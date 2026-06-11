Tencent Cloud เปิดตัว AI Agent ใหม่ WorkBuddy และ Miora เสริมศักยภาพนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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Tencent Cloud

11 Jun, 2026, 17:21 CST

สิงคโปร์, 11 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Tencent Cloud ธุรกิจคลาวด์ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก Tencent เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ AI Agent และแอปพลิเคชันที่พร้อมรองรับการใช้งานในภาคธุรกิจ ภายในงาน SuperAI 2026 โดยโซลูชันใหม่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทั้งองค์กรและผู้ใช้งานรายบุคคลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นระบบอัตโนมัติ ยกระดับการสร้างสรรค์ผลงาน และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในหลากหลายอุตสาหกรรม

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WorkBuddy (ด้านบน) และ Miora (ด้านล่าง) คือสอง AI Agent รุ่นล่าสุดที่เข้ามาเสริมระบบ “agent playground” ของ Tencent Cloud ที่กำลังขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
WorkBuddy (ด้านบน) และ Miora (ด้านล่าง) คือสอง AI Agent รุ่นล่าสุดที่เข้ามาเสริมระบบ “agent playground” ของ Tencent Cloud ที่กำลังขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
WorkBuddy (ด้านบน) และ Miora (ด้านล่าง) คือสอง AI Agent รุ่นล่าสุดที่เข้ามาเสริมระบบ “agent playground” ของ Tencent Cloud ที่กำลังขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
WorkBuddy (ด้านบน) และ Miora (ด้านล่าง) คือสอง AI Agent รุ่นล่าสุดที่เข้ามาเสริมระบบ “agent playground” ของ Tencent Cloud ที่กำลังขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง

Tencent WorkBuddy (WorkBuddy) และ Tencent Design Miora (Miora) คือ AI Agent รุ่นล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับ AI จากเครื่องมือที่ช่วยเหลือการทำงาน สู่ระบบอัจฉริยะที่สามารถลงมือดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองโซลูชันถือเป็นส่วนหนึ่งของ "Agent Playground" ที่ Tencent Cloud เดินหน้าขยายศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการทำงานประจำวันผ่านชุดโซลูชัน AI ที่พร้อมสำหรับการใช้งานในองค์กร ดังนี้:

  • WorkBuddy ช่วยให้องค์กรสามารถทำให้เวิร์กโฟลว์ในสำนักงาน เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการจัดทำรายงาน โดยเพียงป้อนคำสั่งครั้งเดียว ระบบสามารถแปลงโจทย์ให้เป็นผลงานที่พร้อมใช้งาน พร้อมดำเนินการหลายภารกิจผ่าน AI Agent หลายตัวได้พร้อมกัน นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ AI โมเดลที่หลากหลายผ่าน API ได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการการทำงานจากระยะไกลผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Discord, Slack และ Telegram ช่วยให้องค์กรรักษาทั้งประสิทธิภาพการทำงานและการกำกับดูแลการใช้งาน (Governance) ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • Miora คือสตูดิโอสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ AI (AI-native Creative Studio) ซึ่งช่วยให้นักออกแบบ content creator และ นักการตลาดสามารถรักษาอัตลักษณ์และความสอดคล้องกับงานภาพของแบรนด์ กับทุกแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงป้อนบรีฟด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Miora สามารถเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านครีเอทีฟที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นกราฟิก วิดีโอ แอสเซ็ต 3 มิติ (3D Assets) หรือส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) ช่วยย่นระยะเวลากระบวนการสร้างสรรค์จากเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง

นอกเหนือจาก AI Agent ใหม่ทั้งสองตัวแล้ว Tencent Cloud ยังได้เปิดตัว TokenHub แพลตฟอร์ม Model-as-a-Service (MaaS) ที่ทำหน้าที่เป็น API Gateway แบบรวมศูนย์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงโมเดลชั้นนำจากผู้พัฒนารายอื่นได้ผ่านจุดเชื่อมต่อเดียว ช่วยให้นักพัฒนาสามารถผสานการทำงานของหลายโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ควบคุมต้นทุน และรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI สำหรับองค์กรที่สามารถขยายขีดความสามารถได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของธุรกิจ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวขึ้นเป็นภูมิภาคชั้นนำของโลกด้านการประยุกต์ใช้ AI

การขยายตัวของ Agent Playground ของ Tencent Cloud เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจที่เติบโตทั่วภูมิภาค โดยองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการนำโซลูชัน AI ไปใช้งานในรูปแบบที่มีความปลอดภัย รองรับการขยายตัว และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลขององค์กร ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Tencent Cloud ได้สนับสนุนลูกค้าทั่วภูมิภาคในการนำเทคโนโลยีคลาวด์และ AI ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจจริง ตั้งแต่การยกระดับบริการธนาคารด้วย AI ร่วมกับ Ryt Bank ในประเทศมาเลเซีย ไปจนถึงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจค้าปลีกด้วย AI ร่วมกับ CP AXTRA ในประเทศไทย

ด้วยแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งของการนำ AI มาประยุกต์ใช้และการขยายการใช้งานในระดับองค์กร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมในการทดลองและต่อยอดการใช้งาน AI Agent ในกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ ขณะเดียวกัน ระบบนิเวศ AI ของ Tencent Cloud ยังช่วยให้องค์กรสามารถผสานและนำ WorkBuddy และ Miora ไปใช้งานได้อย่างราบรื่น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติ และเสริมศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ พร้อมทั้งยังคงรักษามาตรฐานด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) ได้อย่างครบถ้วน

คุณ Sherina Chen ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ระดับโลก (Global Product Operations Manager) ของ WorkBuddy & Miora กล่าวว่า "การนำ AI มาใช้งานในระยะต่อไปกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของ AI Agent อัจฉริยะ ที่สามารถดำเนินกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองจากเพียงคำสั่งหรือ
บรีฟครั้งเดียว ขณะเดียวกันก็ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมนุษย์

AI Agent อย่าง WorkBuddy และ Miora ช่วยให้องค์กรและบุคลากรสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน เร่งกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยถ่ายโอนภารกิจที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานซ้ำ ๆ หรือใช้เวลามากให้ AI Agent เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนนวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้น"

ภายในงาน SuperAI 2026 ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสการสาธิตการทำงานของ WorkBuddy และ Miora แบบสด ณ บูธของ Tencent Cloud ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า AI Agent สามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรและสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร นอกจากนี้ ภายในบูธยังจัดแสดงโซลูชันเด่นที่คัดสรรมาจากระบบนิเวศ AI ที่กว้างขึ้นของ Tencent Cloud ซึ่งมีมากกว่า 400 โซลูชันสำหรับตลาดต่างประเทศ อาทิ TokenHub, CodeBuddy และ ClawPro รวมถึงโซลูชันอื่น ๆ เพื่อสะท้อนศักยภาพของ Tencent Cloud อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนา AI โครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจ

เกี่ยวกับ Tencent Cloud

Tencent Cloud หนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลก มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์โซลูชันที่ช่วยแก้ไขปัญหาจริงและผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก Tencent Cloud ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์ระดับผู้นำที่เสถียรและปลอดภัยแก่ธุรกิจทั่วโลก โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ AI IoT และความปลอดภัยเครือข่าย ภารกิจของเราคือการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมครอบคลุมหลากหลายสาขา รวมถึงเกม สื่อและความบันเทิง การเงิน การดูแลสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก การท่องเที่ยว และการคมนาคม

SOURCE Tencent Cloud

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