช่วยให้นักออกแบบ content creator และ นักการตลาดสามารถรักษาอัตลักษณ์และความสอดคล้องกับงานภาพของแบรนด์ กับทุกแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงป้อนบรีฟด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Miora สามารถเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านครีเอทีฟที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นกราฟิก วิดีโอ แอสเซ็ต 3 มิติ (3D Assets) หรือส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) ช่วยย่นระยะเวลากระบวนการสร้างสรรค์จากเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง
นอกเหนือจาก AI Agent ใหม่ทั้งสองตัวแล้ว Tencent Cloud ยังได้เปิดตัว TokenHub แพลตฟอร์ม Model-as-a-Service (MaaS) ที่ทำหน้าที่เป็น API Gateway แบบรวมศูนย์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงโมเดลชั้นนำจากผู้พัฒนารายอื่นได้ผ่านจุดเชื่อมต่อเดียว ช่วยให้นักพัฒนาสามารถผสานการทำงานของหลายโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ควบคุมต้นทุน และรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI สำหรับองค์กรที่สามารถขยายขีดความสามารถได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของธุรกิจ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวขึ้นเป็นภูมิภาคชั้นนำของโลกด้านการประยุกต์ใช้ AI
การขยายตัวของ Agent Playground ของ Tencent Cloud เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจที่เติบโตทั่วภูมิภาค โดยองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการนำโซลูชัน AI ไปใช้งานในรูปแบบที่มีความปลอดภัย รองรับการขยายตัว และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลขององค์กร ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Tencent Cloud ได้สนับสนุนลูกค้าทั่วภูมิภาคในการนำเทคโนโลยีคลาวด์และ AI ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจจริง ตั้งแต่การยกระดับบริการธนาคารด้วย AI ร่วมกับ Ryt Bank ในประเทศมาเลเซีย ไปจนถึงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจค้าปลีกด้วย AI ร่วมกับ CP AXTRA ในประเทศไทย
ด้วยแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งของการนำ AI มาประยุกต์ใช้และการขยายการใช้งานในระดับองค์กร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมในการทดลองและต่อยอดการใช้งาน AI Agent ในกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ ขณะเดียวกัน ระบบนิเวศ AI ของ Tencent Cloud ยังช่วยให้องค์กรสามารถผสานและนำ WorkBuddy และ Miora ไปใช้งานได้อย่างราบรื่น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติ และเสริมศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ พร้อมทั้งยังคงรักษามาตรฐานด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) ได้อย่างครบถ้วน
คุณ Sherina Chen ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ระดับโลก (Global Product Operations Manager) ของ WorkBuddy & Miora กล่าวว่า "การนำ AI มาใช้งานในระยะต่อไปกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของ AI Agent อัจฉริยะ ที่สามารถดำเนินกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองจากเพียงคำสั่งหรือ
บรีฟครั้งเดียว ขณะเดียวกันก็ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมนุษย์
AI Agent อย่าง WorkBuddy และ Miora ช่วยให้องค์กรและบุคลากรสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน เร่งกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยถ่ายโอนภารกิจที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานซ้ำ ๆ หรือใช้เวลามากให้ AI Agent เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนนวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้น"
ภายในงาน SuperAI 2026 ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสการสาธิตการทำงานของ WorkBuddy และ Miora แบบสด ณ บูธของ Tencent Cloud ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า AI Agent สามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรและสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร นอกจากนี้ ภายในบูธยังจัดแสดงโซลูชันเด่นที่คัดสรรมาจากระบบนิเวศ AI ที่กว้างขึ้นของ Tencent Cloud ซึ่งมีมากกว่า 400 โซลูชันสำหรับตลาดต่างประเทศ อาทิ TokenHub, CodeBuddy และ ClawPro รวมถึงโซลูชันอื่น ๆ เพื่อสะท้อนศักยภาพของ Tencent Cloud อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนา AI โครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจ
เกี่ยวกับ Tencent Cloud
Tencent Cloud หนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลก มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์โซลูชันที่ช่วยแก้ไขปัญหาจริงและผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก Tencent Cloud ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์ระดับผู้นำที่เสถียรและปลอดภัยแก่ธุรกิจทั่วโลก โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ AI IoT และความปลอดภัยเครือข่าย ภารกิจของเราคือการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมครอบคลุมหลากหลายสาขา รวมถึงเกม สื่อและความบันเทิง การเงิน การดูแลสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก การท่องเที่ยว และการคมนาคม
SOURCE Tencent Cloud
Share this article